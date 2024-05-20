«Щелково Агрохим»

17-я международная сельскохозяйственная выставка Caspian Agro проходила в экспоцентре Баку с 15 по 17 мая. Для представительства «Щелково Агрохим» в Азербайджане все три дня были очень активными, так как продукция компании пользуется в стране огромной популярностью

Выставка Caspian Agrо совместно с выставкой InterFood Azerbaijan заняли в этом году все четыре зала экспоцентра, показав примерно 10%-ный прирост по количеству экспонентов и посетителей. Всего свою продукцию по направлениям «Сельскохозяйственная техника и оборудование», «Ирригационные системы», «Инновационные технологии в АПК», «Растениеводство», «Удобрения» и другим демонстрировали около 500 компаний из 38 стран. Во второй день Caspian Agro посетили президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Беларуси Александр Лукашенко. Традиционно выставка стала местом для демонстрации новейших продуктов, технологий и услуг для сектора АПК, который стремительно развивается в Азербайджане в последние несколько лет.





Иностранный эксперт-консультант и советник президента компании по агрономическим вопросам крупнейшего в Азербайджане холдинга Agrodairy Кристоф Хартиг с Сабиной Алмасовой.



С 2019 года в стране действует представительство крупнейшего российского производителя средств защиты растений «Щелково Агрохим». По словам главы представительства Сабины Алмасовой, в числе потребителей продукции «Щелково Агрохим» крупнейшие агрохолдинги и предприятия: Agrodairy, «Агроинкишаф», Mars, Azgranata, «АГРО КОМПЛЕКС ГАБАЛА», Metak, «Бута», Sabran Agro, «Азерсун Холдинг», GALAGRO, «Фитоман» и другие. Препараты компании продаются и применяются на территории всей страны: в регионах Губа, Хачмаз, Гусар, Шеки, Исмаиллы, Огуз, Габала, Шамкир и других.



«Крупные предприятия расширяют сотрудничество с нами и делают заказы на продукцию заранее, что говорит о высокой степени доверия к препаратам “Щелково Агрохим”, — рассказывает Сабина Алмасова. — Так, Agrodairy, крупнейший холдинг по производству пшеницы в стране, собирается разместить заказ в этом году на следующий сезон уже в начале лета. Компания “Агроинкишаф” в этом году закупает препараты не только для обработки садов, но и для защиты зерновых. Прекрасно зарекомендовали себя традиционные гербициды для пшеницы. В их числе препарат для борьбы с устойчивыми двудольными ПРИМАДОННА, СЭ, которую в этом году искали просто во всех уголках страны! Конкурентов у этого гербицида много, однако ПРИМАДОННА, СЭ показывает видимый и быстрый результат, поэтому столько желающих приобрести препарат. Примерно так же обстоят дела с инсектицидом КАРАЧАР, КЭ на основе лямбда-цигалотрина, который используют для борьбы с различными вредителями на яблоне, вишне, винограде и ряде других культур. Аналогичных препаратов на рынке много, однако именно продукты “Щелково Агрохим” отлично работают, что и служит лучшим аргументом в пользу их покупки. Российское качество в Азербайджане очень ценят!»



Также в этом сезоне растениеводы Азербайджана активно закупали ТИТУЛ ДУО, ККР. Фунгицид помог побороть ржавчину на пшенице, которая развилась из-за дождливой погоды.





Консультант Самир Садигов (в центре) и глава представительства Сабина Алмасова с клиентами в переговорной зоне



По словам главы представительства, все три дня выставки Caspian Agro были очень насыщенными. В переговорную зону «Щелково Агрохим» буквально выстраивались очереди из желающих получить консультацию и сделать заказ на препараты. Среди посетителей были как уже действующие партнеры, так и новые лица.



«Мы работаем как с крупными компаниями, так и с фермерскими хозяйствами, даже с небольшими. “Щелково Агрохим” заслужила репутацию надежного производителя в стране, и мы сотрудничаем со всеми, кому необходима качественная продукция для защиты агрокультур», — говорит Сабина Алмасова.





С директором оптовой компании по продаже СЗР «Агрикола» (в центре справа) Халигом Мамедовым



Растет интерес азербайджанских сельхозтоваропроизводителей к инновационным, в том числе многокомпонентным, продуктам. Так, популярность в стране набирает трехкомпонентный инсектицид БЕРЕТТА, МД в масляной формуляции на основе бифентрина, тиаметоксама и альфа-циперметрина. Его используют для контроля особо вредоносных насекомых — вредителей зерновых культур, картофеля, рапса и сахарной свеклы. Также пользуется спросом высокоэффективный комбинированный инсектицид для защиты зерновых, зернобобовых и технических культур ЭСПЕРО, КС. Для борьбы с чешуекрылыми вредителями томатов, яблонь и винограда в Азербайджане успешно применяют инсектицид ЮНОНА, МЭ. Препарат имеет пометку «Эко Плюс». Его формуляция микроэмульсии усиливает действующий эффект, что позволяет добиться максимального результата при минимальных дозах внесения и в различных погодных условиях.





Препараты «Щелково Агрохим» востребованы и у агрохолдингов, и у небольших фермерских хозяйств



«За три года моей работы в представительстве “Щелково Агрохим” я не сталкивалась ни с одной жалобой, ни с одной претензией к качеству работы наших препаратов. Пестициды “Щелково Агрохим” работают четко, именно это служит причиной растущей популярности производителя в Азербайджане. Я горжусь качеством нашей продукции», — делится Сабина Алмасова.

