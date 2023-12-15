Приглашаем вас стать частью рейтинг-премии AgroCode Toп-100

Россельхозбанк вновь проводит премию для самых выдающихся представителей АПК — AgroCode Топ-100. В этом году она пройдет в формате рейтинг-премии, и ее цель — отметить и наградить наиболее эффективные и прикладные достижения российского агротехсектора

Список номинаций

1. Персона года в агротехе.



Персона года — это человек, который формирует будущее агротеха в России. Победителем в этой номинации станет тот, чьи личные заслуги в развитии агротеха особенно значительны. Номинироваться могут представители любых сфер: от журналистов до основателей стартапов.



Если бы журнал Times был посвящен агротеху, то победитель был бы на его обложке.



2. Образовательный проект года в сфере агро.



Награду за эту номинацию могут получить курсы, тренинги и интенсивы по сельскому хозяйству, животноводству и другим направлениям. Главные критерии для победы: технологические инновации, свежие идеи, креативные подходы и инициативы для образования в сфере АПК.



3. Событие года в сфере агро.



В этой номинации победит самое масштабное событие года, которое оказало влияние на весь АПК. В номинации могут участвовать не только конференции, но и сделки, запуски производств и другие яркие события в отрасли.



Это событие нельзя было пропустить, это событие невозможно не наградить.



4. Профессия будущего в агро.



В номинации победит университет, который обучает специалистов по наибольшему числу инновационных профессий в агро, а программа обучения и профессиональной подготовки студентов отражает инновационное будущее сельского хозяйства.



5. Лучший цифровой сервис для сельского хозяйства.



Номинация для IT-сервисов, которые облегчили жизнь агрокомпаний: сделали производство эффективнее, взяли на себя контроль качества, помогли повысить урожайность или внесли другой вклад в бизнес-результаты АПК.



6. Агротехстартап года.



Критерии для победы в номинации: оригинальная идея, инновационность и перспективы роста. Участвовать может бизнес, который находится в самом начале пути, но активно развивается и показывает результаты.



7. Агроинвестор года.



Реализация лучшего инвестиционного проекта в сфере агротеха — ключ к победе в этой номинации. Победителем станет инвестор, который сделал наибольший вклад материальными и другими ресурсами в развитие агротеха в России.



8. Международное сотрудничество в сфере агротехнологий.



Эта номинация посвящена выходу на международные рынки и привлечению иностранных компаний для развития агротеха в России. Победителями станут иностранные партнеры, которые внесли наибольший вклад в автоматизацию и цифровизацию отечественного АПК.



9. Социальный проект в агро.



Номинация для социальных проектов в сфере сельского хозяйства, агротуризма или развития сельских территорий. Победителем станет проект с самым значимым вкладом в развитие сельских территорий.



10. Научное открытие года в сфере агро.



В этой номинации победит научное открытие, которое сильнее всего повлияет на сферу агро в России. Если уже повлияло, то шансов на победу больше. Главные критерии — это перспективы и результаты, которые внесет в АПК это открытие.



Каждого претендента оценят по нескольким критериям независимые эксперты. В номинации шорт-лист из десяти участников и один победитель. Рейтинг опубликуют ведущие аграрные СМИ.



Примите участие в премии AgroCode Toп-100, зарегистрировавшись на сайте до 15 декабря. Можно подать заявку сразу на несколько номинаций.



Расскажите о своем вкладе в сельское хозяйство!

