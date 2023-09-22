Приглашаем на конференцию IB РСХБ

В понедельник, 25 сентября, в 10.00 утра мск инвестиционно-банковское подразделение АО «Россельхозбанк» проведет онлайн-семинар на тему «Сделки слияния и поглощения (M&A) в АПК»
В рамках семинара планируется обсудить следующие вопросы:
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Рынок M&A в АПК;
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Структурирование и реализация сделок M&A в АПК и других секторах;
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Финансирование сделок M&A.
К участию в семинаре приглашаются собственники и менеджеры компаний из АПК, пищевой промышленности и других секторов.
Ожидаемая продолжительность семинара — 60-90 минут.
Ссылка для подключения и участия
Предварительно рекомендуем установить себе на компьютер или телефон приложение TrueConf
Для получения материалов по итогам семинара требуется пройти регистрацию по ссылке
Информационный партнер семинара — «Агроинвестор».