Птицеводство: как обеспечить успех на старте

МЕГАМИКС

Если использовать на старте эффективные решения в содержании и кормлении цыплят, можно получить высокие итоговые результаты. Как это сделать — в рекомендациях от специалиста по кормлению МЕГАМИКС Руслана Даскиева

Брудинг — как много в этом слове

Брудинг с английского означает «холить, лелеять», и это как раз то, в чем нуждаются только что вылупившиеся цыплята.



Цель брудинга — улучшить качество взрослой птицы, потому что цыплята, получившие комфортные условия на старте, становятся в итоге высокопродуктивным поголовьем.



Бройлерные специалисты едины во мнении, что каждый дополнительный грамм веса цыпленка, полученный в первую неделю выращивания, приводит к увеличению веса к моменту убоя. Мы часто видим, что на производстве возникают сложности с достижением нормативной живой массы цыплят в первую семидневку. Повышенный отход и снижение однородности стада также случаются нередко. Если учитывать, что бройлер — это спринтер роста и темпы набора живой массы у него колоссальные, то становится очевидным, что совершать ошибки времени нет.



Основными целями брудинга обозначим:



стимуляцию кормо- и водопотребления;



максимальный рост в первую неделю;



развитие пищеварительной костной и сердечно-сосудистой систем;



поддержание однородности стада.



Чтобы достичь генетического потенциала высокопродуктивного кросса, нужно действовать одновременно по всем направлениям, потому что период его выращивания менее 40 дней.



В подготовке птичников мелочей не бывает



Перед посадкой цыплят важно хорошо подготовить птичник. На этом этапе следует обращать внимание практически на все, потому что самое малое упущение может отразиться на конечном результате. Заполнение чек-листа на каждый птичник в период подготовки поможет не упустить ни одну мелочь:



очистка птичника от подстилочного материала предыдущего тура;



мойка, дезинфекция и газация корпуса, технологического оборудования и инвентаря;



просушка корпуса и использование качественного подстилочного материала;



уборка и обработка прилегающей территории;



дератизация;



проветривание и окончательный прогрев корпуса;



герметизация корпусов и окончательная газация.



В большинстве случаев цыпленок поступает в птичник стерильным, это значит, что от того, как качественно мы подготовим птичник, будет зависеть, какая микрофлора первой заселит кишечник цыпленка — дружественная или патогенная. Если подготовка птичника была некачественной, то давление условно патогенного и патогенного фона на организм цыпленка будет гораздо выше, и выжить в таких условиях (не говоря уже о наборе живой массы) будет гораздо сложнее. В общем, чистота — залог здоровья!



ОТК — для суточных цыплят



При поступлении цыплят из инкубатория нужно проверять качество поступившего поголовья. Только здоровый и крепкий цыпленок сможет дать ту продуктивность, на которую мы рассчитываем. Качество цыплят оценивают по нескольким параметрам.



Рефлексы. Хороший цыпленок должен переворачиваться со спины на ноги менее чем за 3 секунды, 4-5 секунд также считаются приемлемыми. Цыплята должны быть активными и подвижными.



Пупочное кольцо. В идеале оно должно быть чистым и хорошо закрытым, нормой считается также слегка приоткрытое кольцо.



Ноги цыплят должны быть чистыми, восковыми. Если ноги немного бледные и слегка обезвожены, то это также считается приемлемым.



Скакательные суставы цыплят в идеале должны быть без повреждений и потертостей. Легкое покраснение без потертостей допускается.



Дефекты. Наличие незначительных дефектов допускается.



Температуре тела цыплят стоит уделить особое значение. Ректальную температуру нужно промерять, когда цыпленок полностью высохнет и его внутренняя температура стабилизируется. Наш целевой показатель — 39,5-40,5°С. Чтобы проверить условия транспортировки, температуру цыплят следует замерить непосредственно в машине перед выгрузкой. Кроме того, если в первые сутки после посадки мы отмечаем нехарактерное для комфортных условий поведение цыплят, то мы также должны проверить их ректальную температуру и провести корректирующие действия по оптимизации микроклимата в птичнике.



Чтобы посадка цыплят в птичник была мягкой и прошла гладко

Важно правильно определиться с местом брудерной зоны в птичнике и надлежащим образом ее подготовить. Все действия по разгрузке и размещению цыплят в птичник должны проводиться персоналом оперативно и аккуратно. При необходимости работники должны быть дополнительно проинструктированы, куда и каким образом следует высыпать цыплят из коробок, чтобы избежать травм. Это поможет минимизировать стресс цыплят при разгрузке и позволит им быстрее адаптироваться в новых условиях, а значит, цыплята начнут потреблять воду и корм раньше.



Следует помнить, что при транспортировке цыплят температура в цыплятовозе 24-26℃, это связано с тем, что цыплята сидят в ящиках по 80-100 голов, и, если температура будет выше, возможен риск их перегрева. В корпусе температура 33-34℃, а это значит, что, как только ящики с суточными цыплятами занесут в птичник, важно немедленно высадить их из ящиков, чтобы не было перегрева.



Куда мы высыпаем цыплят, также важно. Клевательный рефлекс — один из первых, который запускается у цыплят после выгрузки, а они еще не понимают, что им следует клевать, и могут наклеваться подстилочного материала, если их высыпать на подстилку. Соответственно, если мы высадим цыплят на корм, то первое, что они начнут клевать, будет корм. Поэтому важно высаживать цыплят исключительно на корм и рядом с водой. Это позволит цыплятам зафиксировать такой принцип питания, пищеварительная система начнет работать, и цыплята начнут расти.



Микроклимат птичника. Какие параметры микроклимата для цыплят являются комфортными?



В первые пять дней жизни терморегуляция у цыплят еще не развита, а это означает, что они не могут контролировать собственную температуру тела. Взрослый человек, например, когда находится в жарком или холодном помещении, испытывает дискомфорт, однако его температура тела остается неизменной — 36,6℃. У цыплят же все совершенно иначе. Как только цыпленку становится холодно, температура тела начинает снижаться. При этом тормозятся все обменные процессы организма, замедляется всасывание желточного мешка, а действие внешних негативных факторов на ослабленный организм цыпленка возрастает. Все это, конечно же, влияет на дальнейшее развитие и благополучие цыплят. Наша задача состоит в том, чтобы создать максимально комфортные для них условия.



Рекомендуемая температура в птичнике, где содержатся цыплята от молодого родительского стада — 33-34℃, а температура подстилки — 30-32℃. Никаких сквозняков на уровне цыплят быть не должно, уровень углекислого газа не должен превышать 3000 ppm, а интенсивность освещения должна быть не менее 50 Люкс.



Температура пола является критическим фактором для благополучия цыплят и хороших показателей выращивания. Для равномерного прогрева бетона по всей площади птичника необходимо также сразу включить в работу минимальную вентиляцию. Температура бетона не должна быть ниже 28℃. Подстилку до нужной температуры нужно прогреть за 48 часов до посадки. Если цыплятам будет некомфортно, то это снизит их активность, увеличит риск повышенного отхода в первые семь дней жизни и негативно отразится на последующих показателях продуктивности. Если в птичнике есть места, где температура пола меньше рекомендуемой, то нужно ограничить доступ цыплят к этим местам. Пока цыплята не достигли нормативной живой массы, интенсивность освещения в птичнике должна быть максимальной, не менее 50 Люкс. Это позволит цыплятам быстрее адаптироваться к новым условиям, найти источники корма и воду. Недостаток освещения может привести к неравномерному их распределению по площади птичника, низкой активности потребления корма и воды, что в итоге приведет к снижению живой массы.



Для контроля параметров микроклимата в птичнике мы ориентируемся на датчики, но самые точные датчики — цыплята. Их состояние можно контролировать с помощью температуры тела. Ее изменение напрямую отражается на поведении цыплят. Нормальная температура тела — 39,5-40,5℃. Тогда одни цыплята в птичнике едят, другие — пьют, третьи — спят, бегают, переговариваются. Чем ниже температура тела от оптимальной, тем тише поголовье, вплоть до сна. Чем выше температура, тем интенсивнее у цыплят одышка. При 44℃ наступает смерть. Когда мы видим, что цыплята группируются и жмутся друг к другу, значит, им холодно, и они так пытаются согреться. Если же мы видим, что цыплята дышат, открыв клюв, вытягивают шею и расправляют крылья, когда лежат, то это значит, что им жарко. Если видно, что цыплятам некомфортно, то необходимо срочно отрегулировать микроклимат.



Кормим правильно. Каким образом можно поощрять раннее потребление корма цыплятами?



Как мы уже говорили ранее, цыплят нужно высаживать на корм. А значит, помимо кормушек, мы должны расстелить достаточное количество бумаги (не менее 70% площади брудерной зоны) и насыпать на нее комбикорм (не менее 45-50 г на одного цыпленка). В таком случае фронт кормления будет оптимальным, и цыплятам не придется искать корм. Данного количества корма на бумаге хватит на несколько дней, пока цыплята не окрепнут и не привыкнут потреблять его из кормушек.



Это не значит, что кормушки должны быть пустыми, пока цыплята едят корм с бумаги! Кормушки должны быть максимально наполнены в этот период, что позволит сделать переход цыплят от потребления корма с бумаги на потребление корма из кормушек плавным и безболезненным.



Для стимулирования потребления корма важно, чтобы в структуре присутствовали частицы разного размера, от 1 до 3 мм. При этом наибольший удельный вес должен приходиться на частицы размером 2-3 мм. Наша задача — обеспечить цыплят качественным кормом как в плане питательности, так и в плане его физической структуры. Цыпленку физиологически привлекательнее потреблять не пыль, а более крупные частицы, а значит, необходимо стремиться максимально сократить пылевидную фракцию комбикорма (менее 1 мм).



В процессе откорма также важно контролировать, чтобы не происходило контаминации корма с подстилкой. Избежать россыпи кормов поможет своевременное регулирование высоты кормолиний по мере роста цыплят.



Поим цыплят правильно. Каким образом можно стимулировать водопотребление?



Охотнее всего цыплята потребляют воду температурой 18-21℃. И при снижении температуры воды, и при ее повышении потребление снижается. Если вода холоднее 5℃ или теплее 44℃, потребление может вовсе прекратиться. Непосредственно перед посадкой цыплят в птичник необходимо слить воду из линий поения. Рекомендуется сливать воду в первые три дня откорма, пока не установится нормативное потребление. До посадки цыплят также нужно отрегулировать высоту линий поения. Уровень поилок необходимо регулировать по мере роста цыплят. До четвертого дня жизни уровень линий поения должен быть таким, чтобы цыплята видели ниппель поилки перед глазами. Если поилки установлены выше, то цыплята вынуждены стоять на цыпочках, когда пьют, если поилки ниже комфортного уровня, то цыплята вынуждены наклонять голову, чтобы попить. В обоих случаях водопотребление снижается, а значит, и потребление корма тоже сократится. Цыплята, которые пьют недостаточно, потребляют также недостаточно корма, а значит, и растут они также недостаточно.



Как мы можем понять, что посадка прошла успешно?



В первые 24 часа после посадки у 90% поголовья зобы должны быть в меру наполнены кормом и водой. Если зоб твердый, то это означает, что цыпленок нашел только корм и не нашел воду. Если зоб слишком мягкий, то это означает, что цыпленок не потребил достаточно корма.



Соблюдение описанных выше простых правил содержания цыплят в первые семь дней жизни, несомненно, скажется на их благополучии и показателях продуктивности. Чтобы убедиться, что рост цыплят идет в соответствии с нормативами, рекомендуется контролировать массу тела цыплят. Взвешивая цыплят, мы также должны считать однородность стада. Дополнительно нужно ежедневно вести учет потребления воды и корма. Полученные данные необходимо сопоставлять с параметрами микроклимата и ветеринарными назначениями для проведения качественного анализа работы, что поможет выявить дополнительные резервы оптимальных условий содержания, а значит, и птица ответит максимальным приростом, низкой конверсией и высокой сохранностью. Постоянный контроль параметров и аналитика результатов — залог успешной работы специалистов птицефабрики.

