Обучение удаленных сотрудников в организации: как в «Мираторге» проводят курсы с доходимостью 70%

«Мираторг»

«Мираторг» — агропромышленный холдинг полного цикла, от производства кормов и выращивания животных до мясопереработки и продажи в розничных сетях. Компания состоит из семи подразделений, или дивизионов, с разным подходом к обучению персонала. Руководитель отдела обучения и развития дивизиона дистрибуции Иван Пичкорский рассказал, как вместе с командой организовал обучение на удаленке для 5000 сотрудников с доходимостью 70%



Иван Пичкорский, руководитель отдела обучения и развития дивизиона дистрибуции в компании «Мираторг»



Чем занимается ваш дивизион?



Мы отвечаем за продажи. У нас динамичная работа — команды постоянно передвигаются по стране от клиента до клиента, часто ездят в командировки.



Как и когда вы начали запускать обучение на удаленке?



В холдинге есть дивизионы, где территория позволяет проводить очное обучение, например растениеводство. В нашем направлении дистрибуции сотрудники разбросаны по всей стране. Собрать команду из нескольких тысяч сотрудников на очное обучение — это трудозатратная история, поэтому компания искала решение для удаленного обучения. L&D-менеджеры хотели выстроить полноценный процесс адаптации и обучения сотрудников, в том числе научить их пользоваться программами. А еще планировали сделать процесс максимально комфортным, чтобы учитывать временные особенности и загруженность сотрудников.



В «Мираторг» я пришел два года назад и как раз попал на этап выбора LMS. Раньше использовали другую платформу, но она оказалась неудобной. Во-первых, партнер не предоставлял техническую поддержку. Многие рабочие процессы сотрудников отдела обучения занимали длительное время, например размещение и настройка обучающих материалов. Во-вторых, коллеги не могли использовать LMS в полной мере — не было инструментов для создания курсов. Поэтому выбирали такой продукт, чтобы выстроить все процессы как можно быстрее. Остановились на LMS iSpring Learn — она стабильна при работе в таких крупных компаниях, как «Мираторг».





Бренд «Мираторг» включает розничные магазины, кафе, а также производство кормов, мяса и полуфабрикатов



Выбираем по многим критериям — например, на первых этапах хотели получить техническую поддержку и помощь в реализации. Важный параметр — чтобы сотрудники начали быстро и легко пользоваться. На своем опыте я познакомился со многими обучающими платформами, мог рассказать плюсы и минусы каждой. У iSpring Learn достоинств оказалось больше, чем у конкурентов.



Сколько сотрудников вы обучаете удаленно? Какие должности они занимают?



В каждом дивизионе есть свой отдел обучения, где руководитель сам строит процессы так, как считает нужным. Могу говорить только о своих ребятах. У меня работают 4000−5000 человек со всей страны. Мы купили аккаунт на 2000 пользователей. Мои сотрудники забирают почти все места с прошлого года.



Что касается должностей, то это менеджеры по продажам федеральных сетей, менеджеры среднего звена и супервайзеры. Все должности выше уровнем все-таки иногда обучаются и в офисе.



Опишите портрет человека, который проходит обучение на удаленке. Затронем только ваш дивизион.



Преимущественно это молодые люди 25−35 лет. Они занимаются продажами, работают в режиме многозадачности, хотят расти и развиваться. Их главные качества — целеустремленность и вовлеченность. Таким сотрудникам важно получать новые знания — не общую информацию, а прикладные инструменты, чтобы использовать их здесь и сейчас.



Какую цель вы хотели достичь?



Ключевая история здесь — желание стандартизировать подачу информации для сотрудников во всех регионах. Ранее все обучение происходило в хаотичном порядке, что сказывалось как на знаниях сотрудников, так и на объемах продаж. Процесс обучения строился через запросы из регионов, без системы. Сотрудники получали информацию порционно и только при личной инициативе. Например, один регион просил сделать обучение по одному товарному направлению — при условии, что в нашей компании их много. Соответственно, хотелось получить единое комплексное решение, чтобы закрыть информационный и обучающий голод сотрудников. Только тогда они смогут спокойно работать и зарабатывать деньги.



Как вы готовились к запуску обучения? Может, привлекали сотрудников со стороны iSpring?



В свое время я учился в академии iSpring — мне знакомы продукты компании. У меня было порядка двух месяцев до запуска. Все это время создавал философию, прописывал требования к курсам. Мне помогала моя команда менеджеров из двух человек.



Сначала мы закупили лицензионные ключи. Потом собрали максимальное количество информации — ее обработали, перевели в электронную версию. Выстроили логику прохождения в рамках определенных должностей. Мы создавали примерно по два курса от одного человека в месяц. Всю работу по запуску платформы замкнул на себе. Но мне удалось согласовать обучение в iSpring для одного из своих сотрудников, чтобы делегировать ему часть задач. Как раз в мае он выпустился.



При этом я получаю максимально полезную информацию из всех рассылок iSpring. Еще участвую во всех сообществах, всегда могу задавать вопросы менеджеру по работе с клиентами. Хочу отметить, что также очень классная коммуникация происходит в Telegram-сообществе «Мастерская iSpring». Там собралось много разных экспертов — они делятся опытом.





В сообществе «Мастерская iSpring» эксперты платформы проводят вебинары и делятся практическими советами



Как и с кем вы согласовывали курсы?



Итоговое решение о покупке лицензии принимали собственники бизнеса, естественно. Количество пользователей для работы дивизиона согласовала директор по персоналу. Она же утверждала итоговые варианты курсов.



А в самом начале тестовая группа смотрела обучение и оставляла обратную связь. При запуске продуктовой линейки участвовали отдел маркетинга, руководители отделов продаж и руководители товарных направлений.



В курсах по развитию профессиональных компетенций участвовали эксперты «Мираторга». Мы собирали всю информацию по теме в логическую последовательность и получали у них одобрение. У нас достаточно специфичная работа, поэтому приглашаем только внутренних экспертов, которые подтвердили свой опыт и квалификацию.





В курсе по мотивации сотрудники смотрят решение задачи — нужно объяснить, почему оно ошибочное



Как сотрудники восприняли удаленное обучение на новой платформе?



Начну с отдела обучения. Они очень воодушевились, потому что мы ушли с неудобной платформы. iSpring Learn оказалась проще и легче в управлении. Можно сравнить с коробкой передач в автомобиле — начинающему водителю механическую освоить сложнее, нужно приложить много усилий, а на автоматической все дается легко.



Ребята достаточно быстро поняли, что работать стало легче. Мы начали создавать электронные курсы из презентаций, просто внедряли в них интерактивные элементы. Затем работали по нарастающей, и ребята видели свой рост, вовлекались в этот процесс до безумия. Благодаря iSpring Suite нам удалось расширить инструментарий сотрудников отдела обучения и оптимизировать время создания курсов — появились разные форматы обучения. В зависимости от тематики и направленности, мы создаем курсы от одной до трех недель — уже с согласованием на всех этапах.



Иногда мне приходилось выгонять отдел обучения с работы, потому что менеджеры могли сутками сидеть и творить. Как раз мы еще побывали на конференции iSpringDays в Москве в прошлом году, получили там максимальный заряд энергии. После этого они создали прекрасные по качеству продукты. Сейчас наши электронные курсы содержат сторителлинг, геймификацию, видеоуроки, диалоговые тренажеры.



А вот с линейными сотрудниками сначала возникли сложности, если честно. Но в моем дивизионе все оказалось проще, потому что собрались ребята современные, которые любят технологии. Мне удалось обосновать, что так будет проще учиться. Люди сами увидели, что не нужно больше подключаться на вебинар после работы или отвлекаться посреди дня. Теперь они могли в свободном режиме, в удобное время заходить на платформу и учиться.



Чтобы добиться понимания, мы действовали постепенно. Знакомство с LMS iSpring и iSpring Suite я взял полностью на себя. Выстроил процесс обучения от простого к сложному. Мы обучали сотрудников заходить на платформу с компьютера. Потом мы быстро перешли в приложение. Сейчас, когда я назначаю курс, 70 из 100 человек проходят его без напоминания за первую неделю. Это прекрасный результат.



Люди довольны, что система не глючит, нет сбоев, а еще есть возможность учиться без интернета. Командировочные команды скачивают материал заблаговременно, проходят уроки в самолете, а потом данные синхронизируются без проблем. Все это безумно мотивирует.



Сейчас в дивизионе дистрибуции мы перешли на 80% в электронную форму курсов и только на iSpring Learn. У нас еще остались очные вебинары с привязкой ко времени, но сейчас моя новая команда создает видеоуроки с помощью инструментов iSpring.



Сколько времени занимает обучение?



Я придерживаюсь философии, что есть обязательное обучение и есть добровольное. Для команды продаж в первую категорию входят два блока по 16 курсов. Могу похвастаться доходимостью 100% в течение первых двух-трех недель. Редко бывает, что кто-то не успевает по причине технических сложностей — не могут войти в учетную запись, не синхронизируются данные.



Для добровольных курсов мы просто делаем объявление и зовем желающих. Обычно записывается достаточно большое количество человек, и там 70−80% проходят до конца.





В личном кабинете на платформе руководитель отслеживает общий прогресс команды по обязательным курсам



Еще пытаемся перейти в микрокурсы из-за нехватки времени у сотрудников. Хотим давать действенные инструменты с учетом специфики бизнеса, чтобы применять в рамках нашей компании.



Как устроены курсы?



Обязательные курсы длятся по 20−30 минут, только welcome-часть затянулась на 45. В конце обязательно есть тестирование — без него не откроется следующий раздел. Сертификатов у нас пока нет, сначала хотели создать как можно больше курсов и дать возможность обучаться.





В каждом курсе есть персонажи, материал излагается как в комиксе



У сотрудников есть возможность оставить обратную связь на курс или дать советы по улучшению?



Конечно, есть. Я безумно благодарен каждому, кто проходит курсы и не просто ставит оценку, а еще и делится своими сложностями. У нас замыливается глаз, мы чего-то не видим, а сотрудники оперативно дают фидбэк. Соответственно, мы стараемся сразу исправить недочеты. Тогда следующим пользователям этот курс уже принесет больше удовольствия и меньше вызовет сопротивления из-за ошибок.



Используете еще какие-нибудь инструменты iSpring?



Хотел внедрить оценку персонала по методу «360 градусов». Пока не удалось согласовать покупку. Еще заинтересовали пульс-опросы. Эта задача не приоритетная, она пока в разработке, но в компании есть необходимость понимать, что происходит внутри такого большого холдинга, как чувствуют себя сотрудники.



С какими трудностями вы столкнулись при внедрении курсов?



Во-первых, синхронизация всех наших служб с платформой заняла около двух-трех месяцев. Настраивали много нюансов, чтобы все работало корректно. Во-вторых, в LMS у нас сотрудники появлялись только через три или четыре дня. Активные действия со стороны iSpring помогли нам настроить все так, что теперь через четыре часа появляется новый сотрудник.



Еще важный момент — синхронизация мобильного приложения и LMS. У полевых сотрудников почему-то не засчитывались результаты. Установили, что проблема была во внутренней сети Wi-Fi, — пришлось ехать в офис и настраивать роутер.



Мне нравится, что техническая поддержка iSpring быстро реагирует и решает около 80% сложностей в оперативном режиме.



Появились ли у вас инсайты, внезапные озарения по своим сотрудникам за время работы с iSpring Learn?



Такая забавная история есть. Перед Новым годом мы сделали шуточный опрос и назначили его всем. В конце выдавали небольшой диплом с поздравлением и шутками. На платформе в нашем аккаунте есть ограничение, что пройти опрос могут только 1500 пользователей. Самые активные ребята откликнулись сразу, за ними потянулись другие, и мы за два дня потратили лимит на прохождение. Получилось, что в конце декабря платформа «лежала».



Мы поняли, что людям не хватает внимания. И еще всем иногда хочется расслабиться и переключить фокус.





Курс по профессиональному выгоранию помогает сотрудникам заботиться о своем психологическом состоянии



Можно ли сравнить бизнес-показатели по вашему дивизиону до и после внедрения курсов?



Здесь есть два критерия — коммерческая история и вовлеченность в процесс команд. Коммерческую тайну раскрывать не буду. Мы растем достаточно быстро в объемах продаж и показываем очень хороший результат.



В обучении приятно видеть, что люди массово начали заниматься саморазвитием, обучением. У них появились цели, стремления, вовлеченность. Я поддерживаю идеи коллег и не ограничиваю сотрудников в их творческом полете. А вовлеченность измеряю так: мне приходится звонить сотрудникам в конце дня и заставлять их закончить работу и уйти вовремя, потому что они могут сидеть сутками.



Могу сказать, что знания оказывали положительный эффект на мотивацию сотрудников, которые проходили обучение. Мы получали обратную связь от руководителей, что результат действительно есть.



Могу сказать, что мы выросли в целом в три раза по бизнес-показателям. Роль сыграла совокупность всех решений и действий после запуска стандартизированного обучения.

