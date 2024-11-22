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Конференция «Агрохолдинги России — 2024»
Конференция «Агрохолдинги России — 2024»

«Геомир» приглашает на «День цифрового сельского хозяйства»

Новость конференции

«Геомир» приглашает на «День цифрового сельского хозяйства»
«Геомир»
«Геомир» приглашает на «День цифрового сельского хозяйства»
«Геомир»

Группа компаний «Геомир» приглашает вас на главное событие этой зимы в сфере цифровых технологий для агробизнеса — «День цифрового сельского хозяйства», который состоится 4 декабря в Москве

На конференции будут представлены последние достижения в области цифровых технологий и инновационных решений, успешно применяемых в ведущих аграрных предприятиях страны. Это уникальная площадка для обмена практическим опытом и обсуждения лучших практик использования цифровых решений в растениеводстве.

Спикеры

На конференции выступят представители ведущих аграрных предприятий, Министерства сельского хозяйства, а также основатели агротехнологических компаний и эксперты отрасли.

Программа

  • Анонс новинок в программных продуктах ГК «Геомир»;

  • Стратегия развития цифровых систем Министерства сельского хозяйства;

  • Как эффективно организовать учет запасных частей с помощью RFID-меток;

  • Новинки в цифровых агрономических решениях на базе искусственного интеллекта;

  • Дифференцированное внесение средств защиты растений;

  • Обновления в ЕФИС ЗСН, ФГИС «Сатурн» и ФГИС «Зерно» за 2024 год;

  • BI — не только дашборды для руководителей;

  • Как организовать диспетчерский центр и управлять побочными продуктами животноводства;

  • Интеграция с 1С: от «А» до «Я»;

  • Сквозной учет продукции от поля до молока;

  • Экономическая эффективность работы техники по оптимальному треку;

  • Агрородроны: для каких работ они действительно эффективны?;

  • Современная защита от вредителей с помощью дронов и энтомофагов;

  • Дронпорты. Возможен ли мониторинг полей без участия человека?;

  • Новое в российских системах контроля высева и картирования урожайности;

  • Схема взаимодействия с агро ВУЗами для оптимизации затрат на внедрение цифровых технологий;

  • Использование собственных метеостанций в агростраховании: миф или реальность?;

  • Компьютерная оптимизация структуры посевных площадей, использования парка техники и внесения удобрений.

Об организаторе

Группа компаний «Геомир» - ведущий российский разработчик программного обеспечения и сервисов для агропромышленного комплекса.

  • 22 года уникального опыта поддержки, внедрения и разработки комплексных IT-решений для агропромышленного сектора.

  • 800+ клиентов из стран СНГ и Африки, использующих «Историю Поля» для обработки более 12 млн га земли.

  • 150+ профессионалов с глубокими знаниями IT и сельскохозяйственного производства.

  • 100+ успешных проектов для крупнейших агрохолдингов России и государственных организаций федерального масштаба.

  • 20+ моделей искусственного интеллекта и алгоритмов собственной разработки.

Место и время

4 декабря 2024 года, среда. Москва, улица Лесная, д. 15, отель «Лесная Сафмар», метро Белорусская.

Участников мероприятия также ждет розыгрыш ценных призов: iPhone 16, дрон, метеостанция, N-тестер и другие подарки общей стоимостью более 3 млн руб.

Подать заявку на участие можно на сайте.

«Геомир»

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