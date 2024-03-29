Здоровье почвы. На пути к правильному моделированию экосистемы

Рынок биопрепаратов в России сегодня развивается, к нему есть интерес с разных сторон, однако есть и тормозящие его развитие препоны. Уже привычным стал взгляд на этот рынок с точки зрения здоровья человека. Наверное, никому не нужно объяснять пользу органических продуктов и разницу между биологической защитой растений и ХСЗР. Однако мы решили посмотреть на проблему с другой стороны

Аграрии сегодня, здесь и сейчас, берут кредиты на развитие своего агробизнеса под залог имущества, взваливают на себя серьезные обязательства, от успешной реализации которых зависит их благосостояние. Вряд ли они будут заниматься благотворительностью, работая в агросфере себе в убыток, например производя «здоровые» органически чистые продукты питания, но экономически работая себе в ущерб.



В своем материале мы попытались посмотреть на проблему здоровья почвы с точки зрения ведения успешного агробизнеса для всех его участников. А также акцентировать внимание на том, что защита культурных растений, защита почвы с помощью биотехнологий — это не только разговор о здоровье, это еще и экономическая выгода! На наши вопросы ответил генеральный директор ГК Bionovatic («Бионоватик») Рустам Рашитович Рамазанов.



— Рустам Рашитович, как аграриям научиться не бороться с природой, а правильно моделировать и управлять ее процессами, чтобы это еще и приносило доход?



— Двадцатый век — это век третьей «зеленой революции». Век химии, бурный расцвет науки. Человек научился синтезировать огромное количество химических соединений, имеющих различную функциональную направленность. Третья «зеленая революция» вывела мировое сельское хозяйство на определенный уровень эффективности — урожайность росла, потери снижались. Однако основным постулатом этой революции было то, что почва — это матрица, безжизненная сфера, которую нужно наполнять базовыми питательными веществами для культурных растений.



Да, были достигнуты определенные результаты. Но у этого подхода были и свои проблемы, заключающиеся, например, в том, что на самом деле почву нельзя сделать полностью стерильной, невозможно ее умертвить. Почва — это огромная сфера, как и океан, как поверхность растений или человеческий организм. Мир микроорганизмов по количеству живых клеток настолько велик, что он кратно превосходит количество всех других многоклеточных организмов. Внутренний микробиом почвы все равно будет присутствовать, так же как и будут накапливаться патогены. Выращивая сельхозкультуры, вы создаете для них и одновременно для патогенов питательную среду. Для последних целевой пищевой объект — это и есть ваша сельхозкультура.



При постоянном использовании ХСЗР идет накопление в почве патогенной микрофлоры. Что на самом деле очень выгодно химикам. Чем больше аграрий применяет ХСЗР сейчас, тем больший объем пестицидов ему понадобится в будущем. Это как «сесть на иглу». На определенном этапе такой подход позволил мировому сельскому хозяйству достичь высокой эффективности, но дальше развитие приостановилось.



Сегодня уровень технологий позволяет не бороться с биомом, а правильно его моделировать и разворачивать не в сторону патогенности, а в сторону здоровья почвы. Компания «Бионоватик» придерживается именно этой идеи. Двадцать первый век, я уверен, это век четвертой аграрной революции, где будет реализован принцип не бездумного постоянного умерщвления почвы, а управление микробиомом. И мы готовы научить этому любого желающего.



— Правда ли, что сейчас применение ХСЗР становится все более экономически невыгодным для аграриев?



— Защита растений при помощи ХСЗР имела прочную экономическую основу. Обработал поля, у тебя снизились заболевания, меньше сорняков, в итоге получил более высокий урожай. Другой вопрос, что при этом происходит привыкание к препаратам, накапливание патогенов, и в результате чем больше химии ты применяешь сейчас, тем больше тебе требуется в будущем. В конце концов всю маржинальность аграрий отдает химическим компаниям, постоянно увеличивая объемы вносимых препаратов. И это становится ему действительно невыгодно. Сегодня мы наблюдаем разворот огромных компаний в сторону биопрепаратов: «Нестле», «Каргилл» вдруг начинают говорить о реализации программы по регенеративному земледелию. Они нацелены на получение экономической выгоды, но уже от биотехнологий.



Разберем на примере текстильной компании, производящей одежду из органического хлопка, ритейла, его реализующего, аграриев, выращивающих такой хлопок, и конечного потребителя. Все они находятся в одной цепочке по добавочной стоимости. Хлопок приносит определенную добавочную стоимость. Она делится по цепочке между технологическими компаниями, ритейлом и в последнюю очередь доходит до агрария. Это борьба за добавочную стоимость внутри цепочки, в которой побеждают крупные игроки.



Мегакомпании влияют на конечных потребителей, формируя их потребительские ожидания. Потребителю рассказывают о вреде химии, и он, например, начинает мечтать о приобретении одежды из чистого хлопка. Соответственно, маржа в цепочке меняется. Производители хлопка до минимума снижают применение химии, прежде всего — из экономических целей.



— Расскажите о миссии компании «Бионоватик». Что вы можете поменять в лучшую сторону?



— Четвертая «зеленая революция» — это не бездумное применение химических пестицидов, это управление экосистемой. Если мы говорим о сельском хозяйстве, то это управление здоровьем почвы и растений. Речь не идет о замене химии на биопрепараты — мы предлагаем заниматься здоровьем растения, где почва выступает как источник этого здоровья. Урожайность относится тоже к здоровью растений. Уровень развития современной биологии позволяет это сделать. Сегодня биозащита более эффективна, чем постоянные химические вливания. Микробиом почвы — это та часть природных ресурсов, которая может сыграть на руку аграриям, повысить эффективность сельского хозяйства.



Мы компания, которая берет на себя формирование комплексной системы выращивания сельхозкультур, в которой будет меньше болезней растений, будет более эффективное питание. Такая система исключает саму причину того, зачем может быть нужна химия: если растения не болеют, то не нужно вносить химические препараты, постоянно увеличивая дозы.



«Бионоватик» — это компания, которая базируется исключительно на биологических подходах. Мы располагаем серьезным банком штаммов микроорганизмов (всего более тысячи). Работают два научных центра, один из которых, под Краснодаром, является еще и испытательным центром, где мы тестируем новые разработки — в теплицах, на делянках, в лабораторных условиях. В Казани работает научный центр, который глубоко занимается микробиологией.



Мы реализуем совместные проекты с IT-компаниями, пытаемся научиться регулировать процессы с помощью ИИ. Пробуем моделировать процессы генного взаимодействия между микроорганизмами.



У ГК «Бионоватик» сегодня самый широкий в России портфель биологических продуктов (порядка 15 препаратов). Но у нас нет цели увеличивать линейку, того, что мы имеем, достаточно для правильного моделирования системы экосистемы. Наш портфель можно разделить на три группы, четвертая еще в разработке. Первая группа — это препараты для питания и стимулирования роста растений. Вторая группа — это так называемые фунгициды — те продукты, которые подавляют вредные микроорганизмы, патогены и формируют полезный защитный барьер на растениях, в почве.



Третья группа — это биоинсектициды. Те препараты, которые являются антагонистами, — хищные грибы плюс бактерии, которые паразитируют на вредных насекомых, подавляя их рост. Вводя их в экосистему в нужном количестве, вы можете снизить популяции и рост вредных насекомых.



Четвертая группа — это биологические гербициды, которые подавляют конкурирующие с культурными растениями за питания сорняки. Да, это тоже возможно! Но пока это направление является не практическим, а научным проектом, реализуемым нами совместно с двумя институтами.



— Правильно я понимаю, что компания «Бионоватик» не просто продает биопрепараты аграриям, но и предоставляет агросопровождение?



— Расскажу о том, как мы пришли к необходимости предоставлять агросопровождение и полностью выстраивать всю систему возделывания растений с основой на биозащиту.



Целью нашего агросопровождения было поменять саму технологию возделывания культурных растений. Хотелось стать провайдером новых биологических решений. В самом начале, когда мы только начали развивать тему биозащиты растений в России, проблем было несколько. Во-первых, отсутствие цивилизованного рынка. Во-вторых, качество биопродуктов должно быть исключительного фармацевтического уровня. Но на рынке не было качественных биопрепаратов. А если на предприятии нет современного высокотехнологического производства — а оно стоит огромных денег, то в получаемом продукте у тебя будет случайный «компот» из микроорганизмов. Такой производитель биопрепаратов не контролирует то, что наливает в канистру для продажи аграриям, и такой подход в итоге дискредитируют всю отрасль биозащиты. К ней падает доверие со стороны сельхозпроизводителей.



Мы в Казахстане, например, анализировали один достаточно успешный продукт, который хорошо работает. В итоге мы не нашли в продукте того состава, который был заявлен на этикетке. Там не было заявленного микроорганизма! Однако те штаммы, которые были внутри, хорошо поддерживали растения в засоленной почве, в щелочной почве. Для Казахстана это актуально. Но когда мы поняли, что за штамм это делает, мы действительно ужаснулись. Это была синегнойная палочка — злостный патоген для человека и для всех теплокровных. Когда такие продукты производятся без всякого контроля того, что внутри, то это разрушает отрасль в целом. Да, в таких случаях можно получить случайный эффект, но наносящий в итоге огромный вред.



Мы также столкнулись с тем, что дистрибуционная сеть, построенная под реализацию ХСЗР, совершенно не подходит для биопрепаратов. И мы выстроили такую систему. Сегодня у компании «Бионоватик» работают три завода в трех странах — в Турции, Узбекистане, России. Реализуется проект в Бразилии, где мы также формируем свою дистрибуцию. В итоге в «Бионоватик», помимо линейки высококачественных продуктов, мы сформировали сильную агрономическую команду специалистов по всему миру, которые оказывают услуги агросопровождения.



— Насколько я знаю, в Казани работает лаборатория ГК «Бионоватик», которая выполняет подобные анализы почвы на наличие супрессоров, исследования настроены под различные сельхозкультур и под различные регионы. Расскажите, пожалуйста, более подробно о ее работе.



— Мы рассматриваем здоровье почвы в связи с определенной сельхозкультурой. Цель анализов — сформировать здоровый биом, который будет основой для роста и питания возделываемых растений. Пшеница, кукуруза, соя, подсолнечник — у всех культур есть «свои» патогены. Если в почве накопится их избыточное количество, то будет нанесен ущерб урожаю. Однако существуют поддерживающие супрессоры, которые благотворно влияют на рост растений.



Наша задача — разворачивать здоровье почвы под конкретный севооборот. Мы делаем, например, геномный анализ, смотрим на то, из каких микроорганизмов сформирован микробиом, определяем те, которые вредны для данного конкретного севооборота. Далее внедряем те решения по защите, которые подавляют ненужные микроорганизмы и усиливают полезные свойства почвы в сторону улучшения урожайности выращиваемой культуры. Прописываем конкретные решения и потом несем ответственность за результат.



В разных регионах России у нас есть партнеры — институты, с которыми мы сотрудничаем по лабораторным исследованиям.



Отмечу, что такой анализ не нужно делать в последний момент, к чему сейчас, к сожалению, приучили фермеров. Когда у агрария уже есть решение о севообороте, то сразу же можно приступать и к анализу почвы, который позволит узнать, какие риски есть конкретно на данных полях, а также определить, что надо вносить, чтобы их скорректировать в лучшую сторону. Либо наоборот, заранее, а потом уже на основе анализа выстроить севооборот — что выгодно выращивать конкретно на этой почве, какие растения дадут большую отдачу. Делать анализ нужно постоянно, примерно раз в год, превентивно занимаясь здоровьем почвы.



— В чем вы видите будущее сельского хозяйства?



— Мир стоит на пороге четвертой «зеленой революции» в сельском хозяйстве, на пороге реализации биологического подхода, при котором мы ничего не разрушаем, а сохраняем микробиом. На мой взгляд, промышленная революция сошла на нет, а вот сельское хозяйство ожидает повышение эффективности, в генетике, в биологии, в регенеративном земледелии.



Это подтверждает, например, опыт Бразилии, где большие города производят гнетущее впечатление. А когда приезжаешь на фермы, то видишь, что люди там счастливы, открыты. Ответ: «Потому что в городах живут неудачники. Мы живем на земле, которая нас кормит». Вот это будущее!



Когда ты управляешь здоровьем почвы, и это приносит тебе доход, когда ты с почвой работаешь в единой системе, глубоко понимаешь все процессы, то это принесет больше отдачи. Для этого нужны классные специалисты, классное производство, необходимая инфраструктура и правильные намерения. Все это есть в ГК «Бионоватик».

