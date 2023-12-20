Лучшие практики для работы в 2024 году: как прошел практикум для дилеров и собственников компаний в сельскохозяйственной отрасли

Практикум

В начале декабря в Москве прошел международный практикум для собственников и руководителей дилерских компаний в сельскохозяйственной отрасли. Участники из России и Казахстана на протяжении нескольких дней погружались в три объемных учебных блока: настройка бизнеса в новых реалиях, оптимизация финансов в компании, а также продвижение и позиционирование

По словам организатора практикума, компании GLOBALPAS-REDBRIDGE, для сегодняшнего рынка сельхозтехники знания и экспертиза именно по этим направлениям сейчас наиболее актуальны. В 2023 году весь рынок столкнулся с беспрецедентными вызовами: слабым спросом на сельхозтехнику, усилением конкуренции между дилерами, падающими продажами и растущими затратами. Поэтому все три дня спикеры практикума рассказывали о том, как преодолевать сложности, сохранить бизнес и преуспеть в новых реалиях.



«Рынок полностью обновляется, он становится принципиально другим. До 2022 года рынок “держали” по большей части крупные производители и дистрибьюторы сельхозтехники. Дилерам это, с одной стороны, облегчало ведение определенных бизнес-процессов, но вместе с этим были и ограничения, связанные, например, с невозможностью выхода за пределы одного региона или продажи конкурирующих брендов техники. Однако базово иностранные производители сильно вкладывались в усиление и прокачку своих дилерских сетей. И вот в 2022 году, когда большинство таких производителей покинули рынок, вопросы, связанные с операционной, финансовой эффективностью и продвижением, легли на плечи самих дилеров. За последние 1,5 года рынок уже очень сильно поменялся. Некоторые дилеры стали дистрибьюторами, некоторые начали выходить в новые регионы, где они раньше не вели свой бизнес, кто-то даже стал производителем. И все эти изменения неразрывно связаны с появлением новых управленческих команд, выстраиванием новых бизнес-процессов и необходимостью оптимизации бизнеса в целом. Поэтому сегодня очень хорошо работает формула “Кто был никем, тот станет всем”», — прокомментировал управляющий партнер компании GLOBALPAS-REDBRIDGE, эксперт практикума Сергей Профатилов.









Участниками практикума стали крупные производители, дистрибьюторы, дилерские компании разных размеров и из разных регионов России и Казахстана. Все компании объединило одно — каждая приехала решать конкретные задачи своего бизнеса, связанные с трансформацией команд, внедрением эффективно работающих систем и оптимизацией существующих процессов.



«Аудитория практикума подобралась очень заряженная, что ожидаемо, ведь подобные серьезные мероприятия, особенно если они идут несколько дней, привлекают прежде всего самых мотивированных участников рынка. Тех, кто не боится сомневаться в себе, смотреть правде в глаза, инвестировать и время, и деньги в свое развитие. Такие обучения важны по трем причинам. Первая — сегодня рынок требует такой трансформации и адаптации бизнеса, какой не требовал десятки лет до этого. И тех некогда успешных шаблонов и знаний, которые были у компаний вчера, уже недостаточно. Во-вторых, какие бы решения ни принимал собственник или топ-менеджер компании, всегда есть определенные сомнения, неуверенность, соблазн оставить все “как есть”, ожидая, что жизнь в итоге подстроится под тебя. Такие тренинги, как текущий практикум, являются мотивирующим спусковым механизмом, чтобы начать что-то менять. И третья причина связана с возможностью обмена опытом с коллегами по цеху: оторваться от операционки, рутины, пообщаться с представителями других компаний, поделиться лучшими практиками работы или тем, что не получается, узнать чужой опыт, который можно транслировать внутри своего бизнеса. Такие мероприятия — всегда триггер для большого количества позитивных изменений», — отметил председатель правления АСХОД, эксперт практикума Александр Алтынов.



«Для нас самым важным было услышать новые идеи, которые помогут приспособиться к условиям работы в следующем году. Мы считаем себя новаторами, которые стараются применять в работе все самое прогрессивное. Особенно ценно было то, что в практикуме участвовали наши партнеры, вместе с которыми мы сразу обсудили внедрение новых инструментов и составили план работы на будущий период. Еще одна уникальность подобных мероприятий в том, что можно получить развернутую обратную связь от экспертов — спикеров практикума, задать все интересующие вопросы и расставить правильные акценты», — прокомментировал коммерческий директор Zoomlion Heavy Industry Rus Ринат Амиров.









Учебная часть практикума была поделена на три блока: организационная эффективность бизнеса, финансовая эффективность бизнеса, а также маркетинг и PR. Каждому блоку был посвящен полный день, на протяжении которого спикер представлял теоретическую часть, после чего участники переходили к практической проработке материала. Это помогло им на месте проанализировать собственный бизнес, найти «болевые точки», посмотреть под другим углом на процессы и проконсультироваться с экспертами о существующих возможностях увеличения их эффективности.



«Мы уже несколько лет работаем с компанией GLOBALPAS-REDBRIDGE и, в частности, с Сергеем Профатиловым. Поэтому часть информации, которая была представлена на практикуме, мы не просто знаем, но успешно применяем в работе. Однако, несмотря на это, в каждый из трех дней тренинга было очень много и новой информации. Например, мы взяли в проработку вопрос послепродажного обслуживания, обозначили векторы, как можно его улучшить. Во второй день — финансовый блок — мы отметили, на что нужно обращать внимание в части бюджетирования, планирования, оборотных и внеоборотных активов, платежных календарей. У нас в компании все это есть и работает, а на Практикуме мы поняли, как отшлифовать эти процессы и довести их до идеала. Подобные мероприятия всегда дают возможность посмотреть на процессы с новой стороны и подумать, как их можно исправить и пересобрать», — прокомментировал заместитель директора по продажам НТЦ Игорь Вовченко.



Для тех, кто не смог посетить практикум, организаторы уже анонсировали второй поток с полным повтором программы, который состоится с 1 по 3 апреля 2024 года.

