Получите доступ к видеозаписи и материалам форума «Рынок кормов: инвестиции и инновации для развития бизнеса»

«КормВет Экспо 2023»

25 октября «Агроинвестор» и аналитическая компания FEEDLOT на площадке выставки «КормВет Экспо 2023» провели форум «Рынок кормов: инвестиции и инновации для развития бизнеса»

Спикеры и эксперты форума рассказали о тенденциях кормового рынка, объемах производства, ценах, импорте и экспорте аминокислот, витаминов и ферментов, обсудили прогнозы производства составляющих для выпуска кормов — зерна и масличных, вопросы импортозамещения в кормовой отрасли, новые кормовые рационы, менеджмент в животноводстве, новые технологии в производстве кормов и перспективы инвестирования в эту отрасль АПК, цифровизацию в животноводстве.



Можно ли снизить затраты на корма без потери продуктивности? Как правильно кормить сельхозживотных и птицу, чтобы максимально реализовать их генетический потенциал? Есть ли предел улучшения конверсии корма? Какие витамины и минералы стоит использовать в кормлении свиней для управления мясной продуктивностью? Какие новые цифровые решения появляются в животноводстве и как они позволяют снизить влияние человеческого фактора? Эти и многие другие вопросы обсудили спикеры и эксперты на площадке форума 25 октября.



Если вы не смогли присутствовать на мероприятии, вы можете посмотреть видеозапись форума, а также получить доступ к презентациям спикеров и экспертов.



Видеозапись форума

