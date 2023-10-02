Техника «Ростсельмаш» с господдержкой от 10 до 20%

«Ростсельмаш»

По программе субсидирования теперь можно купить не только тракторы, но и комбайны

Правительство Российской Федерации расширило возможности российских аграриев для модернизации машинно-тракторных парков. Принято решение об увеличении бюджета 2023 года наиболее популярного у сельхозтоваропроизводителей инструмента федеральной поддержки. Речь идет о программе ППРФ 1432, по которой техника приобретается со скидкой от 10 до 20%, в зависимости от региона Российской Федерации.



В июне действие программы было распространено на тракторы «Ростсельмаш» серии 2000. Теперь в нее включена также уборочная техника.



Помимо тракторов серии 2000, в программе участвуют:



зерноуборочные комбайны NOVA 340, VECTOR 410, VECTOR 450 Track, T500, RSM 161, ACROS 550, ACROS 585, ACROS 595 Plus, TORUM 785;



кормоуборочные комбайны DON 680M, RSM F 1300, RSM F 1500, RSM F 2650;



косилки самоходные универсальные KSU 1 и KSU 2.



До 20% скидку на самоходную технику «Ростсельмаш» получат аграрии Дальневосточного федерального округа.



До 15% — аграрии Республики Крым, г. Севастополя, Калининградской области, всего Сибирского федерального округа, новых территорий.



До 10% — остальные субъекты.



Вышеуказанные скидки суммируются с условиями ППРФ 1528, ППРФ 1135 и с региональными программами субсидирования!



«Решение правительства о докапитализации программы “1432” и включении в нее комбайнов придаст новый импульс модернизации. Зерно является одним из главных экспортных продуктов нашего государства. В последние годы сельское хозяйство показывает рекордные результаты. Наличие достаточного количества современной энергонасыщенной техники отечественного производства в парках сельхозпредприятий обеспечит качественный сбор этого урожая и технологический суверенитет АПК», — считает первый заместитель генерального директора «Ростсельмаш», директор центра продаж, маркетинга и сервиса Алексей Швейцов.

