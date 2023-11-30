ГК «ЭФКО»

Как с помощью изменения рациона кормления быстро повысить продуктивность коров

Надой молока на одну корову в российских сельхозорганизациях стабильно растет. За последние 10 лет средний показатель увеличился более чем в 1,6 раза, до 7440 кг/год, следует из данных Росстата. Несмотря на заметный прогресс, отечественные хозяйства все еще заметно отстают от других стран с развитым животноводством. Так, по информации компании Streda Consulting, в Дании и Эстонии от одной коровы получают более 10 тыс. кг молока ежегодно, в США — почти 11 тыс. кг, а в Израиле — 12,7 тыс. Надои зависят сразу от нескольких факторов, среди которых наследственность, порода, физиологическое состояние животного, условия содержания, а также рацион кормления. И если на наследственность или признаки той или иной породы повлиять невозможно или очень затруднительно, то с помощью кормов скорректировать продуктивность коров можно быстро и эффективно. Что и доказал опыт племенного завода «Мельниково» в Ленинградской области.



В октябре прошлого года предприятие обратилось в ГК «ЭФКО» за помощью в составлении рационов для определенных групп КРС с целью достижения желаемых надоев и повышения качества молока. В сравнении со средними показателями по стране хозяйство уже имело неплохие показатели: молочная продуктивность коров сельхозпредприятия, в зависимости от того, сколько дней они находились на раздое, составляла от 32 до 45 кг/сутки на голову. Задача же была повысить жирность и содержание белка в молоке, а также обеспечить стабильный суточный надой в 48 кг на голову для группы животных с раздоем до 100 дней, 40,5 кг — для группы с раздоем 100-170 дней и 33 кг — с раздоем 170-240 дней.



Для этих категорий коров, а также для сухостойной группы специалисты технологической поддержки «ЭФКО» разработали рационы с введением в состав защищенного жира ExtraFeed F и защищенного белка EFKOFeed PRO SF90. Рационы были взяты в работу с условием проведения комплексного аудита на племзаводе на соответствие нормам качества кормов и условий зоотехнического содержания КРС. Спустя полтора месяца после перехода на рационы, предложенные «ЭФКО», аудит был проведен, и выявленные незначительные отклонения в гомогенности структуры кормов были оперативно устранены.



Тем не менее даже с учетом небольших отклонений от рекомендаций, выявленных в ходе аудита, рационы с кормовыми добавками «ЭФКО» показали свою эффективность, и продуктивность в хозяйстве значительно возросла. По словам директора племзавода «Мельниково» Владимира Капришина, среднесуточный надой в хозяйстве за три месяца увеличился с 27,17 кг до 32,58 кг на голову.



«Ранее, когда состав кормов был другим (до введения добавок), надои у нас то возрастали, то опускались, что нас, как производителей, не устраивало, мы хотели иметь устойчивые показатели, — рассказывает руководитель. — Консультанты по кормлению компании предупредили нас, что примерно в течение трех-четырех недель коровы будут перестраиваться на новый сбалансированный рацион, а затем показатели стабилизируются, так и получилось: 15 декабря мы ввели защищенный жир и белок в корма, продуктивность животных стала возрастать, но первые недели все еще немного колебалась, что я связываю как раз с перестройкой рубцовой микрофлоры на новый рацион, к середине же января, то есть после месяца использования добавок, надои стали держаться на стабильно высоком уровне». Таким образом, по истечении всего двух месяцев после введения в состав кормов защищенных кормовых добавок ГК «ЭФКО» ExtraFeed F и EFKOFeed Pro SF90 «Мельниково» увеличило продуктивность сразу на 5,41 кг/гол. в сутки, а валовой надой молока при этом вырос на 4,53 тыс. кг, до 27,3 тыс. кг.

