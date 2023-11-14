«МегаМикс»: эффективные кормовые решения

«МегаМикс»

В этом году «МегаМикс» провела эксперимент, который еще раз доказал, что кормовая программа, разработанная экспертами компании, с использованием собственных премиксов и ферментных препаратов позволяет в короткие сроки добиться максимальной продуктивности в промышленном птицеводстве

Вот уже почти 25 лет «МегаМикс» выпускает продукцию, качество которой соответствует требованиям отечественных и зарубежных стандартов. «МегаМикс» заботится не только о качестве и безопасности своей продукции, но и о повышении эффективности отечественных животноводческих и птицеводческих предприятий. С этой целью компания регулярно запускает различные образовательные проекты для своих потребителей и партнеров, а также помогает животноводческим хозяйствам оптимизировать условия для содержания и выращивания поголовья.



Одним из наиболее интересных экспериментов в 2022—2023 годах стал проект, который «МегаМикс» реализовала в рамках сотрудничества с агрохолдингом «Дороничи».



Агрохолдинг «Дороничи» начал развивать новое для себя направление — выращивание бройлеров — и приобрел птицеводческие активы в Кировской и Ульяновской областях. На их основе было принято решение организовать современное высокотехнологичное производство мяса птицы — «АКТИОН-АГРО». В сентябре 2022 года был заключен договор о том, что на птицефабрике «АКТИОН-АГРО» будет проведен эксперимент по выращиванию бройлеров с использованием кормовых решений «МегаМикс».



К решению этой задачи специалисты «МегаМикс» подошли комплексно. Рассчитали кормовую программу, основанную на опыте в достижении максимальной продуктивности бройлера, с учетом актуальных рекомендаций кросса и подобрали композицию ферментов, необходимых для воздействия на антипитательные факторы сырья. Технические специалисты «МегаМикс» организовали сопровождение эксперимента по вопросам содержания, откорма бройлеров и организации оптимального микроклимата на птицеводческих фермах, при этом компания регулярно проводила обучение персонала в соответствии с актуальными тенденциями в содержании и кормлении бройлеров.



Результатом экспериментальной работы стал рост продуктивности птицепоголовья и экономической эффективности.



После повторного проведения эксперимента, который показал положительные результаты, принято решение о переводе поголовья на кормовую программу «МегаМикс». В процессе работы специалисты «МегаМикс» совместно с зоотехнической службой птицефабрики анализировали полученные результаты и проводили оптимизацию кормления и технологии содержания птицы для повышения производственных показателей. Благодаря слаженной и оперативной работе каждый тур выращивания демонстрировал рост продуктивности и снижение себестоимости продукции.



В сентябре 2023 года по итогам комплексной оценки деятельности предприятие «АКТИОН-АГРО» удостоено золотого и платинового сертификатов клуба ROSS 400 за высокий индекс эффективности и производственные показатели. При высчитывании индекса учитываются среднесуточный привес, сохранность птицы в процессе выращивания и расход корма на единицу привеса.



От имени руководства компании «МегаМикс» поздравляем предприятие «АКТИОН-АГРО» с полученными результатами и вступлением в клуб ROSS 400. Мы рады, что смогли внести свой вклад в достижение высоких результатов.



И это еще раз подтвердило, что совместная работа специалистов и комплексные решения в кормлении и содержании бройлеров от компании «МегаМикс» могут стать оптимальным решением для достижения максимальных результатов по продуктивности современных кроссов.

