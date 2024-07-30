Крупнейший маслоэкстракционный завод Louis Dreyfus в АТР успешно введен в эксплуатацию

Myande

27 сентября состоялась торжественная церемония открытия индустриального парка Guangzhou Fuling Food Science and Technology, совместными инвесторами которого являются Louis Dreyfus Group, Dongling Holding Group и Guangdong Haida Group, объявившая об официальном завершении первого этапа проекта. На церемонии открытия присутствовали руководители соответствующих департаментов муниципалитета Гуанчжоу и высокопоставленные инвесторы со всего мира

Будучи одним из четырех крупнейших мировых торговцев зерном, компания Louis Dreyfus предъявляет высокие и строгие требования к строительству заводов, качеству и безопасности технологических процессов и оборудования. После всестороннего изучения и оценки компания Louis Dreyfus выбрала Myande в качестве партнера для строительства крупнейшего в Азиатско-Тихоокеанском регионе маслоэкстракционного завода. При полном сотрудничестве и совместных усилиях обеих сторон 26 сентября в 8:45 утра был произведен плавный запуск МЭЗ мощностью 6000 т/сут, а в 19:18 вечера был выпущен шрот; все показатели продукции соответствуют рыночному спросу.







МЭЗ спроектирован, изготовлен, поставлен и установлен Myande. Проект включает основное оборудование Myande с независимой интеллектуальной собственностью, в том числе экстрактор E-типа, DTDC, флейкер и кондиционер, а также интеллектуальные и энергосберегающие технологии, процесс слива под отрицательным давлением и систему очистки выхлопных газов, что обеспечивает достижение ведущего международного уровня всей производственной линии по качеству продукции, безопасности системы, снижению выбросов углекислого газа и т. д.







В то же время МЭЗ полностью соответствует требованиям Louis Dreyfus по безопасности и интеллектуальному управлению, использует передовую международную систему контроля безопасности и систему управления процессом, строго контролирует все точки риска в цехе в соответствии со стандартами NFPA, благодаря чему вся производственная линия может достичь стабильной, эффективной и автоматической работы при условии обеспечения безопасности.







Успешная реализация этого проекта знаменует собой новый этап сотрудничества между компанией Myande и международными гигантами, а уровень китайского оборудования для производства масел и жиров постепенно получает признание со стороны международных предприятий-гигантов.



Source: https://ru.myandegroup.com/

