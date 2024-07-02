Успешный ввод в эксплуатацию линии рафинации масла мощностью 600 тонн в сутки для COFCO Chengdu

Myande

COFCO — всемирно известный гигант по торговле зерном, а его дочерняя компания COFCO Oils & Fats — ведущая компания по переработке пищевого масла в Китае. Углубленное сотрудничество Myande с COFCO, ведущим мировым поставщиком комплектов оборудования для масличных культур и переработки масла, привело к очередному успеху

В 8:00 утра 26 сентября была официально введена в эксплуатацию линия по рафинации соевого и рапсового масла мощностью 600 т/сут, спроектированная и оснащенная Myande. Для производства квалифицированного рафинированного масла 1-го сорта потребовалось всего 12 часов, при этом масло также соответствовало требованиям контракта.



Качество рафинированного масла достигает нулевого содержания трансжирных кислот, а показатели глицидилового эфира и трихлорпропанолового эфира превосходят стандарт ЕС, что полностью соответствует высоким требованиям к жирам и маслам COFCO «Безопасность, питательность и вкус».







Проектная и техническая группы компании COFCO Oils & Fats Chengdu поставили перед собой четкие задачи по строительству передовой в международном масштабе линии рафинации и обеспечению высокого качества проекта. В соответствии с этими целями техническая команда Myande тесно сотрудничала с заказчиком, внедряя в производственную линию многочисленные инновационные технологии и патенты. Среди них можно отметить двухтемпературный процесс дезодорации, падающий пленочный нагреватель, вакуумную систему замораживания конденсата, онлайн-контроль ключевых точек контроля в процессе переработки, а также ряд передовых энергосберегающих технологий. Внедрение этих передовых технологий и оборудования гарантирует безопасность и пищевую ценность продукции, а также обеспечивает экологичность и низкоуглеродность производства.







Компания COFCO (Chengdu) Cereals and Oils Industry расположена в индустриальном парке COFCO Chengdu, который является первым типовым проектом индустриального парка, реализующим стратегию группы COFCO по созданию комплексной промышленной цепи, позволяющей конкурировать с ведущими мировыми предприятиями. Индустриальный парк включает 10 подпроектов шести бизнес-единиц (рис, мука, лапша, масла и жиры, крахмальный сахар, корма, складирование и логистика, котельная и электростанция, железнодорожная линия, офисные и жилые помещения). После завершения строительства он превратится в крупнейший интегрированный центр переработки зерна и масла на юго-западе Китая с 470 тыс. т складов зерна и масла и 1,5 млн т переработки зерна, масла и продуктов питания. Ожидается, что годовой объем продаж составит более 6 млрд юаней, а годовая прибыль и налоговые взносы — 300 млн юаней. Несомненно, он станет высококонкурентной и модернизированной платформой для циркуляции и переработки зерна, не только обслуживающей Чэнду и Сычуань, но и распространяющей свое влияние на весь юго-западный регион. Успешный запуск проекта по переработке пищевого масла стал значительным шагом вперед в развитии индустриального парка, с ориентировкой на долгосрочное сотрудничество, на предоставление профессионального высококачественного оборудования и услуг по производству масел и жиров, на инновационные технологии, чтобы завоевать доверие клиентов.







Это еще одно успешное сотрудничество между COFCO и Myande после того, как 23 апреля 2022 года был реализован МЭЗ по переработке рапса мощностью 3000 т/сут и сои мощностью 5000 т/сут на заводе V по переработке масличных культур COFCO. COFCO Donghai Grain & Oil Co, являясь важной базой по переработке масличных культур COFCO Group, располагает четырьмя разномасштабными линиями по переработке сои и рапса, на всех из которых используется импортное оборудование. МЭЗ, построенный Myande, является самой крупной производственной линией на одном предприятии COFCO Donghai Grain & Oil Co. Основное оборудование этого проекта самостоятельно разработано компанией Myande и обладает интеллектуальной собственностью. Вся интеллектуальная производственная линия стабильно работает уже полтора года, отличается надежностью, высоким качеством продукции и низким энергопотреблением.







На недавней 1-й конференции COFCO по развитию цепочки поставок масел и жиров Myande была удостоена высшей награды за инновационные технологии: «Отличный поставщик технологий» за выдающиеся технологии и услуги. Успешное завершение строительства линии по переработке соевого масла производительностью 600 т/сут на заводе COFCO в Чэнду, построенной Myande, а также высокое качество производимого масла еще раз доказали значимость этой награды.







Myande продолжит внедрять инновации и предоставлять клиентам интеллектуальные, цифровые и устойчивые интегрированные решения, способствуя качественному развитию отрасли.



Source: https://ru.myandegroup.com/

