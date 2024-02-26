Ильшат Фазрахманов: «В АПК Башкортостана в приоритете будут сельхозпереработка, экспорт и работа с кадрами»

Ильшат Фазрахманов

С 26 по 29 марта в Уфе в выставочном комплексе «Экспо» состоится Агропромышленный форум и 34-я международная выставка «АгроКомплекс». Это мероприятие, заслуженно получившее статус крупнейшего агропромышленного события в стране, стало поводом обратиться к заместителю премьер-министра Правительства Республики Башкортостан, министру сельского хозяйства Ильшату Фазрахманову с вопросами об итогах прошедшего 2023 года и об основных приоритетах года будущего

— Ильшат Ильдусович, несмотря на последствия от санкций, не самые простые, судя по ЧС, погодные условия и рост ключевой ставки, складывается впечатление, что аграрии Башкортостана показали в итоге неплохие результаты. Это так? Как вы в целом оцениваете итоги 2023 года для отрасли?



- Объективно рисков добавили и погодные условия, и усиливающееся санкционное давление, но, несмотря на весь этот негатив, сельхозпроизводителям республики удалось достичь хороших результатов. Были правильно определены приоритеты — в хозяйствах используется новейшая техника, современные инновационные подходы, и, конечно, в полной мере задействованы финансовые ресурсы, направленные в рамках господдержки.



В результате объем производства валовой сельскохозяйственной продукции — я имею в виду все категории хозяйств — по итогам 2023 года составил 255,7 млрд руб. Вклад растениеводов был равен 93,7 млрд руб., животноводов — 132 млрд руб.



— Растениеводы в 2023 году оказались в непростой ситуации?



- Да, это так. В начале сезона из-за возвратных холодов распоряжениями Главы Башкортостана были введены режимы ЧС, а общая площадь гибели посевов сельскохозяйственных культур превысила 101 тыс. га, ущерб в пересчете на прямые затраты составил 1,4 млрд руб. И, несмотря на такие проблемы, по итогам 2023 года в республике было намолочено более 3,2 млн т зерна в чистом весе, мы вышли на среднюю урожайность в 19 ц/га. Из них озимые зерновые культуры составили 680 тыс. т, там урожайность оказалась даже несколько выше — 23,1 ц/га. Это ниже урожайности 2022 года (34 ц/га), но заметно выше аналогичного показателя за 2021 год (15,8 ц/га).







— В 2023 году увеличились площади сахарной свеклы в республике, удалось собрать хороший урожай?



- Сахарную свеклу возделывали на площади 49 тыс. га, накопали почти 1,7 млн т корнеплодов. Их средняя урожайность превысила 322 ц/га — это выше показателя и 2022 года (313 ц/га), и 2021 года (270 ц/га), что не может не радовать.



Соответственно, двумя сахарными заводами — Чишминским и Раевским — переработано почти 1,5 млн т корнеплодов, произведено порядка 220 тыс. т сахара. Процесс продолжается.



— Судя по цифрам, животноводы внесли более высокую лепту в валовой региональный показатель?



- В животноводстве Башкортостана объем продукции составил 132 млрд руб., что практически на уровне предыдущего года. По оперативным данным Минсельхоза Республики Башкортостан, по итогам 2023 года в хозяйствах всех категорий реализовано на убой в живом весе 423,5 тыс. т мяса скота и птицы и 1,6 млн т молока. При этом надои молока на одну корову в сельскохозяйственных организациях по сравнению с 2022 годом выросли с 6,6 до 7,2 тыс. кг.



Среди лидеров по валовому производству молока назову компании МФ «Урожай» (Аургазинский район, 40,2 тыс. т), «Северная Нива Башкирия» (Ермекеевский район, 34,1 тыс. т), «СП Базы» (Чекмагушевский район, 29,2 тыс. т), СП «Ашкадарский» (Мелеузовский район, 25 тыс. т), АП имени Калинина (Стерлитамакский район, 24,8 тыс. т). Причем всем им удалось превысить уровень прошлого года.



Кроме того, за 2023 год сельскохозяйственными предприятиями и КФХ Башкортостана произведено 784 тыс. т молока: рост составляет 103,5% к 2022 году.







— Ильшат Ильдусович, развитие сельского хозяйства региона во многом определяют инвестиции в техническое оснащение. Что вы можете сказать о состоянии рынка сельхозтехники в Башкортостане?



- За прошедший 2023 год мы приобрели 562 трактора, 243 зерноуборочных комбайна, более 700 почвообрабатывающих и посевных машин и другой техники. Всего это почти 3000 единиц техники на сумму 14,2 млрд руб. Мы понимаем, что техническая и технологическая вооруженность определяет дальнейшее развитие отрасли. Любая остановка в развитии потенциально ведет к утрате конкурентных позиций.



Хотя нужно отметить диспаритет цен: если вчера один трактор или комбайн по своей стоимости соответствовал 10 вагонам зерна, то сегодня речь идет уже о 30 вагонах. Благо, есть поддержка государства: так, в качестве финансовых инструментов обновления парка техники аграрии активно привлекают льготные инвестиционные кредиты. Трудности нас не пугают, в условиях ограничения поставок техники из Европы и США регион активно налаживает связи с Китаем, Индией, Турцией и другими странами. Надо ясно понимать, что целью введения санкционного режима являются попытки сдерживания производства конкурентоспособной сельскохозяйственной продукции, чего мы в Башкортостане допустить не можем.



— Есть еще региональная комплексная программа обновления машинно-тракторного парка АПК. Она действует с 2011 года и предусматривает возмещение до половины затрат сельхозтоваропроизводителей республики на эти цели. Сколько аграриев воспользовалось предоставленными возможностями?



- Эту программу вполне можно считать основным стимулирующим фактором для обновления техники. Ежегодно по ней получают государственную поддержку порядка более 750 сельхозорганизаций. Всего за время ее действия из бюджета республики выделено 14,4 млрд руб.



В результате такого активного обновления техники удалось остановить процесс сокращения машинно-тракторного парка, улучшить эффективность его использования и снизить нагрузку на единицу оборудования при выполнении основных видов механизированных сельскохозяйственных работ.



Несмотря на перечисленные позитивные тенденции, техническая обеспеченность основными видами техники аграриев республики пока ниже нормативных требований, поэтому поле деятельности в этом направлении широкое, и потенциал роста здесь определенно еще не исчерпан.







— Инвестиционное развитие Башкортостана напрямую зависит от успешного международного сотрудничества. Открытие в октябре текущего года в регионе завода по производству оборудования для послеуборочной обработки зерна «Амкодор-Агидель» — отличный тому пример. Как скоро новыми возможностями смогут воспользоваться сельхозпроизводители нашего региона?



- Рекордный урожай 2022 года наглядно показал недостаточную обеспеченность сельхозпредприятий республики зерносушилками, современным оборудованием для зерноочистки и хранения. Особого контроля требует ситуация в районах Зауралья и северо-востока республики. Общая потребность предприятий АПК Башкортостана в комплексах по очистке и сушке зерна на ближайшие пять лет, по нашим данным, составляет 120 единиц, зерноочистительных машин понадобится более 500 единиц, есть необходимость в силосах для хранения зерна общим объемом более 700 тыс. т. Соответственно, продукция построенного совместно с нашими белорусскими коллегами предприятия «Амкодор-Агидель» обещает быть высоко востребованной внутри республики. Уже есть первые заявки. Пилотные проекты по строительству зерносушильных комплексов будут реализовываться в «А7 Агро-РБ» Балтачевского района и СПК имени Салавата Мелеузовского района.



Хочу подчеркнуть, что в рамках республиканской программы обновления парка техники утверждены повышенные ставки субсидий на приобретение зерносушилок и зерноочистительных машин производства «Амкодор-Агидель» в размере до 60%. Кроме этого, открытие в республике завода дает возможность нашим аграриям прорабатывать индивидуальные проекты оборудования в непосредственном контакте с конструкторами предприятия.



— Ильшат Ильдусович, какими вы видите дальнейшие перспективы развития сельского хозяйства в Башкортостане. На чем планирует делать акценты региональное аграрное ведомство в 2024 году?



- Я неоднократно говорил, что основные инвестиции в агропромышленный комплекс республики необходимо направить на производство молока и мяса, поскольку потенциально сектор животноводства позволяет получить большую рентабельность на сегодняшний момент, нежели растениеводство. Показатели 2023 года это только подтвердили.



Если коротко о приоритетах 2024 года — это сельхозпереработка, экспорт и, конечно, подготовка кадров.



Переработка потенциально сопряжена с большими доходами, поэтому необходимо как можно больше продукции с высокой добавленной стоимостью направлять на внешний рынок, предварительно удовлетворив потребности внутреннего рынка, конечно. Мы заинтересованы в том, чтобы увеличивать собственное сельхозпроизводство. Необходимо целенаправленно работать над повышением рентабельности агропромышленного комплекса республики.



В прошлом году, по данным Федеральной таможенной службы, аграрии Башкортостана экспортировали 700 тыс. т продукции в 44 страны мира на сумму около $340 млн. Планку надо повысить и довести показатели экспорта продукции АПК Башкортостана до 2 млн тонн и $500 млн.







— Традиционно весной Башкортостан становится площадкой для крупнейшего в России мероприятия аграрной направленности — международной выставки «АгроКомплекс» и Агропромышленного форума. Когда пройдет мероприятие в текущем году? Раскройте, пожалуйста, основную тему форума.



- Одно из крупнейших отраслевых событий в России пройдет в Уфе в 34-й раз, с 26 по 29 марта 2024 года. Форум и выставка вместе представляют авторитетную площадку, которую эксперты считают одной из самых эффективных как для обсуждения актуальных вопросов отрасли, так и для расширения партнерских отношений. Центральным событием деловой программы форума станет пленарное заседание, посвященное трансформации, цифровизации, кооперации АПК.



Непосредственно на выставке ожидаем участия 400 компаний из 40 регионов России, зарубежных стран. Более 200 единиц техники будет выставлено на открытой площади.



Отдельное внимание будет уделено международной повестке. Предполагается, что в рамках трека «Поворот на Восток» представители Китая, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Беларуси обсудят перспективы развития отношений между странами и увеличения товарооборота. Для студентов профильных учебных заведений и учащихся аграрных классов будут организованы образовательные интенсивы и молодежный форум «Территория профессионального роста для сельской молодежи». Как видите, на форуме в фокусе внимание его участников будут те самые приоритеты, о которых мы сегодня говорили.

