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Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»
Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»

Приглашаем на конференцию IB РСХБ

Приглашаем на конференцию IB РСХБ
«Россельхозбанк»
Приглашаем на конференцию IB РСХБ
«Россельхозбанк»

В понедельник, 25 сентября, в 10.00 утра мск инвестиционно-банковское подразделение АО «Россельхозбанк» проведет онлайн-семинар на тему «Сделки слияния и поглощения (M&A) в АПК»

В рамках семинара планируется обсудить следующие вопросы:

  • Рынок M&A в АПК;

  • Структурирование и реализация сделок M&A в АПК и других секторах;

  • Финансирование сделок M&A.

К участию в семинаре приглашаются собственники и менеджеры компаний из АПК, пищевой промышленности и других секторов.
Ожидаемая продолжительность семинара — 60-90 минут.

Ссылка для подключения и участия

Предварительно рекомендуем установить себе на компьютер или телефон приложение TrueConf

Для получения материалов по итогам семинара требуется пройти регистрацию по ссылке

Информационный партнер семинара — «».

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