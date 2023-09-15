Первый Международный сельскохозяйственный конгресс «AsiaExpo-2023» пройдет с 25 по 27 октября в Сириусе

«AsiaExpo-2023»

Международный сельскохозяйственный конгресс «AsiaExpo-2023» - это важнейшее конгрессно-выставочное событие в сфере АПК мирового масштаба, впервые проводящееся российскими бенефициарами при стратегической поддержке Министерства сельского хозяйства РФ для обмена опытом, развития и подписания партнерских соглашений и контрактов в агропромышленной отрасли экономики с целью интеграции рынков РФ и стран Юго-Восточной Азии, Африки и Ближнего Востока

«AsiaExpo-2023» пройдет с 25 по 27 октября 2023 г. на живописном побережье Черного моря в Парке науки и искусства «Сириус» - в самом крупном конгрессно-выставочном комплексе на территории Юга России, месте проведения важных российских и международных мероприятий.



Насыщенная трехдневная программа конгресса призвана: осветить актуальную повестку от первых лиц сферы АПК, укрепить международные связи и способствовать развитию экономического потенциала каждой страны-участницы, обеспечить доступ к передовым технологиям и стимулировать дальнейшее развитие инноваций, сформировать глобальный отраслевой актор и новые мировые тренды индустрии, а также выстроить новые логистические цепочки для обеспечения продовольственной безопасности в России и мире.



На 26000 м² выставочной площади будут представлены более 200 ведущих компаний-экспонентов мировой сельскохозяйственной индустрии из стран ЕАЭС, ШОС, БРИКС и СНГ по 19 отраслевым направлениям АПК: аквакультура, птицеводство, коневодство, свиноводство, российские хозяйства для КРС и МРС, генетика, ветеринария, корма и добавки, оборудование для содержания животных и птиц, оборудование для кормозаготовки и кормопроизводства, оборудование и технологии для переработки молока, лабораторное оборудование, биотехнологии, растениеводство, сельскохозяйственная техника, оборудование для хранения и переработки сельхоз культур, услуги для сельхоз отрасли, ИТ и биржа инновационных стартапов.



Важно отметить, что в рамках выставочной части «AsiaExpo-2023» впервые будет представлен к покупке генетический потенциал лучших российских предприятий, в частности, животных. Будут заключены первые контракты на продажу нетелей, быков, а также маточного поголовья коз и овец между российскими производителями и покупателями из Средней Азии.



По словам генерального директора «AsiaExpo-2023», к.э.н., предпринимателя, инвестора, обладателя степени Executive MBA Стокгольмской Школы Экономики Милованова Игоря Юрьевича: «Наша миссия — развитие взаимовыгодного сотрудничества в сельскохозяйственной отрасли между странами Азии, Африки и Ближнего Востока в условиях текущей переориентации рынков. В конгрессе примут участие около 10000 представителей индустрии, включая экспертов-практиков, представителей бизнеса, хозяйственных комплексов, госструктур и НКО, в том числе делегаций экспонентов и посетителей из заявленных стран-участников. На данный момент подано уже больше 5 тыс. заявок. В части деловой программы главными действующими лицами станут практики как российские, так и из дружественных России стран, которые благодаря своему опыту и знаниям добились успехов на реальных производственных предприятиях. Уже подтвердили свое участие более 150 экспертов из России, Китая, Турции, Ирана и других. Всего в программе запланировано проведение около 30 тематических форумов, где в формате круглых столов и различных дискуссионных площадок пройдут обсуждения самых актуальных тем в индустрии: от правильного расчета рациона кормления животных до кадровых вопросов в сфере АПК. Например, Ассоциация профессиональных участников рынка облигаций проведет форум, в котором будут раскрыты особенности привлечения инвестиций в агросектор через выпуск облигаций на московскую биржу с привлечением МСП Банка. В рамках этого форума пройдет также открытая биржа агростартапов с привлечением инвесторов, а форум по экспорту раскроет все аспекты и нюансы работы российских производителей со странами Китая, Юго-Восточной Азии, Африки и Ближнего Востока. И многое другое».



Участники международного конгресса смогут не только получить новые знания и опыт в области агробизнеса, узнать о последних тенденциях и технологиях в сельском хозяйстве, найти новых партнеров и поставщиков, но и отдохнуть на берегу Черного моря, и принять участие в насыщенной культурно-развлекательной и спортивной программе. Ключевым досуговым мероприятием станет международный турнир по конкуру «AsiaExpo Cup», организованный совместно с Федерацией конного спорта России при поддержке Кремлевской школы верховой езды. Помимо этого, для участников проведут торжественную церемонию открытия конгресса и вечерний прием, футбольный турнир и забег.



Подробнее о программе и участии в конгрессе — на официальном сайте события «AsiaExpo-2023».



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