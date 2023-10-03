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Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»

Выдающийся Прилив и другие гибриды

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Выдающийся Прилив и другие гибриды
«Щёлково Агрохим»
Выдающийся Прилив и другие гибриды
«Щёлково Агрохим»

В 2024 году ГК «Русагро» на 150% увеличит посевные площади под гибридами сахарной свеклы селекции «СоюзСемСвеклы»: с 10 тыс. га до 25 тыс. га по стране

Такие цифры были озвучены на Дне поля отечественных гибридов сахарной свеклы, который прошел 29 сентября в Белгородской области на полях крупнейшего в стране производителя сахара — агрохолдинга «». 

Мероприятие, организованное отечественными компаниями «», ГК «» и «СоюзСемСвекла», прошло с участием директора Департамента селекции и семеноводства Минсельхоза России Ивана Музалева, заместителя губернатора Белгородской области Юлии Щедриной, председателя правления России Андрея Бодина, генерального директора Национального союза селекционеров и семеноводов Анатолия Михилева, а также руководителей и специалистов свеклосеющих и свеклоперерабатывающих предприятий России и Беларуси.


Как отметил Иван Музалев, Российской Федерации уделяет особое внимание развитию селекции и семеноводства сахарной свеклы, и в Федеральную научно-техническую программу для дальнейшего повышения уровня импортозамещения и эффективности отрасли был внесен ряд изменений.

А началась новая история селекции сладкой культуры в 2017 году, с момента создания компанией «» и холдингом «» селекционно-генетического центра «СоюзСемСвекла». Сейчас в портфеле СГЦ уже 27 гибридов сахарной свеклы, 12 из них — в продаже. 

Средняя урожайность «щелковских» гибридов по регионам свеклосеяния в стране в этом году составляет 486 ц/га. А, например, биологическая урожайность гибридов «СоюзСемСвекла» в компании «Дубовицкое» Орловской области, принадлежащей «», достигает 588-1056 ц/га, сахаристость — 18,7%.

«Таких показателей в начале копки сахарной свеклы по крайней мере последние десять лет не было. Ученые “СоюзСемСвеклы” успели сделать очень многое в селекции, и мы получаем ожидаемые в соответствии с ФНТП результаты урожайности и сахаристости сахарной свеклы», — подчеркнул генеральный директор «» Салис Каракотов


При контрольной копке и определении дигестии в ходе Дня поля отечественных гибридов сахарной свеклы получена урожайность гибрида Бриз — 597 ц/га, сахаристость — 18,3%, а гибрида Прилив — 612 ц/га, сахаристость — 18,88%. 

«Мы впервые присутствуем при получении результата сахаристости 18,88% у гибрида “СоюзСемСвеклы”. Мы стали свидетелями выдающегося результата отечественного продукта!» - высоко оценил работу селекционеров и производственников Салис Каракотов. 

По показателю дигестии Прилив обошел топовый импортный гибрид при сопоставимой с ним урожайности.  

«Гибриды “СоюзСемСвеклы” напрямую конкурируют с гибридами иностранной селекции, и сельхозпредприятия ГК “” продолжат увеличивать площади под “щелковскими” гибридами», — сделал акцент генеральный директор «-Инвест» Дмитрий Лабурцев.


Кроме того, посевы сахарной свеклы «щелковской» селекции расширятся за счет увеличения количества хозяйств, которые будут их выращивать. Ведь всем свеклосеющим хозяйствам, признанным лучшими в этом году и награжденным на Дне поля, были вручены от «» сертификаты на получение семян гибрида уже нового поколения — Цунами, который дает стабильную урожайность даже в экстремальных условиях.

«Мы разложили геном сахарной свеклы и впервые в России собрали его заново. Мы понимаем, какое сочетание в геноме должно быть по сахаристости, по урожайности, по устойчивости к болезням», — рассказал о научной работе по созданию высокопродуктивных гибридов сладкой культуры генеральный директор компании «СоюзСемСвекла» Роман Бердников

Как подчеркнула заместитель губернатора Белгородской области Юлия Щедрина, белгородские свеклосеющие хозяйства уже в ходе Дня поля сделали заявки на приобретение семян гибридов сахарной свеклы «щелковской» селекции.

«Щёлково Агрохим» 

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