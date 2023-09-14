Потенциал роста. В Оренбурге прошла выставка «Меновой двор»

«Меновой двор»

С 6 по 8 сентября 2023 года в Оренбурге состоялась международная агропромышленная выставка «Меновой двор»

Организатором выступало Министерство сельского хозяйства, торговой, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области.



«Меновой двор» — долгожданное специализированное мероприятие в регионе, которое после перерыва в несколько лет возобновило свою работу в новом формате.



В адрес участников выставки приветственное письмо направил министр сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрий Патрушев. Министр выразил уверенность в том, что в этом году мероприятие будет организовано на высоком уровне и поможет представителям агробизнеса открыть для себя новые горизонты для развития.



Важность проведения выставки «Меновой двор» в своем обращении также подчеркнул губернатор Оренбургской области Денис Паслер, отметивший, что «агропромышленная выставка “Меновой двор” — ключевое отраслевое событие Оренбуржья, где мы демонстрируем достижения и потенциал нашего агропромышленного сектора».



Площадь выставки составила 9000 кв. м, в ней приняли участие 130 компаний из 18 регионов России, а также из Республики Беларусь, Китая, Кыргызстана, Казахстана и Турции.







С официальным визитом выставку посетили губернатор Оренбургской области Денис Паслер и чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь в Российской Федерации Дмитрий Крутой.



На площадке мероприятия состоялось подписание меморандума о стратегическом партнерстве и сотрудничестве между Правительством Оренбургской области и АНО по содействию в развитии агропромышленной деятельности «Евразийская Агрологистика».



В работе выставки приняли участие следующие ассоциации и объединения: Национальный союз экспортеров продовольствия, Федерация рестораторов и отельеров России, Российско-Казахстанский деловой совет.



Все разнообразие молочных, мясных продуктов, консервации, выпечки, свежих овощей и фруктов было представлено в рамках раздела «Продукты питания». Изюминкой раздела стала экспозиция ЛПХ, КФХ и кооперативов, которые представили свою продукцию для широкой аудитории.



Деловая программа была сформирована в соответствии со сложившейся ситуацией на рынке АПК. Всего состоялось более 20 деловых мероприятий. Ключевым событием стало пленарное заседание «Устойчивое развитие агропромышленного комплекса: настоящее и будущее», модератором которого выступил генеральный директор медиахолдинга «Крестьянские ведомости» Игорь Абакумов.







Прошла торгово-закупочная конференция с участием 15 торговых сетей, включая четыре федеральных, и около 70 товаропроизводителей.



Под эгидой министерства состоялся региональный конкурс отечественных товаропроизводителей «Наша марка — 2023», в котором 25 товаропроизводителей из разных регионов страны представили на конкурс 84 наименования продукции.



Около 600 соискателей посетили ярмарку вакансий, где свои предложения о работе представили 16 организаций АПК региона.



Краткие итоги выставки «Меновой двор»:



130 компаний-участников из 18 регионов России, а также из Республики Беларусь, Китая, Кыргызстана, Казахстана и Турции;



85% участников выставки — производители, 15% — дилеры отечественных и иностранных производств;



площадь выставки — 9000 кв.м.;



120 единиц сельскохозяйственной техники было представлено на открытой площади;



более 20 деловых профильных мероприятий: пленарное заседание, круглые столы и семинары;



в деловой программе приняли участие свыше 140 спикеров из 11 городов и субъектов Российской Федерации;



три церемонии награждения: победители регионального этапа конкурса «100 лучших товаров», победители конкурса отечественных товаропроизводителей «Наша марка», участники выставки;



в период работы выставки участниками было заключено более 350 предварительных контрактов;



по результатам анкетирования 83% участников высоко оценили организацию выставки, 93% подтвердили свою готовность участвовать на следующий год.



Благодарим всех участников агропромышленной выставки «Меновой двор»!



Надеемся на дальнейшее сотрудничество! До встречи в следующем году!

