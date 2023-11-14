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Конференция «Агрохолдинги России — 2023»
Конференция «Агрохолдинги России — 2023»

На Сибирской аграрной неделе посетителям представили гербицидные новинки «Щелково Агрохим»

Пресс-релиз выставки

На Сибирской аграрной неделе посетителям представили гербицидные новинки «Щелково Агрохим»
«Щёлково Агрохим»
На Сибирской аграрной неделе посетителям представили гербицидные новинки «Щелково Агрохим»
«Щёлково Агрохим»

8-10 ноября в Новосибирске прошла Сибирская аграрная неделя, на которой свою продукцию представили более 350 компаний из 43 регионов России, а также Беларуси, Индии и Китая. Главной темой выставки стало обеспечение продовольственной безопасности страны через повышение эффективности сельского хозяйства

Основа растениеводства Сибири в целом и Новосибирской области в частности — зерновой клин, и главной культурой остается яровая пшеница. Повысить ее урожайность можно в том числе за счет применения инновационных пестицидов от «».

«Нашим партнерам будет интересен препарат, регистрация которого ожидается в ближайшее время, — рассказал глава новосибирского представительства «» Андрей Довганчук. — Это трехкомпонентный гербицид ФОРТИССИМО, МД, который позволяет уничтожить поздновсходящие сорняки и падалицу. Также интересен гербицид кросс-спектра действия против двудольных и злаковых сорняков БАЛЛИСТА, МД, получивший регистрацию в прошлом месяце. Кроме того, мы ожидаем расширения регистрации противозлакового гербицида АРГО ПРИМ, МЭ на ячмень. Эту новинку часть наших партнеров уже опробовали, убедились в эффективности и планируют использовать и дальше». 

Кроме того, хозяйства Новосибирской области, имеющие рапсовый клин, проявляют интерес к новому инсектициду СПАРРИНГ, МД. «Он позволит решить актуальную для нашего региона проблему с капустной молью», — комментирует Довганчук. 


Организаторы выставки оценили вклад «» в развитие отрасли растениеводства в регионе

Одной из основных целей выставки для новосибирского представительства было продолжение знакомства с руководством ключевых агропредприятий области. 

«Выставка прошла замечательно, нашему стенду посетители уделили заслуженное внимание. Нам удалось пообщаться с большим количеством руководителей и главных агрономов. Уверены, что будем сотрудничать в позитивном ключе и вместе добиваться лучших результатов», — подытожил Андрей Довганчук.

«Щёлково Агрохим» 

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