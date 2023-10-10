5-6 октября исследовательская компания NTech провела II Мясной симпозиум

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Мероприятие объединило более 100 ведущих игроков мясного рынка: ключевых производителей и поставщиков мясной продукции, крупнейшие мясные сообщества и союзы Российской Федерации, торговые сети и независимых аналитиков﻿﻿

Что было? Звездный состав спикеров и модераторов, деловая программа и дискуссии, а также общение в неформальной обстановке в сопровождении хорошего вина, коктейлей, закусок и кальянов.



В первый день симпозиума эксперты обсудили состояние рынка мясопереработки, а также подвели итоги первого полугодия 2023 года.



В заключение деловой программы состоялась дискуссия с представителями производителей — «Из маркетологов в футурологи — что ждать от 2024 года».







Второй день симпозиума начался с вручения наград за самую эффективную рекламу колбасных изделий.



Тема второго дня — «Точки роста для производителей, нестандартные решения и ситуация с СТМ».



Представители крупнейших торговых сетей обсудили «Перспективы развития СТМ» и «Конец брендов». Спикеры честно ответили на самые каверзные вопросы из зала.



Информационным партнером симпозиума стал «Агроинвестор».

