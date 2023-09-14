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Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»

«Август» подарил новую аудиторию Мичуринскому ГАУ

Партнёрский материал

«Август» подарил новую аудиторию Мичуринскому ГАУ
Фирма «Август»
«Август» подарил новую аудиторию Мичуринскому ГАУ
Фирма «Август»

Компания «Август», крупнейший российский производитель пестицидов, оборудовала новую аудиторию интегрированной защиты растений для Мичуринского государственного аграрного университета в наукограде Мичуринск Тамбовской области. В помещении, рассчитанном на 20 обучающихся, проведен ремонт, закуплены мебель, мультимедийное оборудование и цифровой микроскоп. Аудитория была торжественно открыта 12 сентября, в ней будут обучаться студенты Института фундаментальных и прикладных агробиотехнологий имени И.В. Мичурина

В официальном открытии приняли участие руководитель Мичуринского ГАУ Сергей Жидков, директор Института фундаментальных и прикладных агробиотехнологий имени И.В. Мичурина Людмила Григорьева, заведующий кафедрой агрохимии, почвоведения и агроэкологии Игорь Мацнев, менеджер по ключевым клиентам группы по Центрально-Черноземному региону и Поволжью фирмы Виталий Шумилин, глава представительства «Августа» в г. Тамбове Михаил Романов и руководитель агроконсалтинговой лаборатории «Августа» «Агроанализ-Центр» Вячеслав Красин.

«Для будущих агрономов нашего университета сегодня создаются все условия для получения знаний, — отметил в своей вступительной речи на открытии аудитории Сергей Жидков. — Для того чтобы подготовка кадров агропромышленного комплекса шла успешнее и студенты могли лучше постигать азы аграрных наук, большое внимание уделяется совершенствованию материально-технической базы. Мы с “Августом” являемся партнерами и, надеюсь, будем сотрудничать еще долгие годы».

Оформление аудитории выполнено с использованием фирменного стиля компании , на стенах размещены информационные стенды с данными об основных болезнях растений, вредителях и сорняках. В помещении смонтированы новейшее мультимедийное оборудование, компьютер, управляемая камера и звуковые колонки, что даст возможность демонстрировать студентам необходимые презентации, фото- и видеоматериалы, а также организовывать дистанционное обучение, проводить интерактивные занятия и семинары. С целью укрепления лабораторной базы представители «Августа» передали для новой аудитории цифровой микроскоп, который позволит обучающимся более детально изучать и точнее идентифицировать вредные объекты, наносящие ущерб сельхозкультурам.

«Это одна из аудиторий университета, где предмет химической защиты растений преподается исторически. Сейчас она обрела новый облик, и студенты по-прежнему будут изучать здесь самые современные методы борьбы с патогенами, — рассказал Михаил Романов. — Наше сотрудничество с университетом длится не один год, многие специалисты нашего представительства и агролаборатории являются выпускниками вуза, а еще часть — действующими преподавателями. На базе новой аудитории мы планируем проведение совместных занятий, в которых примут участие представители “Августа” и наши партнеры-земледельцы, а также намерены расширить сотрудничество в сфере организации учебной и производственной практики для студентов».

Кроме того, специалисты «Августа» познакомили студентов с цифровым инструментом, который компания разработала в помощь агрономам, — мобильным приложением с атласом вредных объектов, поиском необходимых препаратов по культурам и действующим веществам, полезными калькуляторами, каталогом продукции «Августа» и другой нужной информацией.

«Наша компания, внесшая вклад в ремонт и оформление аудитории, является крупнейшим отечественным производителем средств защиты растений и занимает лидирующие позиции на рынке, — отметил Виталий Шумилин. — Мы продолжаем активно развиваться, и, соответственно, нам нужны молодые, целеустремленные специалисты. Пусть данная аудитория служит связующим звеном между компанией “Август” и Мичуринским ГАУ, стимулируя студентов на хорошую учебу».

Фирма «Август» 

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