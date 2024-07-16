МЭЗ по переработке сои мощностью 4000 тонн в сутки для ROCO (2-я очередь) начинает производство

Myande

3 ноября в зоне свободной торговли Чжанцзяган состоялась церемония завершения строительства комплекса по переработке масел и жиров второй очереди компании River & Ocean Cereals and Oils Jiangsu (ROCO). Линия по переработке сои производительностью 4000 т/сут, входящая в состав комплекса по переработке масел и жиров второй очереди, была поставлена компанией Myande

Новый МЭЗ по переработке сои включает широкий спектр основного оборудования Myande, в том числе экстрактор E-типа, DTDC, энергосберегающий гидравлический флейкер и кондиционер. Передовые энергосберегающие технологии, технология вакуумного дренажа, технология рекуперации выхлопных газов и интеллектуальная технология обеспечения безопасности процессов применяются с целью обеспечения параметров конечной продукции мирового класса, обеспечения безопасной длительной эксплуатации и низкого уровня выбросов углекислого газа. Кроме того, вся производственная линия оснащена интеллектуальной системой Myande для создания интеллектуальных заводов для клиентов с общей целью интеллектуального оборудования, производства, управления и технического обслуживания.







Выдержка из официального отчета, опубликованного на сайте Home of Oils & Fats Engineers.: «Церемония завершения строительства завода по переработке масел и жиров ROCO (2-я очередь) с общим объемом инвестиций в 1,2 млрд юаней состоялась в зоне свободной торговли Чжанцзяган. На церемонии присутствовали мэр города Чжанцзягана Цай Цзяньфэн, генеральный директор Louis Dreyfus Company Гао Ци и председатель Jiangsu Grain Group Ван Ган.







С 1990-х годов Louis Dreyfus Company, один из четырех крупнейших в мире зернотрейдеров, сотрудничает с ROCO в рамках деловых отношений, которые со временем становятся все более глубокими. В 2017 году LDC подписала соглашение с ROCO о строительстве завода по переработке масел и жиров (1-я очередь). В мае 2020 года Louis Dreyfus вновь стал партнером ROCO в строительстве завода по переработке масел и жиров (2-я очередь). Завод по переработке масел и жиров второй очереди официально начал строительство в июне 2021 года и был введен в пробную эксплуатацию в августе 2023 года, при этом ожидаемый дополнительный объем промышленного производства превысит 10 млрд юаней.







С вводом в эксплуатацию завода по переработке масел и жиров второй очереди промышленный парк Чжанцзяган укрепит свои позиции в качестве крупнейшего центра распределения сырья и масла в Восточном Китае. Кроме того, это улучшит возможности поставок масла и жира не только в провинции Цзянсу, но и по всей стране. Это также увеличит производственные мощности Louis Dreyfus в Китае для удовлетворения растущих потребностей китайского рынка за счет безопасной, надежной, прозрачной и устойчивой цепочки поставок продуктов питания, кормов, клетчатки и ингредиентов.



Линия по переработке сои производительностью 4000 т/сут, входящая в состав комплекса по переработке масел и жиров второй очереди, была успешно введена в эксплуатацию 28 августа 2023 года и уже выпускает квалифицированную продукцию.



Source: https://ru.myandegroup.com/

