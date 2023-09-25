Аграрии Тамбовщины выбирают «щёлковскую» селекцию

«Щёлково Агрохим»

Гибрид подсолнечника Карина и гибрид сахарной свеклы Прилив получили наибольшее внимание сельхозпроизводителей Тамбовской области в ходе демопоказа, организованного тамбовским представительством «Щёлково Агрохим» на базе ООО «Вымпел» Сампурского района

На демоплощадке подсолнечник селекции «Щёлково Агрохим» был представлен классическими гибридами Арэв, Даха, Базик, Фрэя, гибридами, устойчивыми к имидазолинонам, — Бомбардир и Кречет, а также гибридом, устойчивым к сульфонилмочевинам, — Карина.



«Щёлково Агрохим» в соответствии с запросами аграриев предлагает гибриды подсолнечника, устойчивые ко всем расам заразихи, устойчивые к имидазолинонам, оптимизированные к сульфонилмочевинам, урожайные, с высокой масличностью. Демопоказы позволяют аграриям воочию увидеть состояние посевов гибридов отечественной селекции, сравнить с иностранными конкурентами и убедиться не просто в том, что продукт «Щёлково Агрохим» ни в чем не уступает, но зачастую и превосходит импортные гибриды», — отметил ведущий научный консультант тамбовского представительства компании Николай Рогов.



Все «щёлковские» гибриды имеют высокий потенциал урожайности — свыше 48 ц/га, масличности — 50-52%. Их преимущества также стрессо и засухоустойчивость и ряд других. К уборке влажность составляла 8-14%, что давало возможность убирать культуру без десикации.







«Влажность гибрида Карина — 7,7% окончательно склонила выбор сельхозпредприятий “Борец” и “АгроГард” в пользу приобретения семян именно этого гибрида, — отметил Рогов. — Кроме того, свекловоды области ждут регистрации самого популярного “щёлковского” гибрида Кречет по нашему пятому региону».



Представленные на демоплощадке гибриды сахарной свеклы — Прилив, Буря, Волна, Вулкан — неслучайно самые популярные в Тамбовской области. Каждый из них еще в начале уборки показывал урожайность свыше 600 ц/га. Прилив — до 680 ц/га. На день демопоказа, 15 сентября, его биологическая урожайность составила 713 ц/га, густота стояния — 115 тыс. растений на 1 га, масса 10 корнеплодов — 6,207 кг. «Прилив — один из популярных гибридов на полях свеклосеющих хозяйств Тамбовской области, в частности, присутствует в посевах агрохолдинга “Русагро”, занимающего лидирующие позиции в стране по производству сахара», — подчеркнул Рогов.



Кроме того, Николай Рогов вместе с представителем ООО «СоюзСемСвекла» Денисом Тетерятниковым презентовали свекловодам региона новый перспективный гибрид сахарной свеклы «щелковской» селекции — Цунами. «Щёлково Агрохим» повышает уровень деятельности по селекции и семеноводству, чтобы в этих отраслях обеспечить импортонезависимость России.

