Приглашаем на мероприятия центра «Агроэкспорт»

«Агроэкспорт»

Они пройдут в рамках выставки «Золотая осень — 2023»

Приглашаем на панельную дискуссию «Перспективы развития экспорта российских напитков»



В какие страны перспективнее всего поставлять безалкогольные напитки? Как продвигать эту продукцию в Китае? Какие меры господдержки могли бы помочь нашим экспортерам?



Эти и другие вопросы обсудим с экспертами на панельной дискуссии «Перспективы развития экспорта российских напитков», которая пройдет на «Золотой осени — 2023» в РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева.



Дата и время: 4 октября в 11:30



Место: Конференц-зал № 1,29 корпус, РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева



На мероприятии специалисты Федерального центра «Агроэкспорт» представят обзор мирового рынка безалкогольных напитков, а приглашенные эксперты приведут примеры успешного продвижения этой продукции за рубежом и расскажут подробнее о потребительских предпочтениях в различных странах.



Среди спикеров:



Дмитрий Краснов, руководитель Федерального центра «Агроэкспорт»;



Алексей Солодов, вице-президент АО «Российский экспортный центр»;



Шафоростов Владимир Владимирович, партнер «Strategy Partners»;



Hassan Al Hazzaa, генеральный директор Al Hazza Trading Company;



Gu Fengming, заместитель директора Lianhua Supermarket Holdings Co.;



Роман Медведев, руководитель комитета по экспорту Союза производителей соков, воды и напитков, руководитель отдела по ВЭД ООО «Байкал Аква»



Надежда Назарова, исполнительный директор торгового дома «Абрау-Дюрсо» в Китае.



Модератором сессии выступит Валерий Кайгородов, генеральный директор RUSFAIR GROUP



Участие бесплатное, требуется предварительная регистрация.



Также 4 октября в 15.30 в рамках «Золотой осени — 2023» для компаний-производителей АПК Федеральный центр «Агроэкспорт» и «Россельхозбанк» организуют бесплатный учебный семинар для отраслевых специалистов по отдельным направлениям: мясная, молочная и пищевая продукция. На семинаре участники смогут поработать в группах и разработать свою концепцию развития наиболее перспективных продуктов и направлений в каждой из отраслей АПК.



Для участия в мероприятиях необходимо зарегистрироваться по ссылке.

