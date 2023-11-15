«Щелково Агрохим» — неизменное место встречи

«Щёлково Агрохим»

14 ноября в гостях у «Щелково Агрохим» побывала делегация аграриев из Тюмени, Кургана и Екатеринбурга. В состав приглашенных вошли специалисты как крупных агрохолдингов и хозяйств, применяющих в своей работе «щелковские» препараты, так и хозяйств, которые только планируют сотрудничество с компанией

Сельхозпроизводители регулярно приезжают в Щелково для знакомства с производством, с самыми последними передовыми технологиями по защите культур и, конечно, чтобы увидеть создание инновационных препаратов вживую.



Визит сибирских аграриев начался с экскурсии по «щелковскому» заводу, а также с посещения научного центра «Щелково Агрохим», где создаются уникальные рецептуры и препараты. В отделе препаративных форм, лабораториях, отделе ОТК гости узнали, как следят за качеством продукции на всех этапах производства.



«Много слышали о “Щелково Агрохим” от представителей соседних хозяйств региона, — рассказывает агроном компании «Искра» Курганской области Алина Грязнова. — И впечатления замечательные! Вот это размах! Мне очень запомнился склад — размеры впечатляют. Несмотря на то, что здания еще советских построек, все выстроено по-современному. На завод мы приехали подобрать для нашего хозяйства гербициды. Мы занимаемся зерновыми культурами и животноводством».







Увиденное гостями подытожил во время встречи генеральный директор «Щелково Агрохим» Салис Каракотов, который подробно рассказал им о новейших разработках в линейке средств защиты растений и агрохимикатов, механизмах работы инновационных формуляций, а также о передовых новинках компании.



«В регионе себя зарекомендовали схема применения гербицидов ПРИМАДОННА, СЭ + ГРАНАТ, ВДГ, протравители ГЕРАКЛИОН, КС и СКАРЛЕТ, МЭ, гербицид ПИКСЕЛЬ, МД», — поделился глава тюменского представительства компании «Щелково Агрохим» Дмитрий Ежов. — В качестве фунгицидной защиты популярны ТИТУЛ ДУО, ККР, который уже завоевал рынок, и ТИТУЛ 390, ККР. Как показывает практика, большое будущее за фунгицидом ЭЙС, ККР»



Особый интерес у гостей вызвала новинка в гербицидной защите, которая находится на заключительной стадии регистрации, — ФОРТИССИМО, МД. Это мощный гербицид для зерновых культур с защитным эффектом от повторных волн двудольных сорняков. В составе: 200 г/л 2,4-Д кислоты (сложный 2-этилгексиловый эфир) + 10 г/л аминопиралида + 5 г/л флорасулама.



Он отличается непревзойденным эффектом по подмареннику и другим однолетним зимующим и яровым сорнякам, держит на контроле марь, а также падалицу подсолнечника и рапса. ФОРТИССИМО, МД — это стабильная эффективность в сложных погодных условиях за счет инновационной масляной формуляции.



В регионе ежегодно увеличиваются посевы рапса. В этом году урожайность производственных посевов ярового рапса сорта ФОРПОСТ КЛ составила 26,5 ц/га, масличность — 48,3%, содержание протеина — 24,0%. Это показатели выше уровня европейских сортов.







ФОРПОСТ, КЛ отличается высоким качеством масла и шрота, устойчив к фомопсису, склеротиниозу, ложной мучнистой росе и рекомендуется для возделывания с применением гербицида ИЛИОН, МД для контроля злаковых и двудольных сорняков.



Дмитрий Ежов считает, что «подобные экскурсии — это мощный инструмент развития и продвижения, а также возможность увидеть компанию изнутри и получить обратную связь от потребителей».



В завершение деловой программы для сибирских гостей была организована увлекательная экскурсия по вечерней Москве.



Факты о тюменском представительстве «Щелково Агрохим»: 23,2% зерновых и зернобобовых полей в регионе, или 157 000 га, обработаны препаратами «Щелково Агрохим».



Тюменские партнеры компании: племзавод «Юбилейный», «Ишимагропродукт», «Опеновское», «Агрокомплекс Маяк», СПК «Емуртлинский», агрофирма «КРиММ», УК «АГРОМАКФА» и многие другие.

