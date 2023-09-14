«Август» подарил новую аудиторию Мичуринскому ГАУ

Фирма «Август»

Компания «Август», крупнейший российский производитель пестицидов, оборудовала новую аудиторию интегрированной защиты растений для Мичуринского государственного аграрного университета в наукограде Мичуринск Тамбовской области. В помещении, рассчитанном на 20 обучающихся, проведен ремонт, закуплены мебель, мультимедийное оборудование и цифровой микроскоп. Аудитория была торжественно открыта 12 сентября, в ней будут обучаться студенты Института фундаментальных и прикладных агробиотехнологий имени И.В. Мичурина

В официальном открытии приняли участие руководитель Мичуринского ГАУ Сергей Жидков, директор Института фундаментальных и прикладных агробиотехнологий имени И.В. Мичурина Людмила Григорьева, заведующий кафедрой агрохимии, почвоведения и агроэкологии Игорь Мацнев, менеджер по ключевым клиентам группы по Центрально-Черноземному региону и Поволжью фирмы «Август» Виталий Шумилин, глава представительства «Августа» в г. Тамбове Михаил Романов и руководитель агроконсалтинговой лаборатории «Августа» «Агроанализ-Центр» Вячеслав Красин.



«Для будущих агрономов нашего университета сегодня создаются все условия для получения знаний, — отметил в своей вступительной речи на открытии аудитории Сергей Жидков. — Для того чтобы подготовка кадров агропромышленного комплекса шла успешнее и студенты могли лучше постигать азы аграрных наук, большое внимание уделяется совершенствованию материально-технической базы. Мы с “Августом” являемся партнерами и, надеюсь, будем сотрудничать еще долгие годы».



Оформление аудитории выполнено с использованием фирменного стиля компании «Август», на стенах размещены информационные стенды с данными об основных болезнях растений, вредителях и сорняках. В помещении смонтированы новейшее мультимедийное оборудование, компьютер, управляемая камера и звуковые колонки, что даст возможность демонстрировать студентам необходимые презентации, фото- и видеоматериалы, а также организовывать дистанционное обучение, проводить интерактивные занятия и семинары. С целью укрепления лабораторной базы представители «Августа» передали для новой аудитории цифровой микроскоп, который позволит обучающимся более детально изучать и точнее идентифицировать вредные объекты, наносящие ущерб сельхозкультурам.



«Это одна из аудиторий университета, где предмет химической защиты растений преподается исторически. Сейчас она обрела новый облик, и студенты по-прежнему будут изучать здесь самые современные методы борьбы с патогенами, — рассказал Михаил Романов. — Наше сотрудничество с университетом длится не один год, многие специалисты нашего представительства и агролаборатории являются выпускниками вуза, а еще часть — действующими преподавателями. На базе новой аудитории мы планируем проведение совместных занятий, в которых примут участие представители “Августа” и наши партнеры-земледельцы, а также намерены расширить сотрудничество в сфере организации учебной и производственной практики для студентов».



Кроме того, специалисты «Августа» познакомили студентов с цифровым инструментом, который компания разработала в помощь агрономам, — мобильным приложением с атласом вредных объектов, поиском необходимых препаратов по культурам и действующим веществам, полезными калькуляторами, каталогом продукции «Августа» и другой нужной информацией.



«Наша компания, внесшая вклад в ремонт и оформление аудитории, является крупнейшим отечественным производителем средств защиты растений и занимает лидирующие позиции на рынке, — отметил Виталий Шумилин. — Мы продолжаем активно развиваться, и, соответственно, нам нужны молодые, целеустремленные специалисты. Пусть данная аудитория служит связующим звеном между компанией “Август” и Мичуринским ГАУ, стимулируя студентов на хорошую учебу».

