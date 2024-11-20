«Каргилл»

Исполнительный директор Национального кормового союза о том, как изменился кормовой рынок и с какими вызовами сталкиваются его участники

— Вы много лет работаете в области кормов для животных. Расскажите, как изменился российский рынок за последние 2-3 года?



— Кормовой рынок, безусловно, поменялся как в геополитическом плане, так и в области логистики. Сейчас Россия взяла ориентир на страны Юго-Восточной Азии, в частности на Китай, откуда импортируется много добавок, в то время как доставить товары из Европы становится все сложнее. С перевозками из Китая тоже не все гладко: высокая стоимость логистики, нехватка транспорта, задержки, сложности с переводами платежей, нестабильный курс валют и прочие факторы добавляют волатильности рынку и нервозности его участникам.



В данном вопросе нам может быть интересен опыт коллег из Ирана, которые также столкнулись с санкциями и ограничениями, но продолжают активную работу, что подтвердилось на выставке «Иранплекс-2024», на которой мне удалось побывать.



— Какие основные тренды вы наблюдаете в индустрии?



— Здесь логично будет упомянуть о тренде на локализацию производства — с учетом текущих рыночных ограничений о нем много говорят. Хочу заметить, что это довольно трудоемкий процесс, требующий тщательного предварительного анализа и построения стратегии дальнейшей реализации локальных продуктов. Главный вопрос, который должны задать себе производители: что именно нужно локализовать и будет ли это востребованно в ближайшей перспективе 5-7 лет и далее.



К примеру, локализация производства добавок на заводе в Ростовской области пока была озвучена в прессе на уровне декларирования планов. Что касается лизина, то строить завод по его производству в России сейчас целесообразно только в том случае, если будет понятен экспортный потенциал данного продукта в сравнении с китайским коллегами, плюс надо понимать, что делать с побочными продуктами производства. В настоящий момент производство в Беларуси — хорошее подспорье братских соседей для удовлетворения внутреннего спроса на этот продукт. Около 80% выработанного на заводе лизина уходит в Россию, а остальной объем закрывает внутренние потребности государства-побратима.



Локализация и открытие какого-либо производства — длительный процесс: проверка емкости рынка, расчет точки безубыточности, анализ перспектив для реализации излишков, подбор техники и технологий, на которых будет работать завод, анализ доступности расходных материалов сейчас и в будущем, выбор поставщиков для покупки оборудования и его обслуживания и многие другие факторы, которые нужно учесть.



— С какими проблемами сталкиваются производители мяса сегодня?



— Одной из основных сложностей остается прогнозирование рисков в области эпизоотологии. Прошлая зима показала, что выбывание из обращения нескольких птицефабрик по производству яиц носило непрогнозируемый, форсмажорный характер. Проблема вспышек заболеваний есть у всех видов животных, но, к примеру, в свиноводстве очагов с потенциальным риском АЧС стало меньше. Здесь мы говорим в большей степени о крупных агрокомплексах с большим количеством площадок и строгой дисциплиной на производстве. Также у них, как правило, есть возможность перераспределить риски и затраты внутри комплекса и «остаться на плаву» даже в случае АЧС.



Что касается проблем с кормовыми продуктами — здесь всегда есть риски с ухудшающейся логистикой и порой непрогнозируемой ситуацией по доступности некоторых компонентов корма, в первую очередь это ингредиенты категории commodities, качественный соевый шрот и так далее. Цены на мировом рынке сохраняют свою волатильность, так же как и курсы валют. Производителям мяса приходится справляться со всей этой нестабильностью для поддержания производства.







— Можете кратко поделиться предварительными итогами 2024 года в кормовой индустрии России?



— Могу сделать вывод, что в этом году жесткого дефицита ни по одной кормовой добавке не наблюдалось. Конечно, были определенные «нервозности» и состояние неопределенности, но они скорее носили характер «предварительной паники». Множество негативных прогнозов не сбылись. Конечно, с точки зрения рентабельности рынок кормовых добавок стал жестче: у большинства участников рынка, занимающихся импортом добавок, при тех же оборотах, что и в 2023 году, уровень чистой прибыли снизился. Реальность такова: чтобы сохранить уровень прибыли прошлого года, сейчас приходится прикладывать в два раза больше усилий.



В ближайший год я не вижу реальных поводов для ослабления нагрузки на импортеров. Сейчас они предпринимают все усилия для завоза необходимых добавок на рынок России, но какой ценой им это дается — уже другой вопрос. Стоит учесть и проявляющуюся тенденцию ретроспективного доначисления ранее некорректно уплаченного НДС на таможне, что также влияет на импортеров, которые берут на себя все риски для завоза кормовых ингредиентов.



— Какие планы у НКС на 2025 год?



— Год будет непростым по многим вопросам. Пришла пора задуматься о новых формах объединения участников кормового рынка и ветеринарных препаратов для эффективного обмена мнениями. Увы, формат выставок не всегда дает такую возможность, поэтому в настоящий момент разрабатывается программа, в которой НКС планирует выступить соинициатором встреч в новом, ранее никем не использовавшемся формате. Скоро вы узнаете все подробности этой инициативы. Сейчас идут консультации с подрядчиками и смежниками. Думаю, мы в первой половине декабря готовы будем поделиться деталями.



— Если сравнивать наш локальный рынок кормов с европейским/азиатским/американским, то чему нам стоит поучиться у зарубежных коллег, а в чем мы уже имеем преимущество?



— Наше преимущество в том, что мы научились адаптироваться под часто меняющиеся условия ведения бизнеса как в вопросах импорта, так и в условиях работы с конечными потребителями — производителями мяса, молока, яиц, рыбы. Чтобы сохранять производство прибыльным, им также приходится постоянно перестраиваться, менять матрицу предпочтений, быстро адаптироваться под ситуацию «здесь и сейчас».



В то же время нам стоит поучиться у зарубежных коллег их слаженности и способности соблюдать баланс интересов друг друга. К примеру, в 2023 году метионин компании «Эвоник», ушедшей с российского рынка, был оперативно замещен жидким метионином от «Адиссео». Конечно, здесь сыграла роль и конъюнктура рынка — но в итоге рынок на тот момент не остался без метионина.



Еще нам стоит поучиться технологиям, которые они уже разработали, а у нас они пока находятся на начальной стадии, на более сыром этапе; тому, как сохранять свою себестоимость на производимые кормовые добавки, с учетом того, что стоимость топлива у иностранных коллег гораздо выше. Научиться предвидеть изменения правил игры по их (зарубежных производителей) работе с рынком России и работать на упреждение.



— Что вы думаете о проекте закона, ограничивающем использование ветпрепаратов в кормах? Какие сложности это создаст для кормовой отрасли и производителей мяса, яиц, молока?



— Учитывая уровень гибкости в принятии решений со стороны производителей, предполагаю, что ветеринарные препараты, которые сейчас включены в премиксы и кормовые добавки, будут выведены за их пределы и могут быть альтернативно доставлены до конечного пользователя.



— А что будет с кормами, произведенными до 1 марта 2025 года, включающими ветпрепараты? Их реализация будет запрещена с момента вступления закона в силу?



— На административном уровне этот вопрос пока не урегулирован. Рассматриваются различные точки зрения, чтобы соблюсти баланс интересов.



— Как будет регулироваться продажа кормов с ветпрепаратами через дистрибьюторские сети? Им понадобится особое разрешение на реализацию таких продуктов?



— Ветеринарные врачи однозначно будут вовлечены в дальнейшую логистику обращения кормов с включенными ветпрепаратами.



— Значит врачам нужно будет выписывать отдельные рецепты для дистрибьютора на такие препараты?



— Пока нет ясности, будет ли это происходит в заявительной форме или в виде запросов на получение одобрения/подтверждения. Сейчас рано об этом говорить, думаю, сделают так, чтобы было комфортно для всех: предложат алгоритмы решения и проверят их жизнеспособность.







— Как вы считаете, сохраняется ли тренд на более сложные кормовые программы, с инвестициями в качественные ингредиенты, показывающие в перспективе более выраженный экономический эффект?



— У каждого холдинга есть свой бенефициар или группа бенефициаров, которые прекрасно понимают, какие инвестиции лучше скажутся на его бизнесе, и здесь я говорю в том числе и о вложениях в кормовую программу. Но, помимо кормов, также важны люди, которые работают на местах. На рынке наблюдается кадровый голод, и довольно остро стоит вопрос с подбором квалифицированных кадров. Квалифицированные кадры должны строго придерживаться тех рекомендаций, которые им дают специалисты. Все упирается в трудовую дисциплину и мотивацию персонала на местах.



Из этого следует, что в хозяйствах необходимо проводить регулярный менеджмент площадки — своими силами или вызывать сторонних консультантов. Постоянный контроль производства должен быть бесконечной историей, везде присутствует человеческий фактор.



— Каким, по вашему мнению, должен быть современный завод по производству кормов? Назовите основные стандарты локального производства.



— Экологически безопасен, энергонезависим, чтобы в случае внештатной ситуации можно было сразу переключиться на альтернативный источник той или иной инженерной составляющей и не потерять промежуточные объемы в процессе технологического производства. Завод должен быть обеспечен квалифицированными кадрами, а в идеале и возможностями автоматизации, роботизированным управлением, где человеческий фактор сведен к минимуму. И конечно, у завода должно быть предусмотрено хранение стратегических запасов ингредиентов для производства кормов в перспективе трех месяцев и размещение готовой продукции.



— Вы посетили завод компании «Провими»* в городе Ефремов. Поделитесь своими впечатлениями.



— В первую очередь я оценил безопасность завода: сотрудники строго соблюдают все регламенты по работе на площадке и правила эксплуатации оборудования. Ведется постоянный контроль качества ингредиентов и готовой продукции — мне удалось побывать в лаборатории, где все пробы проходят тщательную подготовку к анализу, а сотрудники работают на современном оборудовании с использованием качественных реактивов. Сырье также проходит высокоточный анализ с использованием технологией NIR.



Я слышал, что у компании также есть проекты по развитию и поддержке локальных сообществ в Ефремове, это тоже очень важно.



— Сергей, спасибо большое за интервью и подробные ответы.



Вы можете обратиться к компании «Провими» за подробностями по аудиту ваших производственных площадок и разработке кормовых программ по телефону +7 (495) 213-34-12 www.cargill.com | www.provimi.ru



* Является брендом компании «Каргилл».



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