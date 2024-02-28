Ресурсы для роста урожаев

«ФосАгро-Дон»

За высокими урожаями, которые получают российские аграрии в последние годы, стоят интенсивные агротехнологии и прежде всего оптимизация минерального питания. Этим объясняется усиленная работа крупнейших агрохолдингов в изучении и внедрении полевых ноу-хау в этой сфере. В прошлом году «Ростовская зерновая компания “Ресурс”», которая входит в группу агропредприятий «Ресурс», увеличила урожайность почти на 20%, пересмотрев подходы к азотному питанию озимой пшеницы. В этом году такого же результата ожидают на фоне оптимизации фосфорного питания

На каждом поле — своя стратегия

Акцент предприятие делает на использовании альтернативных гранулам форм — жидких и газообразных удобрений. Помимо их технологичности и возможности доставки питательных веществ непосредственно к корням растений, в качестве преимуществ отмечают возможность четко контролировать, какой объем непосредственно будет внесен в поле.



Условия перезимовки посевов в этом году вновь напоминают земледельцам о необходимости гибкого подхода: в зависимости от запасов влаги, содержания азота и состояния посевов стратегия подкормок должна быть разной. Пока основная масса аграриев находится в ежедневном напряжении — как не упустить момент для ранневесенней подкормки аммиачной селитрой по мерзлоталой почве, агрономы «Ростовской зерновой компании» могут более спокойно сосредоточиться на планировании последующих шагов. Это дает колоссальное преимущество.



Азот нужен для роста вегетативной массы. Весенние подкормки можно сравнить со стартовой отмашкой бегунам: активизируя вовремя ресурсы для роста, растения и к финишу могут прийти с хорошим результатом. Вопрос только в том, чтобы взмах сигнального флажка (аграрий с удобрениями) и точка отсчета времени (погодные условия) совпали.



«Ростовская зерновая компания “Ресурс”» с прошлого года перешла на осеннее внесение азотного питания с помощью безводного аммиака. При таком способе азот, необходимый для старта вегетации, уже внесен в почву с осени. А доступен растениям он становится весной, с наступлением тепла.



Другие нюансы оптимизации минерального питания — в дробных подкормках. Все дело в том, что азот в почве очень подвижен. Он может промываться в более глубокие слои и становиться недоступным растениям. При подсыхании почвы он подтянется в корнеобитаемый слой, но для бездефицитного питания проводят подкормки небольшими порциями, по мере их роста.



Недостающий элемент

А вот фактор, на который многие земледельцы просто закрывают глаза, — сбалансированность минерального питания. Здесь прежде всего речь о фосфоре. Именно этого основного элемента традиционно не хватает в почвах Ростовской области, между тем он влияет на формирование корневой системы и, опять-таки, на усвоение того же азота.



Дробные подкормки и сбалансированное азотно-фосфорное питание и есть те самые последующие шаги, на планировании которых сосредоточены агрономы «Ростовской зерновой компании “Ресурс”». Трудность в том, что основные виды фосфорных удобрений работают очень медленно. В первый год внесения твердых гранулированных удобрений коэффициент использования не превышает 25-30%. Но предприятие нашло для себя решение и этой задачи, сотрудничая с компанией «ФосАгро-Дон». Это традиционный партнер донских аграриев в сфере минерального питания растений.



Рост урожаев и прибыли

«ФосАгро-Дон» входит в крупнейшую российскую сеть дистрибуции минеральных удобрений «ФосАгро-Регион» (группа «ФосАгро») и обеспечивает прямые поставки свыше 50 марок удобрений по всей территории Ростовской области. В ассортименте представлено и жидкое комплексное удобрение APALIQUA NP 11:37 (ЖКУ), в котором фосфор содержится в двух формах: орто- и полифосфатов. Ортофосфаты обеспечивают растения фосфором с момента внесения, полифосфаты дают пролонгированный эффект. Мощностями для хранения ЖКУ оборудованы все пять центров дистрибуции «ФосАгро-Дон» в Матвеево-Курганском, Сальском, Зерноградском, Белокалитвинском и Мартыновском районах.



Перед началом полевых работ агрономы «Ростовской зерновой компании “Ресурс”» изучили на семинаре, организованном «ФосАгро-Дон», технологии работы с ЖКУ. В этом году предприятие планирует весенние подкормки этим удобрением в смеси с другим видом жидкого азотного удобрения — КАС.



Такой прием позволил получить в прошлом году прибавку урожайности более 20% на подсолнечнике и дополнительную прибыль почти 7 тыс. руб./га на полях Донского ГАУ. Более 5 тыс. руб./га и рост урожайности на 23% отмечены там же в посевах кукурузы.



«В прошлом году за счет оптимизации азотного питания растений и комплекса технологий мы повысили урожайность озимой пшеницы почти на 20%. Ресурсы для роста урожаев за счет оптимизации технологий для нас не исчерпаны, мы планируем проведение опытов с применением ЖКУ на горохе и подкормки подсолнечника», — поделился планами директор по производству «Ростовской зерновой компании “Ресурс”» Виктор Миклис.

