Впервые на газовом форуме в Санкт-Петербурге представлен газомоторный трактор Ростсельмаш 2375

«Ростсельмаш»

Модель является результатом сотрудничества компании «Ростсельмаш» и торгово-промышленного объединения «РариТЭК Холдинг». Соответствующий договор стороны подписали весной текущего года

«Ростсельмаш 2375» относится к 6-му тяговому классу. Таким образом, агромашина стала первым опытом переоборудования высокомощных сельскохозяйственных тракторов для работы на сжиженном природном газе.



Образец оборудован моторной установкой RGK 820.636-380 максимальной мощностью 380 л.с. Общая вместимость топливных баков составляет 1100 л (СПГ), 200 л (КПГ), эксплуатационная — 990/200. Данного объема хватает на 10 моточасов непрерывной работы машины в поле.







«Компания “РариТЭК Холдинг” в мае 2023 года приняла трактор “Ростсельмаш 2375”, работающий на дизельном топливе. Для того чтобы разработать новую топливную систему на природном газе и внедрить ее в трактор, конструкторской службе “РариТЭК” была поставлена амбициозная задача: сохраняя существующую конструкцию, произвести переоборудование трактора для работы на СПГ.



Началу работ послужила разработка 3D-модели с газовой топливной системой, включающей газовый двигатель и топливные емкости с природным газом. Для максимальной автономности трактора по топливу было принято решение разместить баки сжиженного природного газа в задней части трактора, а баллоны с КПГ, выполняющие скорее роль маневровых, — вместо демонтированных дизельных.



Успешное решение таких задач, как обвязка выхлопной системы, увязка систем газового двигателя RGK с уже существующими системами трактора при доработке электрики, установка на картер маховика редуктора отбора мощности и газового жидкостного подогревателя для запуска двигателя в холодную погоду, в конечном результате привело к тому, что без значительных изменений был получен трактор в газовом исполнении», — рассказал главный конструктор «РариТЭК Инжиниринг» Айрат Гатупов.







В октябре «Ростсельмаш 2375» СПГ (метан) прошел обкатку в реальных условиях эксплуатации. Испытания проходили в Татарстане на двух операциях: дискование с 4-рядной дисковой бороной шириной захвата 8,2 м; чизелевание на глубину 25 см с 5-метровым культиватором. Работы проходили на одном поле с дизельными аналогами российского и зарубежного производства. Условия были одинаковыми. Так, используемая борона рассчитана на мощность трактора до 450 л.с. Газомоторная машина показала производительность на 12% большую, чем эталонный образец на дизельном топливе. На чизелевании в качестве эталона выступал трактор той же мощности, но на гусеничном ходу.



«Мы довольны работой прототипа. Для нашей компании главным было убедиться, что техника не потеряет в мощности при ее переводе с дизельного мотора на газовый. В целом мы получили 360 л.с. номинальной мощности и 380 максимальной. Контрольные замеры показали, что трактор справляется с почвообрабатывающими орудиями», — комментирует управляющий товарной группы «Тракторы» Олег Стецюк.



Главный же итог испытаний, по мнению эксперта, заключается в экономической составляющей. Затраты хозяйства на заправку трактора дизельным топливом из расчета обработки одного гектара выходят на 70% больше, чем на заправку метаном. «Широкое использование сжиженного природного газа в качестве топлива на сельскохозяйственной технике может быть эффективным только при наличии развитой инфраструктуры заправочных станций СПГ и мобильных КРИО-автозаправщиков в хозяйствах», — уточняет Олег Стецюк.



Необходимо помнить и об экологии. Снижение токсичных выбросов от сгорания топлива СПГ (метана) в атмосферу в 10 раз ниже норм выхлопов Stage V.



В ближайших планах партнеров по проекту — «Ростсельмаш» и «РариТЭК» - доработка конструкции трактора с учетом данных, полученных во время полевых работ и вывод газомоторной версии на сертификационные испытания.







«Ростсельмаш» - ключевой российский разработчик и производитель сельскохозяйственной техники и цифровых решений. Продуктовая линейка насчитывает более 150 моделей и модификаций агромашин, в том числе зерно- и кормоуборочных комбайнов, тракторов, опрыскивателей, кормозаготовительного, зерноперерабатывающего оборудования и другой техники. Модельный ряд компании закрывает большую часть потребностей сельхозпроизводителей для выполнения всего цикла полевых работ — от почвообработки до уборки урожая. Электронные системы «Ростсельмаш» повышают эффективность сельхозработ и аграрного бизнеса.



На всех этапах жизненного цикла агромашин — от конструкторских разработок до их сервисного обслуживания — применяются наиболее актуальные технологические решения, отвечающие высоким требованиям аграриев. Сеть дилерских и сервисных центров покрывает все зерносеющие регионы и является самой широкой в отрасли. Современный подход к обучению и мощная логистическая система обеспечивают высокое качество оказываемых услуг.



Сегодня агромашины «Ростсельмаш» востребованы в более чем 40 странах мира. Международные награды, российские и мировые рекорды демонстрируют преимущества выпускаемой техники.







«РариТЭК Холдинг» — торгово-промышленное объединение. Деятельность компании основана на комплексном подходе по внедрению газомоторной техники, которая включает производство, поставку автотехники на природном газе (компримированный/сжиженный), оригинальных запасных частей, обучение персонала, сервисное обслуживание, создание и развитие газозаправочной инфраструктуры, а также переоборудование существующего парка техники.



Компания с 2010 года имеет статус официального дистрибьютора, а с 2017 года — статус дилера ПАО «КамАЗ» по продукции с газовыми двигателями на территории Российской Федерации. Является членом НП «Национальная газомоторная ассоциация» и «Ассоциация грузовых автоперевозчиков».

