Синергия бизнеса и образования. Как готовить выпускников, которых не нужно будет переучивать

«Сибагро»

В среду, 3 июля, в Томском аграрном колледже выпустилась очередная группа студентов. Из них более 20 человек отправятся на работу в «Сибагро», часть — уже трудоустроены и влились в коллектив

Такая быстрая интеграция стала возможна благодаря долгому и плотному взаимодействию компании и колледжа в рамках федеральной программы «Профессионалитет».



Она реализуется на протяжении двух лет и уже показала свою эффективность. Суть проекта в предельной ориентации начинающего специалиста под потребности будущего работодателя.



О том, как родилась программа, зачем крупным предприятиям глубоко интегрироваться в образовательные процессы и к чему может привести плотное взаимодействие образовательного учреждения, бизнеса и профильных структур региональной администрации, рассказываем в нашем материале.



Сначала была дуальность

Томский аграрный колледж давно является опорным образовательным учреждением «Сибагро», поэтому организации сотрудничают не первый год. Однако отношения начали выходить на принципиально новый уровень в 2020 году. Тогда в «Сибагро» решили инициировать проект дуального обучения — когда теории студентов учат на базе колледжа, а практика, которой становится заметно больше, проходит на реальном производстве.



— Образовательный период у ребят на дуальном обучении составлял 3 года и 10 месяцев. Они поступали после 9-го класса и последние два года проживали нашу общую историю — колледжа и «Сибагро». Грубо говоря, три недели учебы в колледже, три — практика на предприятии, — рассказала руководитель центра корпоративного обучения «Сибагро» Руслана Савченкова. — Когда студенты постоянно находятся на площадке, в коллективе, взаимодействуют с педагогами и представителями производства, им хочется влиться в этот коллектив, они уже максимально свои. Ведь, помимо практики, мы вовлекаем их во все социальные и творческие проекты компании и всемерно заинтересовываем работать в профессии. В этом году выпускается уже вторая группа студентов, прошедших дуальное обучение. Пятеро из них работают на Томском свинокомплексе «Сибагро».



Именно запуск программы дуального обучения позволил компании и колледжу проработать вопросы взаимодействия в части подготовки наставников на предприятии и сотрудничества с педагогическим составом колледжа. Поэтому, когда Министерство просвещения подготовило новый инструмент — федеральный проект «Профессионалитет», — компания и колледж были готовы им воспользоваться.







Начало «Профессионалитета»

«Сибагро» и Томский аграрный колледж вошли в проект «Профессионалитет» в 2022 году. Первыми направлениями его реализации стали «Зоотехния», «Ветеринария» и «Эксплуатация сельхозтехники». Затем к ним добавились «Агрономия» и «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования».



Поначалу проект шел с трудом. Родители абитуриентов с неохотой отправляли своих детей заключать договоры целевого обучения: они не понимали, какие преференции и гарантии он даст. Требовалось донести до них информацию в деталях — о том, что студенты «Сибагро» могут участвовать в корпоративных мероприятиях компании, молодежных конкурсах и соревнованиях, получать именные стипендии. Кроме того, участников проекта ждут личные наставники из числа работников компании. Они будут сопровождать студентов на протяжении всего периода обучения. От компании в проекте участвуют 47 таких специалистов-наставников: от руководителей цехов на предприятиях до топ-менеджеров.



Для комфортного обучения ребят компания основательно вложилась в материально-техническую базу колледжа. С 2022 года на средства «Сибагро» в пяти секциях общежития был сделан ремонт, открыты именные аудитории, закуплено оборудование для лабораторий, переданы зоотехнические станки, организованы и проведены разного рода мероприятия: от КВН до поддержки местной спортивной команды «Спартак». Всего на эти цели было направлено около 38 млн руб.



Чтобы рассказать будущим абитуриентам о возможностях целевого обучения, в Томской области запустили большую профориентационную работу. За год конкурс на участие в проекте «Профессионалитет» вырос почти в два раза (в среднем с четырех до семи человек на место) и может конкурировать с аналогичными показателями в вузах. Всего за время действия программы компания заключила более 200 целевых договоров.







Ключевым моментом во взаимодействии колледжа и «Сибагро» является совместная работа над формированием образовательного процесса. Ее краеугольным камнем стала адаптация под нужды реального производства.



— Первое, что мы сделали, — отправили преподавателей колледжа стажироваться на наших площадках. Здесь они прошли подготовку, которая позволила им в рамках своего предмета сформировать понимание, на чем акцентировать внимание студентов, — подчеркнула Руслана Савченкова. — У преподавателей было переформатировано понимание, каким образом ведется работа. С ними и кураторами мы находимся на постоянной связи, сверяемся по качеству обучения. Каждый педагог имеет чек-лист, на который опирается, понимает, что студенты должны знать к концу курса или перед выходом на производственную практику.



На втором этапе началась работа над программой подготовки. Ее детально проанализировали в том числе и руководители направлений «Сибагро», топ-менеджеры компании. Они оценили актуальность программы в части практической подготовки студентов, чтобы в итоге после обучения получить готового специалиста, который знает свою профессию, умеет работать с современными инструментами, знаком с функционалом предприятия и требованиями, которые предъявляются к должности.



— Для того, чтобы программу сформировать заново, мы прошли достаточно большой путь, — поясняет Руслана Савченкова. — Мы не сразу осознали необходимость погрузиться в содержание самих образовательных программ. Тенденция четкого взаимодействия образовательных учреждений с работодателями, сближение с ними в части проработки учебных курсов сформировались в 2022 году. У нас есть более 25 учебных заведений-партнеров, но первое плотное взаимодействие в плане изменения программы мы реализовали именно с Томским аграрным колледжем.



В итоге программа позволила существенно сократить срок подготовки специалиста и стала более практикоориентированной.







— В детстве я мечтала стать ветеринаром и лечить домашних питомцев, собак, кошек. Но после прохождения первой практики нашла себя в сельскохозяйственной сфере, — рассказала выпускница программы «Профессионалитет» Виктория Цыганова. — Практика проходила на томской птицефабрике «Сибагро», и это было интересно! Для студента, который в основном про все это слышит в теории, приехать, сделать руками и увидеть своими глазами — это бесценный опыт. Томскую птицефабрику я очень люблю! У меня появился коннект не только с ветеринарными врачами, но и с другими сотрудниками. Дружелюбные и уважительные отношения, которые формируются во время практики, как по мне, это фундамент работы.



— Это первый выпуск программы «Профессионалитет». Он предполагал сокращение сроков обучения за счет того, что студенты всю практику целиком проходят на предприятии опорного работодателя. А значит, после окончания обучения он приходит как к себе домой, в свою корпоративную среду. Эта интенсификация образования позволяет на уровень повысить качество подготовки. Трудоустройство 85%, ожидаемое и достигнутое в этом году, новые кадры вольются в предприятия «Сибагро». Это очень хорошие результаты, — отметила директор Томского аграрного колледжа Елена Кускова. — Разница в подготовке видна, потому что ребята не просто пришли на предприятие и попробовали поработать. Они заменили действующих сотрудников во время отпуска, были полноценно трудоустроены, получали заработную плату и выполняли все функции ветеринарного фельдшера, какие должны выполнять согласно стандартам.



Еще один неоспоримый плюс «Профессионалитета» в том, что у выпускников нет «головной боли», куда идти после окончания колледжа. Их уже ждут на площадках холдинга.



— 28 выпускников уезжают на предприятия не только в Томске, Томской области, но и в Бурятию, Красноярский край, на Урал. Зная и понимая качество подготовки этих ребят, уверен: их ждут быстрый карьерный рост и успешная самореализация, — отметил генеральный директор «Сибагро» Сергей Ильиных.







Бизнес, колледж, власть

В реализации проекта «Профессионалитет» есть еще одна заинтересованная сторона, которая была активно включена в работу, — государство в лице региональных департаментов образования и социально-экономического развития села.



— Вообще программа выстраивается не только с работодателем и колледжем, привлекаются и средства областного бюджета. Регион берет на себя обязательства сопровождать «Профессионалитет» финансированием на протяжении пяти лет, — отметила начальник департамента по социально-экономическому развитию села Евгения Булкина. — Например, под новое направление «Профессионалитета», «Эксплуатация и ремонт сельхозтехники», мы также подстраивали областной бюджет, покупали технику и оборудование по программе департамента сельского хозяйства, доукомплектовывали парк техники колледжа. На эти цели изначально не предполагалось финансирования областного бюджета, но мы усилили направление на этапе вхождения. Аналогичные обязательства мы брали на себя, когда заявка на участие в «Профессионалитете» только формировалась.



В свою очередь, департамент образования помогал корректировать количество бюджетных мест, сопровождал в заключении договоров на совместные проекты и помогал войти в школы с профильными профориентационными проектами, которые во многом помогли увеличить популярность совместного проекта «Сибагро» и аграрного колледжа.







— Я считаю, в Томской области у нас очень хорошая команда сложилась. Многие регионы приезжают знакомиться с нашей концепцией, структурой, системой взаимодействия, они говорят, что нам очень повезло с тем, что образовалась такая группа единомышленников, которые друг друга поддерживают и всегда открыты для диалога, — отметила Руслана Савченкова.



В дальнейшем развитие проекта «Сибагро», аграрного колледжа и региональных властей пойдет по пути объединения программ дуального обучения и «Профессионалитета». Но совместное развитие СПО и предприятия не остановится только на подготовке кадров. В планах — создание федеральной площадки, где регулярно будут проходить экспертные советы федерального уровня, всероссийские аграрные форумы.



— Нам интересно, чтобы прогрессивный опыт Томского региона перенимали и другие регионы. И мы готовы им делиться, в том числе и в части сквозного обучения, профориентации, сетевого взаимодействия, — отметила Руслана Савченко. — Мы понимаем, что за этим будущее. «Сибагро» вкладывает в проект средства, в том числе и для популяризации этих рабочих профессий, развития потенциала региона.

