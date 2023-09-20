Исследовательская компания NTech проведет Второй мясной симпозиум

Ждем вас 5 и 6 октября на двухдневном мероприятии, где вы узнаете о ключевых трендах на рынке мясопереработки. Обсудим состояние рынка, рассмотрим точки роста для производителей, нестандартные решения и ситуацию с СТМ. Получите ценные знания от экспертов этой отрасли и расширьте свои возможности в бизнесе
СПИКЕРЫ
Ведущие отраслевые союзы, «Центр Агроаналитики» Минсельхоза России, РСХБ, ТАВР, «Дамате», ТМ «С пылу с жару». Дискуссия с представителями торговых сетей, приглашены: Vprok, «ВкусВилл», «Пятерочка», «Перекресток», «Глобус», «Лента», Ozon
ЧТО БУДЕТ?
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Насыщенная деловая часть: эксперты расскажут о тенденциях мясного рынка.
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Неформальное общение с коллегами по цеху в духе древнегреческих симпозиумов.
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Вино, вкусная еда и музыка.
Мероприятие рассчитано на топ-менеджмент компаний, руководителей служб продаж, закупок, финансово-экономических и аналитических служб.
Место проведения: Москва, MJ Hall (м. Тульская).
Организатор — исследовательская компания NTech, которая специализируется на информационной поддержке крупнейших производителей и поставщиков FMCG-товаров.
Успевайте присоединиться, количество мест ограничено!