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Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»
Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»

«АгроГард»: «Продолжаем двигаться вперед»

Новость компании

«АгроГард»: «Продолжаем двигаться вперед»
«АгроГард»
«АгроГард»: «Продолжаем двигаться вперед»
«АгроГард»

Компания «АгроГард» — российский агрохолдинг, филиалы которого представлены в Краснодарском крае, а также в Курской, Липецкой, Орловской и Тамбовской областях. Все филиалы холдинга ведут свою деятельность в отрасли растениеводства, осуществляют производство зерновых, зернобобовых, масличных и технических культур. Кубанский филиал компании, помимо растениеводства, также осуществляет свою деятельность в отрасли молочного животноводства

Современные реалии накладывают серьезный отпечаток на деятельность всех хозяйствующих субъектов в России, и агросектор не исключение, обращает внимание гендиректор группы хозяйств «» Павел Царев. По его мнению, одной из важнейших проблем для сельхозпроизводителей сейчас является своевременное обеспечение всех производственных процессов необходимыми сырьем и материалами, а также обеспечение работоспособности производственной техники и оборудования. «Если говорить про сырье и материалы, то здесь основной круг проблем сосредоточен в выборе и закупке семян и СЗР, — говорит он. — В течение последних двух лет наш агрохолдинг старается максимально адаптироваться к изменившимся условиям поставок семян и СЗР».

Так, специалисты агрохолдинга большое внимание уделяют изучению и подбору новых СЗР, которые представлены отечественными производителями. За последние два года доля российских препаратов в структуре закупок СЗР заметно увеличилась. При этом нельзя не отметить довольно активный рост закупочных цен на семена и СЗР в тот же период, что, в свою очередь, существенно повысило себестоимость готовой продукции. Вместе с тем темпы роста цен на нее гораздо скромнее, чем темпы увеличения прямых затрат, в том числе на комплектующие к сельхозтехнике и оборудованию, горюче-смазочные материалы, заработную плату и др. Такой дисбаланс неуклонно ведет к снижению рентабельности производства сельхозпроизводителей.

В этой связи особую значимость в деятельности аграриев приобретает поддержка государства в форме субсидий. Отсутствие положительной динамики по закупочным ценам со стороны трейдеров отчасти компенсируется субсидиями на возмещение части затрат на производство и реализацию зерна.


Изменения рыночной конъюнктуры на зерновом рынке также ведут к необходимости внесения изменений как в политику продаж компании, так и в структуру севооборота, отмечает Павел Царев. Если раньше «» ориентировался на продажу всей продукции до окончания календарного года, то сейчас прорабатываются стратегии равномерной продажи в течение всего сезона со смещением реализации существенной доли зерна на весну. При этом достаточно весомый объем переходящих остатков, конечно, требует обеспечения сохранности при неизменности качества. Кроме того, с учетом затоваренности рынка по отдельным зерновым агрохолдинг за счет сокращения сева данных культур вводит в севооборот новые позиции, востребованные на рынке, а также повышает долю сева высокомаржинальных культур.

Продолжающаяся тенденция развития федеральных государственных информационных систем учета зерновой продукции, семян, ветпрепаратов, поголовья КРС, молока и других предопределяет необходимость увеличения уровня автоматизации всех внутренних процессов компании и ее предприятий. С учетом текущей ситуации на рынке агрохолдинг отдает предпочтение продуктам на базе отечественного программного обеспечения, в первую очередь на базе 1С. Это позволяет бизнесу обеспечивать интеграцию данных между всеми внутренними учетно-информационными системами, а также, где это возможно, интеграцию данных с внешними ИС в растениеводстве и молочном животноводстве. Компания активно работает в федеральных государственных информсистемах «Зерно», «Сатурн», «Меркурий» с момента ввода их в действие. В текущем году предприятия агрохолдинга также подключились к работе ЕФИС ЗСН и ФГИС «Хорриот», а в сентябре начнут работу в системе «Семеноводство».

Компания «» уверенно смотрит в завтрашний день. Профессионализм и сплоченная работа коллектива позволяют агрохолдингу адаптироваться к быстро изменяющимся условиям во внешней среде и достигать поставленных целей.

Погода повлияла на урожай

По результатам уборки озимых зерновых культур в 2024 году можно говорить о высокой степени эффективности выполнения производственной программы в кубанском филиале АО «». Урожайность озимой пшеницы на предприятиях этого филиала превысила средние значения по Краснодарскому краю. Вместе с тем результаты уборки озимых в филиалах, расположенных в Центральном Черноземье, ниже уровня, который демонстрировали предприятия этого округа в предыдущие два года. Существенной причиной снижения урожайности, безусловно, стали погодные условия в зимний период, способствовавшие образованию ледяной корки на почве, а также весной, которая характеризовалась заморозками в мае.

«АгроГард»

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