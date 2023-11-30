Zoomlion AG

Zoomlion AG, один из крупнейших мировых производителей сельскохозяйственных машин, анонсировал итоги года на выставке «ЮГАГРО-2023». Компания стала лидером по продажам на российском рынке в сегментах поставляемой техники (90-230 л.с.). В 2023 году доля бренда увеличилась на 8% и составила 26%, а в некоторых регионах достигла 45%

В 2023 году компания Zoomlion AG (направление сельскохозяйственной техники) была сфокусирована на целом ряде направлений. Так, команда усилила сервисную поддержку клиентов, увеличила номенклатуру запчастей, расширила дилерскую сеть и модельный ряд.



Развитие дилерской сети. Дилерская сеть Zoomlion AG в России охватывает почти все сельскохозяйственные регионы. Сегодня в нее входят 33 компании, которые обеспечивают сервисное обслуживание и поставку техники и запчастей в 75 регионов страны. Для усиления компетенций сотрудников дилеров в октябре был открыт современный тренинг-центр, который позволит вывести подготовку сервисных инженеров на новый уровень. Уже сейчас в нем проводят обучение по четырем базовым направлениям. Впоследствии перечень курсов будет расширен.



Сервис. В рамках усиления сервиса были реализованы семь программ модернизации техники клиентов. Они распространялись на все машины, поставленные в Россию с момента присутствия бренда на рынке. Кроме того, в ноябре компания запустила программу межсезонной инспекции техники — сервисный тур. Она позволит клиентам эффективно подготовить машины к будущему сезону, а также получить выгодные предложения для закупки запасных частей.



Запчасти и логистика. В 2023 году номенклатура запасных частей в наличии на складах в России была расширена в два раза. Помимо склада запасных частей в Уфе, компания ввела в строй еще один, в Москве, с оптимизированной логистикой поставок, а также возможностью ускоренной и экспресс-доставки. Для приема техники из Китая на территории России работают восемь хабов, обеспечивающих оперативную доставку тракторов в любой из регионов присутствия в срок от двух до семи дней.



Расширение модельного ряда. В этом году модельный ряд Zoomlion пополнился тремя машинами — зерноуборочным комбайном TF150 и тракторами RG1804 и RG2004 мощностью 180 и 200 л.с. соответственно. Комбайн уже прошел успешные испытания на Алтайской МИС, а трактор RG2004 — в полевых условиях в хозяйствах Урала и Поволжья. Машины уже доступны к заказу.



Результаты работы Zoomlion AG в России были представлены на пресс-конференции бренда в рамках сельскохозяйственной выставки «ЮГАГРО-2023». Спикерами выступили директор зарубежного направления ZOOMLION Agriculture Machinery Аллен Джан и коммерческий директор Zoomlion Heavy Industry Rus Ринат Амиров.



«Лидерство Zoomlion AG на российском рынке — это не случайность, а слаженная интенсивная работа огромного количества вовлеченных и неравнодушных людей. Сегодня аграрии могут получать полноценную поддержку и техническое обслуживание техники Zoomlion в каждом из регионов присутствия наших дилеров. Неоценимый вклад в общий успех привнесли наши лизинговые партнеры, с чьей помощью аграриям была поставлена почти половина техники Zoomlion», — прокомментировал Ринат Амиров.

