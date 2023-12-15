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Конференция «Агрохолдинги России — 2023»
Конференция «Агрохолдинги России — 2023»

Приглашаем вас стать частью рейтинг-премии AgroCode Toп-100

Пресс-релиз компании

Приглашаем вас стать частью рейтинг-премии AgroCode Toп-100
Приглашаем вас стать частью рейтинг-премии AgroCode Toп-100

Россельхозбанк вновь проводит премию для самых выдающихся представителей АПК — AgroCode Топ-100. В этом году она пройдет в формате рейтинг-премии, и ее цель — отметить и наградить наиболее эффективные и прикладные достижения российского агротехсектора

Список номинаций

1. Персона года в агротехе. 

Персона года — это человек, который формирует будущее агротеха в России. Победителем в этой номинации станет тот, чьи личные заслуги в развитии агротеха особенно значительны. Номинироваться могут представители любых сфер: от журналистов до основателей стартапов. 

Если бы журнал Times был посвящен агротеху, то победитель был бы на его обложке.

2. Образовательный проект года в сфере агро.

Награду за эту номинацию могут получить курсы, тренинги и интенсивы по сельскому хозяйству, животноводству и другим направлениям. Главные критерии для победы: технологические инновации, свежие идеи, креативные подходы и инициативы для образования в сфере АПК.

3. Событие года в сфере агро.

В этой номинации победит самое масштабное событие года, которое оказало влияние на весь АПК. В номинации могут участвовать не только конференции, но и сделки, запуски производств и другие яркие события в отрасли. 

Это событие нельзя было пропустить, это событие невозможно не наградить.

4. Профессия будущего в агро.

В номинации победит университет, который обучает специалистов по наибольшему числу инновационных профессий в агро, а программа обучения и профессиональной подготовки студентов отражает инновационное будущее сельского хозяйства. 

5. Лучший цифровой сервис для сельского хозяйства.

Номинация для IT-сервисов, которые облегчили жизнь агрокомпаний: сделали производство эффективнее, взяли на себя контроль качества, помогли повысить урожайность или внесли другой вклад в бизнес-результаты АПК. 

6. Агротехстартап года.

Критерии для победы в номинации: оригинальная идея, инновационность и перспективы роста. Участвовать может бизнес, который находится в самом начале пути, но активно развивается и показывает результаты. 

7. года.

Реализация лучшего инвестиционного проекта в сфере агротеха — ключ к победе в этой номинации. Победителем станет инвестор, который сделал наибольший вклад материальными и другими ресурсами в развитие агротеха в России.

8. Международное сотрудничество в сфере агротехнологий.

Эта номинация посвящена выходу на международные рынки и привлечению иностранных компаний для развития агротеха в России. Победителями станут иностранные партнеры, которые внесли наибольший вклад в автоматизацию и цифровизацию отечественного АПК. 

9. Социальный проект в агро.

Номинация для социальных проектов в сфере сельского хозяйства, агротуризма или развития сельских территорий. Победителем станет проект с самым значимым вкладом в развитие сельских территорий. 

10. Научное открытие года в сфере агро.

В этой номинации победит научное открытие, которое сильнее всего повлияет на сферу агро в России. Если уже повлияло, то шансов на победу больше. Главные критерии — это перспективы и результаты, которые внесет в АПК это открытие.

Каждого претендента оценят по нескольким критериям независимые эксперты. В номинации шорт-лист из десяти участников и один победитель. Рейтинг опубликуют ведущие аграрные СМИ.

Примите участие в премии AgroCode Toп-100, зарегистрировавшись на сайте до 15 декабря. Можно подать заявку сразу на несколько номинаций.

Расскажите о своем вкладе в сельское хозяйство!

Россельхозбанк 

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