Китайская корпорация «Чжэн Дун» и агрохолдинг из Тульской области подписали годовой контракт на поставку рапсового масла в КНР

Корпорация «Чжэн Дун» и компания «КМ» подписали на российско-китайском ЭКСПО в Харбине годовой контракт на поставку 82,8 тыс. т нерафинированного рапсового масла. Подписание документов прошло на стенде Тульской области в присутствии заместителя председателя правительства региона

Администрация Тульской области принимала непосредственное участие в организации подписания.



«На фоне текущей геополитической обстановки российские производители сельскохозяйственной продукции ищут новые направления для экспорта. Учитывая дружественные отношения с КНР, сложившиеся деловые связи и объемы китайского рынка, это направление является наиболее перспективным для развития сотрудничества», — сказал директор по международной торговле корпорации «Чжэн Дун» Дмитрий Курбатов.



«В настоящий момент наша корпорация активно работает над реализацией поручений президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина по наращиванию экспорта российской сельхозпродукции в КНР. Так, в марте этого года уже была организована поставка крупной партии соевого масла в Китай от группы компаний “Черкизово”», — добавил он.



Курбатов отметил, что «Чжэн Дун» работает с десятками российских сельхозпроизводителей из разных регионов страны, и в ближайшие месяцы ожидается подписание ряда годовых контрактов с экспортерами.



Компания «КМ» (ранее — «Кубаньмасло-ЕМЗ»), располагающаяся в Тульской области, ведет свою деятельность с 1999 года. Производитель на протяжении уже нескольких лет активно торгует с Китаем. В КНР агрохолдинг отправляет большую часть своей продукции. Несколько лет назад с появлением флекситанков наиболее выгодным способом доставки стала наземная транспортировка.



Корпорация «Чжэн Дун» занимается организацией поставок в КНР сельскохозяйственной продукции из различных регионов Российской Федерации и стран СНГ. По итогам 2023 года «Чжэн Дун» импортировала из стран СНГ более 370 тыс. т сельхозпродукции, включая 231 тыс. т рапсового, 92 тыс. т подсолнечного и 18 тыс. т соевого масла, а также 35 тыс. т кормовых и зерновых культур. Также корпорация запустила несколько новых железнодорожных экспортных маршрутов.

