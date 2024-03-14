«Черкизово» отправила первую крупную партию соевого масла в Китай

«Чжэн Дун»

Покупателем 2,8 тыс. т продукта стала корпорация «Чжэн Дун» (Forward East Group — FEG)

Группа «Черкизово», лидер отечественной мясной отрасли, продолжает расширять свой экспортный портфель, включая в него, помимо мяса, другую продукцию своих предприятий. В феврале компания отправила в Китай около 2,8 тыс. т соевого масла. Всего в 2024 году холдинг планирует поставить за рубеж 17 тыс. т масложировой продукции.



Партия соевого масла была отправлена покупателю — китайской корпорации «Чжэн Дун» (Forward East Group — FEG) — с МЭЗ группы «Черкизово-Масла», расположенного в Ельце Липецкой области. Предприятие мощностью переработки около 1 млн т сои в год является одним из крупнейших в России в данном сегменте. Помимо соевого масла, завод выпускает шрот, оболочку, а также лецитин. Продукцию МЭЗ «Черкизово» использует преимущественно для обеспечения потребностей собственных предприятий по производству комбикормов.



По информации группы, это была самая крупная экспортная поставка соевого масла с момента открытия завода летом 2022-го. Доставку продукции осуществила компания «Европак» — один из крупнейших в России контейнерных перевозчиков сельскохозяйственной продукции. Поезд из 130 контейнеров с маслом был отправлен со станции ОАО РЖД «Телегино» (Липецкая область) через пограничный переход «Забайкальск/Маньчжурия» в конечную точку — город Сучжоу (провинция Цзянсу, КНР).







Корпорация «Чжэн Дун» занимается снабжением собственных предприятий и компаний-партнеров растительными маслами, кормовыми добавками и зерновыми культурами из стран СНГ, Центральной и Восточной Европы, Юго-Восточной Азии, Северной и Латинской Америки с 2004 года. В Китае компания обеспечивает потребности шести заводов по переработке растительных масел, основными из которых являются два предприятия в г. Чэнду и новые мощности в г. Шанхай. В месяц они производят 7 тыс. т сырого масла, рафинируют 51 тыс. т растительных масел (рапсовое, подсолнечное, соевое, льняное).



О перспективах развития сотрудничества с российскими предприятиями «Агроинвестору» рассказал директор по международной торговле корпорации «Чжэн Дун» Дмитрий Курбатов.



— В связи с санкционным давлением сельхозпроизводители России все больше ориентируются на расширение взаимной торговли с КНР. Отмечаете ли вы такие тенденции?



— Безусловно, на фоне снижения объемов торговли со странами ЕС, обусловленного текущей геополитической обстановкой и санкциями, российские компании продолжают укреплять деловые связи с Китаем. Этот тренд четко прослеживается в аграрном секторе. Китайская корпорация «Чжэн Дун» (FEG), ориентированная на работу с сельскохозяйственными холдингами из России, за последние годы открыла множество новых цепочек поставок.



— О каких именно направлениях идет речь?



— Например, только за последние два года наша команда запустила первые железнодорожные маршруты по более чем 10 направлениям, в том числе «Ростов-Товарный — Чэнду», «Иркутск — Чэнду», «Придача — Сучжоу» и другие, с нашим основным транспортным партнером — компанией «Европак», чей профессионализм из года в год подтверждается увеличением объемов поставляемой ими сельхозпродукции на территорию Китая.



Кроме того, наша корпорация развивает контейнерные и судовые поставки морем: нами были импортированы первые судовые партии балком российского рапсового и подсолнечного масла в порт Тайсин (провинция Цзянсу), а также рапсового и подсолнечного жмыха в порты Наньша и Мачонг провинции Гуандун.



— Что еще, на ваш взгляд, способствует развитию российско-китайской двусторонней торговли аграрной продукцией?



— Конечно, то, что данное взаимодействие поддерживается политическим руководством двух стран, это придает тенденции дополнительное ускорение.



В ближайшее время КНР планирует нарастить объемы закупок продовольствия за рубежом, о чем может быть объявлено по итогам проходящей сейчас второй сессии 14-го созыва Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая, где руководство страны объявит о планах относительно показателей роста потребления и производства в стране, что положительно скажется на ценах на продовольственном рынке.



— Президент России Владимир Путин недавно поставил задачу наращивать вывоз сельхозпродукции и продовольствия в КНР. Как корпорация «Чжэн Дун» может помочь в достижении этой цели?



— Я считаю, что наша корпорация со своей стороны уже активно способствует реализации поставленной президентом задачи по наращиванию объемов российского агроэкспорта в Китай. Статистика за последние два года четко это иллюстрирует. Так, по итогам 2023-го корпорация «Чжэн Дун» импортировала из стран СНГ более 370 тыс. т сельхозпродукции, включая 231 тыс. т рапсового, 92 тыс. т подсолнечного и 18 тыс. т соевого масла, а также 35 тыс. т кормовых и зерновых культур. И в 2024 году компания планирует эти объемы только наращивать, параллельно расширяя географию и сегментацию закупок агропродукции из России.



— По вашему мнению, насколько все же это реально?



— Хочу напомнить, что в 2023 году торговый оборот России и КНР увеличился на 26,3%, до $240,1 млрд, что стало новым рекордом в торговле двух стран. И у Москвы, и у Пекина существует четкое стремление добиться новых рекордных показателей в 2024-м, а к 2030-му вообще вывести взаимную торговлю на уровень более $300 млрд в год. На этом фоне очевидно, что российские аграрии смогут значительно нарастить объемы поставок на китайский рынок. Поэтому сельхозпроизводителям, которые еще не начали развивать торговые связи с Китаем, стоит задуматься над работой на этом быстроразвивающемся направлении. А корпорация «Чжэн Дун» готова подставить плечо партнерам из России.

