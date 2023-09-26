«Мираторг» запустил комплекс по выращиванию и переработке зеленого гороха и стручковой фасоли

«Мираторг»

Инвестиции в проект составили 1 млрд рублей

«Мираторг» запустил комплекс по выращиванию и дальнейшей переработке зеленого гороха и стручковой фасоли в Плавском районе Тульской области. В проект мощностью переработки до 16 тыс. т в год компания вложила 1 млрд руб. Инвестиционное соглашение о реализации проекта между компанией и правительством Тульской области было подписано на Петербургском международном экономическом форуме в июне 2023 года. На новом комплексе будет создано до 100 рабочих мест, ежегодные налоговые отчисления составят 150 млн руб.



Заместитель губернатора Тульской области Дмитрий Миляев в ходе открытия комплекса отметил, что «Мираторг» вносит весомый вклад в развитие АПК, компания давно и стабильно работает в регионе. «С 2016 года она реализовала здесь крупные инвестпроекты по строительству животноводческих ферм и завода по переработке овощей. Всего “Мираторг” инвестировал в регион порядка 24,5 млрд руб., создал свыше 2,5 тыс. рабочих мест. Новое современное производство будет обеспечивать жителей Тульской области и других регионов качественными продуктами».



«Изменения рынка стимулируют бизнес искать возможности локализации все большего спектра производств. Если ранее внутренний рынок замороженных овощей формировался за счет импорта, то сейчас благодаря новому проекту в Тульской области появляется возможность заместить внешние поставки отечественным сырьем, — отметил президент АПХ «Мираторг» Виктор Линник. — Стратегия “Мираторга” фокусируется на повышении глубины переработки и расширении ассортимента продукции как для внутреннего рынка, так и для экспорта». Компания планирует поставлять большую часть продукции нового комплекса на внешнюю реализую — другим пищевым предприятиям России и на экспорт.







Основное преимущество овощной продукции «Мираторга» — собственная сырьевая база, на каждом этапе производства ведется строгий контроль. Агрохолдинг выращивает овощи и картофель на орошении на площади 4 тыс. га. В том числе бобовые культуры занимают 1,7 тыс. га. Ожидается, что валовой сбор гороха составит до 5 тыс. т, стручковой фасоли — до 8 тыс. т.







С полей овощи поступают на перерабатывающее предприятие. Это важнейшее высокотехнологичное звено производственной цепочки, оно полностью автоматизировано. Поступающие по специальным линиям овощи и картофель, если они не будут реализованы в свежем виде, в большинстве своем после мойки сначала обрабатываются паром, а затем быстро охлаждаются и подвергаются шоковой заморозке. Использование этой технологии позволяет сделать кристаллы льда, в которые формируются молекулы воды, маленькими и не влияющими на качество и вес продукта. Также обязательный этап — калибровка по размеру. Отбракованная из-за внешнего вида продукция может пойти на более глубокую переработку, производственные потери на заводе не превышают 2%. После взвешивания продукция поступает на линию упаковки.







Используемые «Мираторгом» современные решения позволяют сохранять продукцию свежей и полезной даже при таких объемах сбора. Новый комплекс будет выпускать зеленый горох и стручковую фасоль для дальнейшего использования в качестве ингредиентов в замороженных овощных смесях и готовых блюдах. Проект является логическим дополнением уже существующего производства свежих и замороженных овощей.



Из Тульской области замороженные овощи в промышленной упаковке перевозятся в Домодедово, где повторно проверяется их качество и соответствие стандартам, после чего сырье отправляется в цех на фасовку в потребительскую упаковку. Там же формируются смеси, в которых овощи гармонично сочетаются друг с другом. Предварительная тепловая обработка позволяет создать оптимальное время приготовления уже дома, так как у разных овощей оно различается, а вся смесь на сковороде готова уже через 10-15 минут.







Агрохолдинг «Мираторг» является лидером в производстве замороженных овощных семей. Мощность завода в Домодедове составляет до 27 тыс. т продукции в год, она меняется в зависимости от сезона, пик выпуска обычно приходится на осень-зиму, говорит представитель компании. По его словам, благодаря собственному выращиванию гороха, фасоли и брокколи удалось существенно сократить зависимость от импорта, так как эти составляющие являются основой для многих смесей. Сейчас обеспеченность собственным сырьем составляет около 70%, импортируется только около 2% — это позиции, которые не производятся в России.



«Мираторг» — компания, известная как производитель мяса — выпускает еще и выпечку, корма для животных, газонные смеси, кулинарию, напитки и овощи — сырые, вареные, замороженные, витаминные смеси. Агрохолдинг развивает это направление, чтобы решить проблему качественного натурального питания людей, при этом экономя их время. Замороженные овощи и ягоды «Мираторг» производит с 2005 года, и с тех пор объемы и ассортимент растут. В 2018-м агрохолдинг модернизировал и расширили производство, ключевой особенностью которого является автоматизация. Благодаря этому все процессы оптимизируются, а отсутствие контакта с людьми делает продукцию стерильной.

