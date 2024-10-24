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Конференция «Агрохолдинги России — 2024»
Конференция «Агрохолдинги России — 2024»

«Сибагро» вышел на рынок Центрального федерального округа

Интервью

«Сибагро» вышел на рынок Центрального федерального округа
«Сибагро»
«Сибагро» вышел на рынок Центрального федерального округа
«Сибагро»

Компания «Сибагро» — второй по величине производитель свинины в России — не так давно вывела свою продукцию на рынки регионов центральной части страны. О том, намерена ли компания пойти дальше и расширить свой ассортимент в ЦФО продукцией глубокой мясопереработки, рассказал директор дивизиона коммерции и маркетинга «Сибагро» Петр Мизонов

— Продукция «Сибагро» теперь представлена не только на традиционных для холдинга рынках на востоке страны и в регионах Сибири, где сосредоточено основное производство, но и в центральной части России. Для компании это определенный рубеж. С чем связано решение выйти на высококонкурентный и очень профицитный рынок? 

— Мы вышли на рынок Центрального федерального округа еще год назад, когда на нашем свинокомплексе в Белгородской области завершилась санация. Это основная причина решения. С августа 2023 года мы начали продавать полутуши для переработчиков в центральной части России. Белгородский свинокомплекс «Сибагро» — самый современный среди предприятий холдинга. В рамках масштабной санации предприятия, которая длилась два года, компания провела модернизацию мясокомбината на площадке. Для его запуска мы вносили корректировки практически на каждом участке производства. Чтобы сократить время заморозки и оптимизировать использование складских помещений были приобретены плиточные скороморозильные аппараты. Для упаковки крупного куска установлена дополнительная линия. Сегодня на белгородской площадке мы производим в год 130 тыс. т мяса в живом весе.

— Расскажите, пожалуйста, об объемах продаж по видам продукции «Сибагро» в ЦФО. 

— Суточная обвалка мяса на площадке — 75 т. Большая часть этого объема продается в крупном (индустриальном) куске. В полуфабрикатах — порядка 100 т в месяц. Ассортимент очень разнообразный: от ребрышек в маринаде до купат и котлет. Объем выпуска полуфабрикатов в ближайший год будет расти. Мы собираемся его удвоить. В два раза должны увеличиться и мощности комплекса обвалки. С этой продукцией первичной переработки (обваленный кусок и полуфабрикаты) мы еще в прошлом году вышли в торговые сети ЦФО. Сначала это были преимущественно локальные сети. Сегодня наше мясо уже продают в «Магните», «Ярче», Ленте», «Да!», «Спаре». В ближайшее время продукция «Сибагро» появится на полках «Перекрестка», «Верного», «Ашана», «Метро», «Окея» и «Озона».

— Значит ли это, что компания будет расширять свой ассортимент в ЦФО за счет продукции глубокой переработки? 

— Да, нам просто нужно было больше времени, чтобы отладить работу цеха переработки в Белгороде. Кроме того, в ближайшее время будут заключены контракты на поставку сюда колбасных изделий с площадки холдинга на Урале. Это во-первых. А во-вторых, мы должны были договориться по этой продукции с федеральными сетями и подписать контракты. Сейчас такие договоренности есть, и со следующего года наша колбаса появится на полках в сетях. С нашей стороны будут уникальные коммерческие предложения точечно в каждой торговой сети Центрального федерального округа. 

— Сложности в ходе переговоров с федеральными сетями были? 

— Они хорошо знают «Сибагро» по сибирским рынкам. На входе это помогло. Контракты с федеральными компаниями — это определенный знак качества и для нас как производителя, и для тех, кто будет покупателем нашей продукции в европейской части России.

— Цены на мясо в ЦФО комфортны для компании? 

— Они не сильно отличаются от тех, что сложились на других рынках, где мы есть. Рынок свинины в центральной России очень профицитный. Здесь производится 50% всего объема колбасных изделий в стране. И этот профицит давно выталкивает местный рынок наружу — на восток страны, на юг. И в регионах Сибирского федерального округа, где наш традиционный рынок, конкуренция тоже растет. Отлично понимаем, что за место на полках магазинов ЦФО придется бороться. Готовы ли мы к этому? Конечно, готовы. Мы проходили этот путь на других рынках не раз и даже не два.

«Сибагро»

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