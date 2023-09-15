Приглашаем на конференцию «Агроинвестор: PRO растениеводство» 28 сентября

Агроинвестор

Топ-менеджеры агрохолдингов, а также эксперты АПК обсудят оценки урожая текущего года, сценарии развития растениеводческой отрасли, перспективы выпуска и использования российской агротехники, а также обеспеченность сектора семенами и СЗР на конференции «Агроинвестор: PRO растениеводство»

28 сентября в отеле «Hilton Moscow Ленинградская» (Москва) состоится XVII отраслевая бизнес-конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство» (ранее — конференция «Russian Crop Production Растениеводство России»). Мероприятие пройдет как в офлайн-, так и в онлайн-формате.



Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство» — традиционное ежегодное мероприятие известного издания «Агроинвестор», а также ведущая площадка для профессионалов в сфере растениеводства.



Ежегодно конференция объединяет до 150 представителей компаний, обрабатывающих до 6 млн га сельхозземель, крупнейших агропроизводителей, участников рынков техники и оборудования, семян, СЗР и удобрений. В течение дня участников ждут насыщенная деловая программа, эксклюзивные прогнозы и оценки от ведущих отраслевых экспертов, а также неформальное общение.



На мероприятии аналитики и участники рынка оценят ход сбора урожая ключевых агрокультур в сезоне 2023/24, а также расскажут о развитии нишевых культур, которые могут быть интересны российскому рынку. В рамках конференции спикеры обсудят динамику себестоимости производства продукции, проблемы изменения стоимости средств производства и снижения их доступности, а также риски падения технологичности и эффективности работ в растениеводстве.



Конференция откроется серией докладов о стратегических трендах и сценариях развития растениеводства в России. В ходе стартовой сессии руководитель направления «Аграрная экономика» Института исследований и экспертизы Внешэкономбанка Лидия Илюшина обозначит сценарии развития растениеводческой отрасли в сезоне 2023/24, а также даст оценку динамики затрат в 2023 году; вице-президент Газпромбанка Дарья Снитко расскажет о новой системе расчета ценовых индексов на основные агрокультуры и прогнозах стоимости продукции растениеводства; директор ассоциации «Росспецмаш» Алла Елизарова обозначит перспективы выпуска российской агротехники — какие существуют стоп-факторы для бизнеса и как решается проблема низкого спроса на рынке. Кроме того, в ходе стартовой сессии спикеры и эксперты затронут вопросы обеспеченности сектора семенами и СЗР, успехи в импортозамещении и доступность для рынка иностранных средств производства, квотирование импорта, локализацию производства семян, риски сокращения использования минеральных удобрений, а также проблему роста затрат на производство при снижении цен на продукцию.



«В ходе конференции эксперты расскажут о сборе и урожайности зерновых и зернобобовых, масличных, сахарной свеклы, картофеля и овощей открытого и закрытого грунта, дадут оценку текущей ситуации на внутреннем и мировом рынках, сделают прогнозы экономических показателей в отрасли и объемов экспорта, обсудят баланс производства и потребления, а также вопросы регулирования рынков. Кроме того, в рамках конференции «Агроинвестор: PRO растениеводство» спикеры и эксперты обсудят новые технологии и технологические решения, применяемые в сельхозсезоне 2023/24, а также же ниши для инвестирования. Какова реальная ситуация на рынке семян и средств защиты растений? Насколько отрасль зависит от импорта в этой сфере? Какие перспективы у российских производителей и что они могут предложить рынку? Эти и многие другие вопросы мы обсудим на конференции 28 сентября», — рассказали представители «Агроинвестора» — организаторы конференции.



Спикерами конференции выступят генеральный директор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко, независимый эксперт зернового рынка Александр Корбут, исполнительный директор Национального союза производителей плодов и овощей Андрей Казаков, ведущий эксперт Института конъюнктуры рынка (ИКАР) Евгений Иванов, генеральный директор компании «Рустарк» Роман Козырев, генеральный директор «АгроГард» Павел Царев, генеральный директор «Щелково Агрохим» Салис Каракотов, заместитель руководителя ГК «Грейнрус» Сергей Приказчиков и многие другие.



В ходе конференции топ-менеджеры агрохолдингов расскажут об экономике, прогнозах производства, рыночной конъюнктуре, а также о проектах, в которые инвестируют их компании.



Конференция проводится проектом «Агроинвестор» при поддержке ведущих отраслевых союзов и объединений.



Среди партнеров и спонсоров конференции: «Деметра-Холдинг», «Щелково Агрохим», «Уралхим», «МарибоХиллесхог».



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