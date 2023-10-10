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Конференция «Агрохолдинги России — 2023»
Конференция «Агрохолдинги России — 2023»

5-6 октября исследовательская компания NTech провела II Мясной симпозиум

5-6 октября исследовательская компания NTech провела II Мясной симпозиум
NTech
5-6 октября исследовательская компания NTech провела II Мясной симпозиум
NTech

Мероприятие объединило более 100 ведущих игроков мясного рынка: ключевых производителей и поставщиков мясной продукции, крупнейшие мясные сообщества и союзы Российской Федерации, торговые сети и независимых аналитиков﻿﻿

Что было? Звездный состав спикеров и модераторов, деловая программа и дискуссии, а также общение в неформальной обстановке в сопровождении хорошего вина, коктейлей, закусок и кальянов.

В первый день симпозиума эксперты обсудили состояние рынка мясопереработки, а также подвели итоги первого полугодия 2023 года.

В заключение деловой программы состоялась дискуссия с представителями производителей — «Из маркетологов в футурологи — что ждать от 2024 года».


Второй день симпозиума начался с вручения наград за самую эффективную рекламу колбасных изделий. 

Тема второго дня — «Точки роста для производителей, нестандартные решения и ситуация с СТМ».

Представители крупнейших торговых сетей обсудили «Перспективы развития СТМ» и «Конец брендов».  Спикеры честно ответили на самые каверзные вопросы из зала.

Информационным партнером симпозиума стал «».

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