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Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»
Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»

Приглашаем на мероприятия центра «Агроэкспорт»

Партнёрский материал

Приглашаем на мероприятия центра «Агроэкспорт»
«Агроэкспорт»
Приглашаем на мероприятия центра «Агроэкспорт»
«Агроэкспорт»

Они пройдут в рамках выставки «Золотая осень — 2023»

Приглашаем на панельную дискуссию «Перспективы развития экспорта российских напитков»

В какие страны перспективнее всего поставлять безалкогольные напитки? Как продвигать эту продукцию в Китае? Какие меры господдержки могли бы помочь нашим экспортерам?

Эти и другие вопросы обсудим с экспертами на панельной дискуссии «Перспективы развития экспорта российских напитков», которая пройдет на «Золотой осени — 2023» в РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева.

Дата и время: 4 октября в 11:30

Место: Конференц-зал № 1,29 корпус, РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева

На мероприятии специалисты Федерального центра «Агроэкспорт» представят обзор мирового рынка безалкогольных напитков, а приглашенные эксперты приведут примеры успешного продвижения этой продукции за рубежом и расскажут подробнее о потребительских предпочтениях в различных странах.

Среди спикеров:

  • Дмитрий Краснов, руководитель Федерального центра «Агроэкспорт»;

  • Алексей Солодов, вице-президент АО «»;

  • Шафоростов Владимир Владимирович, партнер «Strategy Partners»;

  • Hassan Al Hazzaa, генеральный директор Al Hazza Trading Company;

  • Gu Fengming, заместитель директора Lianhua Supermarket Holdings Co.;

  • Роман Медведев, руководитель комитета по экспорту Союза производителей соков, воды и напитков, руководитель отдела по ВЭД ООО «Байкал Аква»

  • Надежда Назарова, исполнительный директор торгового дома «Абрау-Дюрсо» в Китае. 

Модератором сессии выступит Валерий Кайгородов, генеральный директор RUSFAIR GROUP

Участие бесплатное, требуется предварительная регистрация.

Также 4 октября в 15.30 в рамках «Золотой осени — 2023» для компаний-производителей АПК Федеральный центр «Агроэкспорт» и «» организуют бесплатный учебный семинар для отраслевых специалистов по отдельным направлениям: мясная, молочная и пищевая продукция. На семинаре участники смогут поработать в группах и разработать свою концепцию развития наиболее перспективных продуктов и направлений в каждой из отраслей АПК.  

Для участия в мероприятиях необходимо зарегистрироваться по ссылке.

«Агроэкспорт» 

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