Состоялся второй День поля «Агротек» на собственном агрополигоне в Липецкой области

ГК «Агротек»

Мероприятие, прошедшее 7 сентября, посетили более 75 сельхозпредприятий Центрального региона. Информационными партнерами выступили издания «Земля и Жизнь», «Агроинвестор» и APK news

«Агрополигон в “Карамышевском” не просто идеальное поле, это реальная жизнь с реальными ошибками, что ценно для наших гостей. Они смогли изучить наш опыт работы с культурами и перенять наиболее подходящие им стратегии», — отметил генеральный директор ГК «Агротек» Николай Грушко.



Гости ознакомились с масштабным агрополигоном: 26 сортов сои разных сроков созревания от брендов «Русская Генетика», «Саатбау», «Прогрейн». Все сорта посеяны с одинаковой густотой — 525 тыс. семян, способ сева пропашной, с междурядьем в 45 см. Некоторые сорта уже подошли к физиологической спелости. Например, у «Русской Генетики» это Аннушка, Билявка, Анастасия.



Схемы защиты сои построили на основе препаратов «Агромир». Было применено 10 препаратов компании в трех разных схемах.



Подведены итоги опытов по химии. Один из них — сравнение работы глифосатов на основе калийной и изопропиламинной солей. Действие оказалось одинаковым. Добавление суперрастекателя Сильвер Голд позволило получить эффект и во время дождя. Биологическая эффективность составила 98-99% к контролю без обработки.

