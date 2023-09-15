«Агрорусь» - пример консолидации усилий бизнеса, науки и аграрного сектора вокруг задач отечественного АПК

«Агрорусь»

305 компаний, 16 стран, первые лица АПК и представители власти: с 30 августа по 1 сентября в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» прошла 32-я Международная агропромышленная выставка «Агрорусь»

За три дня выставку посетили свыше 6500 специалистов из 16 стран: России, Беларуси, Китая, Германии, Грузии, Израиля, Испании, Казахстана, Латвии, Марокко, Таджикистана, Туркменистана, Турции, Финляндии, Эфиопии и ЮАР.



На официальной церемонии открытия выступили губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, вице-губернатор Санкт- Петербурга Станислав Казарин, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по аграрным вопросам Олег Нилов, депутат Государственной Думы Российской Федерации Сергей Яхнюк, депутат Законодательного Собрания Ленинградской области, председатель постоянной комиссии по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Василий Рыжков, генеральный директор компании «ЭкспоФорум-Интернэшнл» Сергей Воронков.



В выставке площадью 8 тыс. кв. м приняли участие 305 компаний из 24 регионов России, а также Китая, Беларуси и Азербайджана. Были представлены семь коллективных региональных экспозиций: Санкт-Петербурга, Севастополя, Ленинградской, Новосибирской, Брянской областей, Кабардино-Балкарской Республики, Ставропольского края.



Доминантой выставки стала масштабная экспозиция Ленинградской области. На стенде посетители могли ознакомиться с последними достижениями 47-го региона, получить консультации от профильных комитетов и ведомств. Вокруг основного стенда все 17 районов Ленобласти угощали продукцией своих сельхозпредприятий, фермерских и крестьянских хозяйств.



Санкт-Петербургу тоже было чем удивить. Городская экспозиция объединила 12 компаний — как представителей пищеперерабатывающей промышленности, так и производителей оборудования и технологий для сельского хозяйства. Например, компания «Геоскан» представила сельскохозяйственный дрон для наблюдения за полями с детализацией выше, чем у зарубежных аналогов.



Достижения своих аграриев привезли в Петербург также Брянская и Новосибирская области, Ставропольский край, Кабардино-Балкарская Республика и Севастополь.



На стенде «Россельхозбанка», генерального партнера выставки, можно было узнать о формах поддержки сельскохозяйственного бизнеса.



Санкт-Петербургский государственный аграрный университет продемонстрировал достижения современной аграрной науки. Основной акцент — на популярных сегодня квадрокоптерах. В сельском хозяйстве они могут выполнять множество функций: от наблюдения за посевами и скотом до распрыскивания удобрений, борьбы с борщевиком и отгона птиц.



Отечественную сельхозтехнику на уличной экспозиции показала Ленинградская область, а в павильоне Петербургский тракторный завод выставил свою гордость — трактор «Кировец».



За удобрения отвечали «ФосАгро» и белорусская компания «УМКА». Первая организация предложила один из самых эффективных на сегодня мелиорантов — фосфогипс, который делает пригодными для возделывания даже неплодородные земли, вторая — бесхлорные водорастворимые удобрения.



Сервис «Яндекс.Погода» представил платформу «Погода для бизнеса». С ее помощью можно получать погодные данные, прогнозы и рекомендации. Например, она может определить наиболее благоприятное время для посева.



14 компаний из Китая предложили оборудование, удобрения и технологии для аграрной промышленности: гидравлические насосы, опрыскиватели, подшипники, оборудование для переработки зерна и производства кормов, прессы для масличных семян и многое другое.



На выставке «Агрорусь-2023» Ленинградская область подписала 18 соглашений на сумму 11 млрд руб. Соглашения подразумевают модернизацию действующих молочных производств на сумму 1 млрд руб. Они обеспечат выращивание в 47-м регионе 17 млн мальков форелевых пород рыб и 300 т готовой рыбной продукции, а также будут с пособствовать кратному увеличению производства сельхозпродукции (томатов, яйца, зерна).







Конгрессная программа

В деловую программу выставки «Агрорусь-2023» вошло более 30 мероприятий, посвященных актуальным трендам и тенденциям развития АПК, таким как цифровизация, экспорт сельхозпродукции, импортозамещение и кадровое обеспечение.



Участники пленарной сессии «Инновационная деятельность в сельском хозяйстве. Современные тенденции и вызовы» обсудили состояние и перспективы АПК на Северо-Западе России. С приветственным словом к участникам обратились вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков, заместитель председателя Правительства Ленинградской области, председатель Комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко, руководитель Северо- Западного межрегионального управления Россельхознадзора Олег Емцев.



О роли науки и образования в развитии АПК на пленарном заседании рассказали руководители профильных вузов: ректор Санкт-Петербургского государственного аграрного университета Виталий Морозов и ректор Санкт- Петербургского государственного университета ветеринарной медицины Кирилл Племяшов.



В рамках выставки «Агрорусь-2023» состоялся I Международный форум «Сельский туризм как вектор социально-экономического развития территорий» с участием представителей из Черногории.



На форуме презентовали современные проекты сельского туризма: «Эко Усадьба Белово», «Возрождение исторической дворянской усадьбы» в Тосненском районе Ленобласти, «Ягодный берег» в Ломоносовском районе Ленобласти и проект Ижорской общины «Шойкула».



О самой выгодной для инвестиций сельскохозяйственной культуре рассказали на сессии «Перспективы производства и переработки рапса в Ленинградской области. Новые подходы к агробизнесу» . По словам экспертов, риска перепроизводства рапса в принципе не существует, поскольку для культуры есть огромный рынок сбыта как в России, так и за рубежом. Жмых и шрот из рапса востребованы как корм в животноводстве, а рапсовое масло — перспективный товар для экспорта на рынки Китая и стран Юго-Восточной Азии.



Региональный форум Совета молодых ученых

На 32-й Международной агропромышленной выставке «Агрорусь» состоялся Региональный фор ум Совета молодых ученых «Потенциал молодых уч еных как драйвер развития АПК».



Форум открылся пленарным заседанием «Основные тренды развития потенциала молодых ученых в АПК». С приветственным словом к участникам обратились заместитель директора Департамента научно- технологической политики и образования Минсельхоза России Мирослав Скрынников и заместитель генерального директора по коммерции компании «ЭкспоФорум-Интернэшнл» Александр Горохов.



Также состоялись многочисленные круглые столы. В завершающий день прошла интерактивная профориентационная программа для учащихся старших классов и студентов.



Официальные дни



30 августа на выставке «Агрорусь-2023» состоялся День Ленинградской области. Губернатор 47-го региона Александр Дрозденко совместно с заместителем председателя Правительства Ленинградской области, председателем Комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олегом Малащенко осмотрели экспозицию всех районов Ленобласти и вручили ключи от 20 специализированных автомобилей подразделениям Госветслужбы.



Также 30 августа на Дне садовода Санкт-Петербурга прошла церемония награждения победителей конкурсов «Лучший балкон года», «Лучший председатель года» и «Садовод года».



1 сентября в рамках Дня первокурсника студенческие билеты получили более 1000 учащихся Санкт-Петербургского государственного аграрного университета.



Центр деловых контактов

Два дня на «Агроруси-2023» работала площадка Центра деловых контактов (ЦДК), на которой состоялось свыше 4000 переговоров поставщиков (более 100) и закупщиков (более 50) продовольственной и сельскохозяйственной индустрий.



31 августа на конференции «Презентационный день агроиндустрии для крестьянско-фермерских хозяйств с участием ведущих федеральных торговых сетей и сельскохозяйственных предприятий» выступили в качестве спикеров представители розничной сети «Магнит», «ФосАгро», «Русагро», высокотехнологичных инновационных компаний — резидентов бизнес-инкубатора «Ингрия» и Российского союза сельской молодежи.



Среди почетных гостей площадку ЦДК посетили консулы Мальты, Индии, Венгрии и Таджикистана.



Золотая медаль

1 сентября на выставке наградили победителей ежегодного конкурса «Золотая медаль», который проходит при поддержке Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. Представители 51 компании из России и Азербайджана получили 102 золотые и шесть серебряных медалей, а также восемь Гран-при.



Генеральный спонсор — Россельхозбанк.



Медиапартнеры: «Петербургский дневник», «Дорожное радио», «Коммерсантъ»



До встречи в 2024 году!

