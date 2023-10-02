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Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»
Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»

Техника «Ростсельмаш» с господдержкой от 10 до 20%

Партнёрский материал

Техника «Ростсельмаш» с господдержкой от 10 до 20%
«Ростсельмаш»
Техника «Ростсельмаш» с господдержкой от 10 до 20%
«Ростсельмаш»

По программе субсидирования теперь можно купить не только тракторы, но и комбайны

Правительство Российской Федерации расширило возможности российских аграриев для модернизации машинно-тракторных парков. Принято решение об увеличении бюджета 2023 года наиболее популярного у сельхозтоваропроизводителей инструмента федеральной поддержки. Речь идет о программе ППРФ 1432, по которой техника приобретается со скидкой от 10 до 20%, в зависимости от региона Российской Федерации. 

В июне действие программы было распространено на тракторы «» серии 2000. Теперь в нее включена также уборочная техника. 

Помимо тракторов серии 2000, в программе участвуют: 

  • зерноуборочные комбайны NOVA 340, VECTOR 410, VECTOR 450 Track, T500, RSM 161, ACROS 550, ACROS 585, ACROS 595 Plus, TORUM 785; 

  • кормоуборочные комбайны DON 680M, RSM F 1300, RSM F 1500, RSM F 2650; 

  • косилки самоходные универсальные KSU 1 и KSU 2.

До 20% скидку на самоходную технику «» получат аграрии Дальневосточного федерального округа.

До 15% — аграрии Республики Крым, г. Севастополя, Калининградской области, всего Сибирского федерального округа, новых территорий. 

До 10% — остальные субъекты.

Вышеуказанные скидки суммируются с условиями ППРФ 1528,  ППРФ 1135  и с региональными программами субсидирования! 

«Решение правительства о докапитализации программы “1432” и включении в нее комбайнов придаст новый импульс модернизации. Зерно является одним из главных экспортных продуктов нашего государства. В последние годы  сельское хозяйство показывает рекордные результаты. Наличие достаточного количества современной энергонасыщенной техники отечественного производства в парках сельхозпредприятий обеспечит качественный сбор этого урожая и технологический суверенитет АПК», — считает первый заместитель генерального директора «», директор центра продаж, маркетинга и сервиса Алексей Швейцов.


«Ростсельмаш» 

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