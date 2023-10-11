Приглашаем на форум «Рынок кормов: инвестиции и инновации для развития бизнеса» 25 октября

25 октября «Агроинвестор» и аналитическая компания FEEDLOT на площадке выставки «КормВет Экспо 2023» проведут форум «Рынок кормов: инвестиции и инновации для развития бизнеса»

Он будет посвящен общим трендам развития рынка кормов, новым технологиям и идеям для инвестиций в кормовой индустрии, а также актуальным проблемам бизнеса. Участие в конференции бесплатное, требуется предварительная регистрация.



Количество мест ограничено.



Можно ли снизить затраты на корма без потери продуктивности? Как обстоят дела с импортозамещением в кормовой отрасли? Как правильно кормить сельхозживотных и птицу, чтобы максимально реализовать их генетический потенциал? Есть ли предел улучшения конверсии корма? Какие новые цифровые решения появляются в животноводстве и как они позволяют снизить влияние человеческого фактора? Эти и многие другие вопросы мы обсудим на форуме в течение дня.



Платиновый спонсор форума — компания «Мегамикс». Золотые спонсоры — «Энкор» и «Шауманн». Серебряный спонсор — ГК «ЭФКО». Спонсоры деловой программы — группа «Русагро» и «Салаватский химический завод». Отраслевые спонсоры — «Витомэк» и «Агроакадемия» («Эвомикс»).



В ходе форума вы сможете пообщаться с представителями компаний — партнеров мероприятия и многими другими участниками рынка, завязать новые деловые знакомства и обновить старые контакты.

