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Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»
Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»

«Агроинвестор» приглашает на конференцию «PRO растениеводство» 27 сентября

Конференция «Агроинвестора»

«Агроинвестор» приглашает на конференцию «PRO растениеводство» 27 сентября
Агроинвестор
«Агроинвестор» приглашает на конференцию «PRO растениеводство» 27 сентября
Агроинвестор

27 сентября в отеле «Hilton Moscow Ленинградская» состоится XIX отраслевая бизнес-конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»

Конференция «: PRO растениеводство» — ведущая площадка для профессионалов растениеводства. На мероприятии соберутся представители ведущих агрохолдингов и сельхозпроизводители, контролирующие до 6 000 000 гектаров сельхозземель, участники рынков техники и оборудования, семян, СЗР и удобрений, а также отраслевые и финансовые эксперты и консультанты. Ежегодно мероприятие собирает 150 участников агрорынка и более. В течение дня участников ждет насыщенная деловая программа, эксклюзивные прогнозы и оценки от ведущих отраслевых экспертов, а также неформальное общение.

В ходе конференции мы обсудим оценки урожая основных агрокультур, ценовую конъюнктуру и динамику экспорта продукции растениеводства, сценарии развития и тренды растениеводческой отрасли в сезоне 2024/25; поговорим о том, как обстоят дела в сфере отечественного сельхозмашиностроения, цифровизации и применения беспилотной техники. Кроме этого, в ходе мероприятия спикеры расскажут о новинках на рынках удобрений и СЗР, развитии экспортной инфраструктуры и логистики, а также обсудят инвестиции в биотехнологии и развитие биржевой торговли продукцией растениеводства. Как изменение климата повлияет на производство в этом сезоне? Вырос ли спрос на страхование посевов? Как решаются кадровые вопросы в сфере растениеводства? Эти и многие другие темы мы обсудим в рамках конференции 27 сентября.

Конференция проводится проектом «» при поддержке ведущих отраслевых союзов и объединений.

СРЕДИ ПОСТОЯННЫХ УЧАСТНИКОВ:

«», «», «», «Русская Аграрная Группа», «АФГ-Националь», , «», , , «», «», агрохолдинг «КОМОС Групп», «», «», ГК «», «», «», «», «Агрохолдинг Энергомера», «», «», «», «», агрохолдинг , «Деметра-холдинг», «», Балашовский сахарный комбинат, «Русское поле», «», агропромышленная группа «», ГК , », «Агротех-Гарант», «Агрофирма Прогресс», компания «Благо», «Плодородие», «Сибирский КХП», «Смоленский КХП», «», , «», , , German Seed Alliance, , BAYER, , «Акрон», «Уралхим», , «Агролига», «ФосАгро», , Альфа-банк, , Intterra, Digital Agro и многие другие.

СРЕДИ ТЕМ КОНФЕРЕНЦИИ

  • Основные тренды развития растениеводческой отрасли в сезоне 2024/25.

  • Агрострахование как способ обеспечения финансовой стабильности растениеводства в условиях погодных аномалий.

  • Защита урожая. Как минимизировать последствия засухи и заморозков.

  • Новые засухоустойчивые семена и гибриды. Разработки российских и зарубежных селекционеров.

  • Минеральное питание растений как гарантия высокой урожайности.

  • Первые оценки урожаев основных агрокультур в сезоне 2024/25. Текущая рыночная ситуация на внутреннем и мировом рынках, прогнозы экономических показателей до конца сельхозгода.

  • Развитие экспортной инфраструктуры и логистики: терминалы для перевалки зерна, вагоны, морские суда, контейнерные перевозки.

  • Рынок сельхозземель: цены, сделки, риски.

  • Цифровизация в растениеводстве. Как сокращаются затраты за счет применения технологий искусственного интеллекта.

  • Главные вызовы для развития отечественного сельхозмашиностроения.

  • Необходимость строительства новых мощностей для хранения агрокультур.

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ

До 9 сентября — 26 000 руб.
До 27 сентября — 28 000 руб.

Стоимость участия для агрохолдингов и сельхозпроизводителей — 14 000 руб. При регистрации двух представителей компании скидка второму — 10%.

Стоимость доступа к онлайн-трансляции конференции — 12 000 руб.

Подробная информация и регистрация

Участие, спонсорство и выступления:
Татьяна Полянская
Руководитель отдела конференций
+7 (495) 232-92-92 (доб. 7002)
+7 (925) 596-65-22
t.polyanskaya@agroinvestor.ru

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