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Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»
Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»

Исследовательская компания NTech проведет Второй мясной симпозиум

Партнёрский материал

Исследовательская компания NTech проведет Второй мясной симпозиум
NTech
Исследовательская компания NTech проведет Второй мясной симпозиум
NTech

Ждем вас 5 и 6 октября на двухдневном мероприятии, где вы узнаете о ключевых трендах на рынке мясопереработки. Обсудим состояние рынка, рассмотрим точки роста для производителей, нестандартные решения и ситуацию с СТМ. Получите ценные знания от экспертов этой отрасли и расширьте свои возможности в бизнесе

СПИКЕРЫ

Ведущие отраслевые союзы, «Центр Агроаналитики» Минсельхоза России, , ТАВР, «», ТМ «С пылу с жару». Дискуссия с представителями торговых сетей, приглашены: Vprok, «ВкусВилл», «Пятерочка», «Перекресток», «Глобус», «Лента», Ozon

ЧТО БУДЕТ?

  • Насыщенная деловая часть: эксперты расскажут о тенденциях мясного рынка.

  • Неформальное общение с коллегами по цеху в духе древнегреческих симпозиумов.

  • Вино, вкусная еда и музыка.

Мероприятие рассчитано на топ-менеджмент компаний, руководителей служб продаж, закупок, финансово-экономических и аналитических служб.

Место проведения: Москва, MJ Hall (м. Тульская).

Организатор — исследовательская компания NTech, которая специализируется на информационной поддержке крупнейших производителей и поставщиков FMCG-товаров.

Регистрация по ссылке

Успевайте присоединиться, количество мест ограничено!

NTech 

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