«Щёлково Агрохим»

28 декабря в преддверии Нового года уже по сложившейся традиции генеральный директор «Щелково Агрохим» Салис Каракотов поздравил сотрудников компании с наступающими праздниками и подвел итоги уходящего 2023 года

В конференц-зале центрального офиса компании в этот день было особенно многолюдно. Здесь собрались представители самых разных подразделений и руководители компании.



Пожелав всем исполнения предновогодних желаний, крепкого здоровья и праздничного настроения, Салис Добаевич отметил: «Мы растем. 25 лет наша компания не только удерживает планку, но и постоянно ее поднимает. Это несложно делать, имея профессиональный коллектив, собственный научный центр, из которого выходят наши инновационные разработки. Сердце компании — производство пестицидов, специальных удобрений и биопрепаратов. В последние годы мы активно развиваем селекцию и семеноводство, подготовку семян, а количество инвестпроектов в разных направлениях ежегодно увеличивается. Важно отметить, что с этого года стартовало производство наших препаратов в Республике Узбекистан — открыт завод мощностью 20 тыс. т».



Подводя итоги года, компания реализовала продукции на 40,5 млрд руб., а суммарный выпуск препаратов составил 40 тыс. т.



Также произошел ожидаемый рост по объемам:



продаж ХСЗР в целом — на 6% (в литрах);



продаж ХСЗР по России — на 14% (в литрах);



продаж семян — на 7% (в рублях).



Представительства работают с максимальной отдачей. Но в конце каждого года обязательно определяется круг лидеров. В этом году это краснодарское, белгородское, западносибирское, уфимское и алтайское представительства.







Ежегодно компания выводит на рынок новые препараты. В 2023 году подано 17 новых патентов на собственные изобретения, девять из которых уже получили решение о выдаче.



В 2023 году получили госрегистрацию новые препараты:



в России: семь пестицидов и один агрохимикат;



в СНГ: 24 пестицида и восемь агрохимикатов;



в странах дальнего зарубежья — 17 пестицидов.



Год был активным по участию в самых крупных отраслевых событиях страны, в том числе международных. Проведено более 200 мероприятий: фестивалей, дней поля, выставок, конференций и др.



2024 год компания встречает с новыми планами:



«Бетарен Фарма» — новый инвестиционный проект «Щелково Агрохим» по выпуску препаратов для лечения заболеваний нервной и сердечно-сосудистой систем. В данный момент разработки медикаментов переданы на клинические исследования;



«Бетарен ПРО» — проект по глубокой переработке гороха;



«Хелианта» — новый селекционный центр по созданию гибридов подсолнечника в Республике Адыгея.



Праздник продолжился торжественным награждением победителей конкурса детского рисунка «Рекорды в поле». Компетентным жюри было рассмотрено более 70 рисунков.Работы финалистов были выставлены в центральном офисе компании «Щелково Агрохим»: яркие и искренние, они приковывали к себе всеобщее внимание и восторг.







По итогам конкурса призовые места распределились следующим образом:



Призеры в возрастной категории 3-5 лет: Устинова Юлия — 1-е место, г. Щелково; Чапурина Таисия — 2-е место, г. Щелково; Федорова Вероника — 3-е место, г. Щелково.



Призеры в возрастной категории 6-10 лет: Шустова Алена — 1-е место, г. Красноярск; Бабенко Вероника — 1-е место, г. Краснодар; Ксыкина София — 2-е место, г. Краснодар; Артемьева Анастасия — 3-е место, г. Щелково; Логачева Ева — 3-е место, г. Барнаул.



Призеры в возрастной категории 11-14 лет: Амбрасович Илья — 1-е место, г. Красноярск; Бирюкова Елена — 2-е место, г. Щелково; Толстова Ульяна — 3-е место, г. Липецк.



Призеры в возрастной категории 15-17 лет: Хорева Мария — 1-е место, г. Щелково; Браилко Владимир — 2-е место, г. Щелково; Зурабишвили Дарья — 3-е место, г. Щелково.



Юные художники, занявшие призовые места, получили дипломы, денежные сертификаты и ценные подарки.



Желаем юным художникам дальнейших творческих успехов и поздравляем всех с наступающим Новым годом!



И какие бы события ни происходили, пример «Щелково Агрохим» подтверждает: нет ничего невозможного для тех, кто движется по пути созидания, развития и общего блага в сопровождении надежных партнеров и настоящих друзей!

