Техника компании Jacto будет представлена на выставке «ЮгАгро»

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Дилеры «Агро Мастер» и «Агриматко» представляют бразильскую международную компанию на крупнейшей российской выставке с полным ассортиментом техники и решений для сельского хозяйства

С 21 по 24 ноября в Краснодаре на крупнейшей российской агропромышленной выставке «ЮгАгро» дилеры «Агро Мастер» и «Агриматко» будут представлять бразильскую международную компанию Jacto, специализирующуюся на производстве техники, решений и услуг для сельского хозяйства. На выставке будут представлены опрыскиватели, ориентированные на экономичность и экологичность, в частности самоходный опрыскиватель Uniport 4530 и прицепной опрыскиватель Advance 3000 24M.



«На стендах наших дилеров “Агро Мастер” и “Агриматко” посетители выставки “ЮгАгро” смогут познакомиться с нашими опрыскивателями и решениями для точного земледелия», — сообщает координатор по продажам компании Jacto Вадим Хорошилов.



Uniport 4530 оснащен 36-метровыми штангами и имеет самую низкую на рынке массу на длину штанги. Это позволяет увеличить производительность на 12% и уменьшить потери при сминании посевов на 14% по сравнению с техникой, оснащенной резервуаром 3000 л.



Рабочая высота штанги позволяет использовать ее на всех стадиях развития культуры. При максимальной высоте 2,75 м Uniport 4530 обеспечивает отличное качество внесения удобрений в конце цикла на таких культурах, как кукуруза.



Посетители также смогут увидеть на стендах Uniport 3030, оснащенный резервуаром 3000 л и штангами 36 м. Система пофорсуночного контроля позволяет снизить расход агрохимикатов до 10%. Разработанная компанией Jacto система управления опрыскиванием с открытием и закрытием каждой форсунки позволяет повысить точность обработки, сэкономить расход препарата и, как следствие, снизить воздействие на окружающую среду.



Uniport 3030 может двигаться со скоростью до 35 км/ч при опрыскивании и до 55 км/ч при перемещении. Опрыскиватель оснащен системой рулевого управления Unitrack, которая позволяет работать с уменьшенным на 35% радиусом поворота и снижает сминание посевов при маневрировании до 40%.



Модели оснащаются пакетом технологий Otmis, входящим в линейку точного земледелия Jacto. Пакет включает в себя такие функции, как система подсветки (GPS), гидравлический автопилот и технология пофорсуночного контроля, которая сводит к минимуму пропуски и перекрытия при обработке.



Система подсветки показывает оператору идеальное направление движения по посевам, фиксирует карты внесения удобрений, измеряет площади и подключается к автоматическому контроллеру форсунок и гидравлическому автопилоту.



Малые хозяйства, более высокая производительность

Для малых и средних фермерских хозяйств, стремящихся повысить производительность в поле, на выставке «ЮгАгро» также будет представлен опрыскиватель Advance 3000 24M. Благодаря 24-метровым штангам машина отличается высокой эффективностью работы: она на 12% быстрее обрабатывает заданный участок и на 13% снижает потери от сминания посевов по сравнению с 21-метровыми штангами.



Опрыскиватель оснащен системой внесения удобрений Multicontrol, которая управляет всем процессом опрыскивания и обеспечивает правильное распределение рабочего раствора независимо от колебаний скорости.



«На протяжении всей своей 75-летней истории компания Jacto постоянно инвестировала в инновации. Сегодня мы имеем одни из самых эффективных опрыскивателей на рынке — как с точки зрения экономии ресурсов, так и с точки зрения расхода топлива. В результате повышается производительность труда фермера и снижаются затраты на обработку», — поясняет координатор по продажам компании Jacto.



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