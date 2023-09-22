Приглашаем на конференцию IB РСХБ

«Россельхозбанк»

В понедельник, 25 сентября, в 10.00 утра мск инвестиционно-банковское подразделение АО «Россельхозбанк» проведет онлайн-семинар на тему «Сделки слияния и поглощения (M&A) в АПК»

В рамках семинара планируется обсудить следующие вопросы:



Рынок M&A в АПК;



Структурирование и реализация сделок M&A в АПК и других секторах;



Финансирование сделок M&A.



К участию в семинаре приглашаются собственники и менеджеры компаний из АПК, пищевой промышленности и других секторов.

Ожидаемая продолжительность семинара — 60-90 минут.



Ссылка для подключения и участия



Предварительно рекомендуем установить себе на компьютер или телефон приложение TrueConf



Для получения материалов по итогам семинара требуется пройти регистрацию по ссылке



Информационный партнер семинара — «Агроинвестор».

