Выдающийся Прилив и другие гибриды

«Щёлково Агрохим»

В 2024 году ГК «Русагро» на 150% увеличит посевные площади под гибридами сахарной свеклы селекции «СоюзСемСвеклы»: с 10 тыс. га до 25 тыс. га по стране

Такие цифры были озвучены на Дне поля отечественных гибридов сахарной свеклы, который прошел 29 сентября в Белгородской области на полях крупнейшего в стране производителя сахара — агрохолдинга «Русагро».



Мероприятие, организованное отечественными компаниями «Щелково Агрохим», ГК «Русагро» и «СоюзСемСвекла», прошло с участием директора Департамента селекции и семеноводства Минсельхоза России Ивана Музалева, заместителя губернатора Белгородской области Юлии Щедриной, председателя правления Союза сахаропроизводителей России Андрея Бодина, генерального директора Национального союза селекционеров и семеноводов Анатолия Михилева, а также руководителей и специалистов свеклосеющих и свеклоперерабатывающих предприятий России и Беларуси.







Как отметил Иван Музалев, Минсельхоз Российской Федерации уделяет особое внимание развитию селекции и семеноводства сахарной свеклы, и в Федеральную научно-техническую программу для дальнейшего повышения уровня импортозамещения и эффективности отрасли был внесен ряд изменений.



А началась новая история селекции сладкой культуры в 2017 году, с момента создания компанией «Щелково Агрохим» и холдингом «Русагро» селекционно-генетического центра «СоюзСемСвекла». Сейчас в портфеле СГЦ уже 27 гибридов сахарной свеклы, 12 из них — в продаже.



Средняя урожайность «щелковских» гибридов по регионам свеклосеяния в стране в этом году составляет 486 ц/га. А, например, биологическая урожайность гибридов «СоюзСемСвекла» в компании «Дубовицкое» Орловской области, принадлежащей «Щелково Агрохим», достигает 588-1056 ц/га, сахаристость — 18,7%.



«Таких показателей в начале копки сахарной свеклы по крайней мере последние десять лет не было. Ученые “СоюзСемСвеклы” успели сделать очень многое в селекции, и мы получаем ожидаемые в соответствии с ФНТП результаты урожайности и сахаристости сахарной свеклы», — подчеркнул генеральный директор «Щелково Агрохим» Салис Каракотов.







При контрольной копке и определении дигестии в ходе Дня поля отечественных гибридов сахарной свеклы получена урожайность гибрида Бриз — 597 ц/га, сахаристость — 18,3%, а гибрида Прилив — 612 ц/га, сахаристость — 18,88%.



«Мы впервые присутствуем при получении результата сахаристости 18,88% у гибрида “СоюзСемСвеклы”. Мы стали свидетелями выдающегося результата отечественного продукта!» - высоко оценил работу селекционеров и производственников Салис Каракотов.



По показателю дигестии Прилив обошел топовый импортный гибрид при сопоставимой с ним урожайности.



«Гибриды “СоюзСемСвеклы” напрямую конкурируют с гибридами иностранной селекции, и сельхозпредприятия ГК “Русагро” продолжат увеличивать площади под “щелковскими” гибридами», — сделал акцент генеральный директор «Русагро-Инвест» Дмитрий Лабурцев.







Кроме того, посевы сахарной свеклы «щелковской» селекции расширятся за счет увеличения количества хозяйств, которые будут их выращивать. Ведь всем свеклосеющим хозяйствам, признанным лучшими в этом году и награжденным на Дне поля, были вручены от «Щелково Агрохим» сертификаты на получение семян гибрида уже нового поколения — Цунами, который дает стабильную урожайность даже в экстремальных условиях.



«Мы разложили геном сахарной свеклы и впервые в России собрали его заново. Мы понимаем, какое сочетание в геноме должно быть по сахаристости, по урожайности, по устойчивости к болезням», — рассказал о научной работе по созданию высокопродуктивных гибридов сладкой культуры генеральный директор компании «СоюзСемСвекла» Роман Бердников.



Как подчеркнула заместитель губернатора Белгородской области Юлия Щедрина, белгородские свеклосеющие хозяйства уже в ходе Дня поля сделали заявки на приобретение семян гибридов сахарной свеклы «щелковской» селекции.

