«Геомир» приглашает на «День цифрового сельского хозяйства»

Группа компаний «Геомир» приглашает вас на главное событие этой зимы в сфере цифровых технологий для агробизнеса — «День цифрового сельского хозяйства», который состоится 4 декабря в Москве
На конференции будут представлены последние достижения в области цифровых технологий и инновационных решений, успешно применяемых в ведущих аграрных предприятиях страны. Это уникальная площадка для обмена практическим опытом и обсуждения лучших практик использования цифровых решений в растениеводстве.
Спикеры
На конференции выступят представители ведущих аграрных предприятий, Министерства сельского хозяйства, а также основатели агротехнологических компаний и эксперты отрасли.
Программа
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Анонс новинок в программных продуктах ГК «Геомир»;
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Стратегия развития цифровых систем Министерства сельского хозяйства;
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Как эффективно организовать учет запасных частей с помощью RFID-меток;
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Новинки в цифровых агрономических решениях на базе искусственного интеллекта;
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Дифференцированное внесение средств защиты растений;
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Обновления в ЕФИС ЗСН, ФГИС «Сатурн» и ФГИС «Зерно» за 2024 год;
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BI — не только дашборды для руководителей;
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Как организовать диспетчерский центр и управлять побочными продуктами животноводства;
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Интеграция с 1С: от «А» до «Я»;
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Сквозной учет продукции от поля до молока;
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Экономическая эффективность работы техники по оптимальному треку;
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Агрородроны: для каких работ они действительно эффективны?;
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Современная защита от вредителей с помощью дронов и энтомофагов;
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Дронпорты. Возможен ли мониторинг полей без участия человека?;
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Новое в российских системах контроля высева и картирования урожайности;
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Схема взаимодействия с агро ВУЗами для оптимизации затрат на внедрение цифровых технологий;
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Использование собственных метеостанций в агростраховании: миф или реальность?;
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Компьютерная оптимизация структуры посевных площадей, использования парка техники и внесения удобрений.
Об организаторе
Группа компаний «Геомир» - ведущий российский разработчик программного обеспечения и сервисов для агропромышленного комплекса.
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22 года уникального опыта поддержки, внедрения и разработки комплексных IT-решений для агропромышленного сектора.
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800+ клиентов из стран СНГ и Африки, использующих «Историю Поля» для обработки более 12 млн га земли.
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150+ профессионалов с глубокими знаниями IT и сельскохозяйственного производства.
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100+ успешных проектов для крупнейших агрохолдингов России и государственных организаций федерального масштаба.
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20+ моделей искусственного интеллекта и алгоритмов собственной разработки.
Место и время
4 декабря 2024 года, среда. Москва, улица Лесная, д. 15, отель «Лесная Сафмар», метро Белорусская.
Участников мероприятия также ждет розыгрыш ценных призов: iPhone 16, дрон, метеостанция, N-тестер и другие подарки общей стоимостью более 3 млн руб.
Подать заявку на участие можно на сайте.