«Геомир» приглашает на «День цифрового сельского хозяйства»

«Геомир»

Группа компаний «Геомир» приглашает вас на главное событие этой зимы в сфере цифровых технологий для агробизнеса — «День цифрового сельского хозяйства», который состоится 4 декабря в Москве

На конференции будут представлены последние достижения в области цифровых технологий и инновационных решений, успешно применяемых в ведущих аграрных предприятиях страны. Это уникальная площадка для обмена практическим опытом и обсуждения лучших практик использования цифровых решений в растениеводстве.



Спикеры



На конференции выступят представители ведущих аграрных предприятий, Министерства сельского хозяйства, а также основатели агротехнологических компаний и эксперты отрасли.



Программа



Анонс новинок в программных продуктах ГК «Геомир»;



Стратегия развития цифровых систем Министерства сельского хозяйства;



Как эффективно организовать учет запасных частей с помощью RFID-меток;



Новинки в цифровых агрономических решениях на базе искусственного интеллекта;



Дифференцированное внесение средств защиты растений;



Обновления в ЕФИС ЗСН, ФГИС «Сатурн» и ФГИС «Зерно» за 2024 год;



BI — не только дашборды для руководителей;



Как организовать диспетчерский центр и управлять побочными продуктами животноводства;



Интеграция с 1С: от «А» до «Я»;



Сквозной учет продукции от поля до молока;



Экономическая эффективность работы техники по оптимальному треку;



Агрородроны: для каких работ они действительно эффективны?;



Современная защита от вредителей с помощью дронов и энтомофагов;



Дронпорты. Возможен ли мониторинг полей без участия человека?;



Новое в российских системах контроля высева и картирования урожайности;



Схема взаимодействия с агро ВУЗами для оптимизации затрат на внедрение цифровых технологий;



Использование собственных метеостанций в агростраховании: миф или реальность?;



Компьютерная оптимизация структуры посевных площадей, использования парка техники и внесения удобрений.



Об организаторе



Группа компаний «Геомир» - ведущий российский разработчик программного обеспечения и сервисов для агропромышленного комплекса.



22 года уникального опыта поддержки, внедрения и разработки комплексных IT-решений для агропромышленного сектора.



800+ клиентов из стран СНГ и Африки, использующих «Историю Поля» для обработки более 12 млн га земли.



150+ профессионалов с глубокими знаниями IT и сельскохозяйственного производства.



100+ успешных проектов для крупнейших агрохолдингов России и государственных организаций федерального масштаба.



20+ моделей искусственного интеллекта и алгоритмов собственной разработки.



Место и время



4 декабря 2024 года, среда. Москва, улица Лесная, д. 15, отель «Лесная Сафмар», метро Белорусская.



Участников мероприятия также ждет розыгрыш ценных призов: iPhone 16, дрон, метеостанция, N-тестер и другие подарки общей стоимостью более 3 млн руб.



Подать заявку на участие можно на сайте.

