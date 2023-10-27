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Конференция «Агрохолдинги России — 2023»
Конференция «Агрохолдинги России — 2023»

Получите доступ к видеозаписи и материалам форума «Рынок кормов: инвестиции и инновации для развития бизнеса»

Получите доступ к видеозаписи и материалам форума «Рынок кормов: инвестиции и инновации для развития бизнеса»
«КормВет Экспо 2023»
Получите доступ к видеозаписи и материалам форума «Рынок кормов: инвестиции и инновации для развития бизнеса»
«КормВет Экспо 2023»

25 октября «Агроинвестор» и аналитическая компания FEEDLOT на площадке выставки «КормВет Экспо 2023» провели форум «Рынок кормов: инвестиции и инновации для развития бизнеса»

Спикеры и эксперты форума рассказали о тенденциях кормового рынка, объемах производства, ценах, импорте и экспорте аминокислот, витаминов и ферментов, обсудили прогнозы производства составляющих для выпуска кормов — зерна и масличных, вопросы импортозамещения в кормовой отрасли, новые кормовые рационы, менеджмент в животноводстве, новые технологии в производстве кормов и перспективы инвестирования в эту отрасль АПК, цифровизацию в животноводстве.

Можно ли снизить затраты на корма без потери продуктивности? Как правильно кормить сельхозживотных и птицу, чтобы максимально реализовать их генетический потенциал? Есть ли предел улучшения конверсии корма? Какие витамины и минералы стоит использовать в кормлении свиней для управления мясной продуктивностью? Какие новые цифровые решения появляются в животноводстве и как они позволяют снизить влияние человеческого фактора? Эти и многие другие вопросы обсудили спикеры и эксперты на площадке форума 25 октября.

Если вы не смогли присутствовать на мероприятии, вы можете посмотреть видеозапись форума, а также получить доступ к презентациям спикеров и экспертов.

Видеозапись форума

Материалы форума

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