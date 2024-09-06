«Агроинвестор» приглашает на конференцию «PRO растениеводство» 27 сентября

Агроинвестор

27 сентября в отеле «Hilton Moscow Ленинградская» состоится XIX отраслевая бизнес-конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»

Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство» — ведущая площадка для профессионалов растениеводства. На мероприятии соберутся представители ведущих агрохолдингов и сельхозпроизводители, контролирующие до 6 000 000 гектаров сельхозземель, участники рынков техники и оборудования, семян, СЗР и удобрений, а также отраслевые и финансовые эксперты и консультанты. Ежегодно мероприятие собирает 150 участников агрорынка и более. В течение дня участников ждет насыщенная деловая программа, эксклюзивные прогнозы и оценки от ведущих отраслевых экспертов, а также неформальное общение.



В ходе конференции мы обсудим оценки урожая основных агрокультур, ценовую конъюнктуру и динамику экспорта продукции растениеводства, сценарии развития и тренды растениеводческой отрасли в сезоне 2024/25; поговорим о том, как обстоят дела в сфере отечественного сельхозмашиностроения, цифровизации и применения беспилотной техники. Кроме этого, в ходе мероприятия спикеры расскажут о новинках на рынках удобрений и СЗР, развитии экспортной инфраструктуры и логистики, а также обсудят инвестиции в биотехнологии и развитие биржевой торговли продукцией растениеводства. Как изменение климата повлияет на производство в этом сезоне? Вырос ли спрос на страхование посевов? Как решаются кадровые вопросы в сфере растениеводства? Эти и многие другие темы мы обсудим в рамках конференции 27 сентября.



Конференция проводится проектом «Агроинвестор» при поддержке ведущих отраслевых союзов и объединений.



СРЕДИ ПОСТОЯННЫХ УЧАСТНИКОВ:



«Русагро», «Продимекс», «Черкизово», «Русская Аграрная Группа», «АФГ-Националь», агрохолдинг «Степь», «ЭкоНива», Sucden, «Био-Тон», «Содружество», «Доминант», агрохолдинг «КОМОС Групп», «Агро-Белогорье», «ГАП Ресурс», ГК «Талина», «Авангард-Агро», «АгроГард», «Великолукский агропромышленный холдинг», «Агрохолдинг Энергомера», «ОЗК», «Эксима», «Агросила», «Астон», агрохолдинг «АСБ», «Деметра-холдинг», «Юг Руси», Балашовский сахарный комбинат, «Русское поле», «АСТ Компани М», агропромышленная группа «Продо», ГК «АСБ», «Малино», «Агротех-Гарант», «Агрофирма Прогресс», компания «Благо», «Плодородие», «Сибирский КХП», «Смоленский КХП», «Щелково Агрохим», Amazone, «Ростсельмаш», CLAAS, «Август», German Seed Alliance, BASF, BAYER, Россельхозбанк, «Акрон», «Уралхим», PÖTTINGER, «Агролига», «ФосАгро», MAS Seeds, Альфа-банк, AGCO, Intterra, Digital Agro и многие другие.



СРЕДИ ТЕМ КОНФЕРЕНЦИИ



Основные тренды развития растениеводческой отрасли в сезоне 2024/25.



Агрострахование как способ обеспечения финансовой стабильности растениеводства в условиях погодных аномалий.



Защита урожая. Как минимизировать последствия засухи и заморозков.



Новые засухоустойчивые семена и гибриды. Разработки российских и зарубежных селекционеров.



Минеральное питание растений как гарантия высокой урожайности.



Первые оценки урожаев основных агрокультур в сезоне 2024/25. Текущая рыночная ситуация на внутреннем и мировом рынках, прогнозы экономических показателей до конца сельхозгода.



Развитие экспортной инфраструктуры и логистики: терминалы для перевалки зерна, вагоны, морские суда, контейнерные перевозки.



Рынок сельхозземель: цены, сделки, риски.



Цифровизация в растениеводстве. Как сокращаются затраты за счет применения технологий искусственного интеллекта.



Главные вызовы для развития отечественного сельхозмашиностроения.



Необходимость строительства новых мощностей для хранения агрокультур.



СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ



До 9 сентября — 26 000 руб.

До 27 сентября — 28 000 руб.



Стоимость участия для агрохолдингов и сельхозпроизводителей — 14 000 руб. При регистрации двух представителей компании скидка второму — 10%.



Стоимость доступа к онлайн-трансляции конференции — 12 000 руб.



Подробная информация и регистрация



Участие, спонсорство и выступления:

Татьяна Полянская

Руководитель отдела конференций

+7 (495) 232-92-92 (доб. 7002)

+7 (925) 596-65-22

t.polyanskaya@agroinvestor.ru

