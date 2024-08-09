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Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»
Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»

Россия за пять лет более чем удвоила поставки удобрений в Африку и готова расширять сотрудничество

Новость ассоциации

Россия за пять лет более чем удвоила поставки удобрений в Африку и готова расширять сотрудничество
Е. Егоров
Россия за пять лет более чем удвоила поставки удобрений в Африку и готова расширять сотрудничество
Е. Егоров

Россия за последние пять лет более чем удвоила экспорт удобрений в Африку и планирует наращивать сотрудничество. Об этом в Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) рассказали журналистам из ведущих изданий стран Африки

«В 2023 году наша отрасль смогла в сложных геополитических условиях переориентировать грузопотоки и укрепить статус лидирующего экспортера удобрений в мире с долей в 18%. Мы на четверть нарастили экспорт по сравнению с 2022 годом. Среди дружественных стран, куда были переориентированы отгрузки, — наши Африканские партнеры. За последние пять лет Россия более чем удвоила поставки минеральных удобрений в страны Африки — с 772 тыс. т в физическом весе в 2018 году до 1,7 млн т в 2023 году. <…> Российские производители нацелены на расширение сотрудничества с партнерами из Африки», — сказал исполнительный директор РАПУ Максим Кузнецов. 

Российские компании ставят перед собой цель вновь удвоить объемы поставок, заявил президент РАПУ Андрей Гурьев. Комментируя итоги круглого стола с африканскими журналистами, он назвал реализацию собственного обширного сельскохозяйственного потенциала Африки приоритетной задачей для континента в XXI веке. Сегодня на континенте обрабатывается лишь треть земель, пригодных для сельского хозяйства, при этом Африка испытывает нехватку продовольствия. «Российские производители удобрений готовы стать ключевым партнером дружественных нашей стране государств в построении их продовольственного суверенитета» - добавил глава РАПУ.

Участники мероприятия подчеркнули, что расширять производство продовольствия нужно устойчиво и с учетом заботы об окружающей среде. Так, в российских удобрениях отсутствуют опасные для здоровья человека и почв концентрации кадмия и других токсичных веществ. Это важно для Африки, где 40% земель страдают от деградации — в основном из-за попадания в них загрязняющих веществ, прежде всего кадмия, из применяемых местными фермерами удобрений. 

Еще одно направление устойчивого развития — повышение уровня знаний фермеров и разработка инновационных продуктов для растениеводства. Российские компании бесплатно обучают африканских аграриев и студентов ответственным практикам ведения сельского хозяйства, применению передовых аграрных технологий, разрабатывают адаптированные под местные климатические условия и выращиваемую африканскими фермерами сельхозпродукцию марки удобрений и биопрепараты, внедряют сервисы агроконсультирования и агросопровождения клиентов.

Российская ассоциация производителей удобрений

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