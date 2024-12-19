Новые рекорды урожайности с «ФосАгро-Регион»

Компания подвела итоги агрономической программы 2024 года

Крупнейшая российская сеть дистрибуции минеральных удобрений «ФосАгро-Регион» (группа «ФосАгро») в 2024 году провела более 200 агрономических испытаний систем минерального питания растений, в основе которых — высокоэффективные марки «ФосАгро» и партнеров «ФосАгро-Регион». Программа охватила почти 120 сельхозпроизводителей и научно-исследовательских учреждений, в том числе восемь федеральных агрохолдингов в 33 регионах России и шести государствах ближнего зарубежья. Исследованы особенности питания 27 видов сельхозкультур, как в благоприятных, так и в экстремальных агрометеорологических условиях 2024 года.



«Наши основные усилия по-прежнему направлены на разработку, внедрение и распространение высокоэффективных систем питания, обеспечивающих рост сельхозпроизводства, — отметил гендиректор «ФосАгро-Регион» Андрей Вовк. — В этом году мы решили широкий круг задач: от увеличения урожайности в экстремальных погодных условиях до комплексного повышения рентабельности растениеводческих и животноводческих хозяйств за счет оптимизации ключевых элементов агротехнологии».



Итоги агрономической программы подтвердили эффективность комплексных систем минерального питания, сбалансированных по макро-, мезо- и микроэлементам. По результатам испытаний, лучший показатель урожайности озимой пшеницы в этом году составил 112 ц/га, озимой ржи — 86 ц/га, сои — 33,5 ц/га, подсолнечника — 45,8 ц/га, сахарной свеклы — 822 ц/га. Для сравнения, в прошлом году, который был гораздо благоприятнее с точки зрения погодных факторов, лучший результат по урожайности озимой пшеницы составил 109,6 ц/га, по подсолнечнику — 35,8 ц/га, по сое — 43,2 ц/га, по сахарной свекле — 823 ц/га. Таким образом, можно сделать вывод, что благодаря грамотно подобранным системам минерального питания растений можно нивелировать риски негативного воздействия погодных условий на сельхозкультуры.







В этом году после оптимизации фосфорного питания озимой пшеницы ООО «Имени Кирова» «Песчанокопской аграрной группы» в Ростовской области установило личный рекорд — 112 ц/га. «На урожай всегда влияет комплекс технологий: обработка почвы, выбор сорта, сроки посева, глубина заделки семян, защита, тактика уборки. Но основной фактор — питание растений, — рассказывает директор ООО «Имени Кирова» Мурад Кахриманов. — Совместно с “ФосАгро-Регион” мы ежегодно закладываем совместные опыты для изучения влияния удобрений на новые сорта, для оценки эффективности систем минерального питания. Наша цель — выработать технологии, которые помогут раскрыть потенциал каждого сорта. Задача — получать управляемый, а не случайный результат».



На полях агрохолдинга «Просторы» в Ростовской области комплексный подход к минеральному питанию и применение сложных удобрений с микроэлементами позволили возродить и сохранить посевы в сложных погодных условиях. «В результате весенних заморозков и летней засухи в Ростовской области пострадало около 1 млн га. Агрохолдинг “Просторы” принял решение не списывать посевы и не пересевать пострадавшие поля. Мы сделали ставку на технологии, предложенные партнером — “ФосАгро-Регион”, — делится гендиректор агрохолдинга Борис Дышлюк. — Грамотное консультирование “ФосАгро-Регион”, системы минерального питания, спроектированные с учетом специфики каждого поля, применение марок с микроэлементами и вовремя выполненный комплекс агротехнических мероприятий по подкормке пшеницы дали положительный результат. Конечно, урожай мы получили не такой высокий, как в благоприятные годы, но экономически мы выиграли. Уверен, этот опыт агрохолдинга “Просторы” и “ФосАгро-Регион” будет полезен и другим участникам рынка. Тем более что погодные условия становятся все более непредсказуемыми».



Оптимизация минерального питания сахарной свеклы на полях группы компаний «Доминант» в Тамбовской области позволила добиться заметного увеличения урожайности при сохранении высокой дигестии, что способствовало повышению рентабельности. «Недостаточно просто подсчитать вынос питательных элементов из почвы и предложить ту или иную марку. Нам интересны партнеры, не только обеспечивающие поставки, но и готовые взять на себя ответственность за конечный результат применения удобрений, — подчеркнул коммерческий директор группы компаний «Доминант» Александр Демидов. — Для этого, на наш взгляд, сегодня как никогда важно наличие у партнера качественной агрономической экспертизы, включая диагностику почвы, анализ ресурсов и технологических приемов. После обследования полей одного из хозяйств “Доминанта” в Тамбовской области “ФосАгро-Регион” предложила скорректировать нашу традиционную схему питания. Итог — прибавка по урожайности 10-15% при тех же затратах на удобрения. В будущем, надеюсь, мы сможем расширить практику нашего сотрудничества с “ФосАгро-Регион” в сфере агроконсалтинга».







«ФосАгро-Регион» ежегодно удваивает площади земель, охваченных высокотехнологичным сервисом агрохимического обследования: в этом году они достигнут 100 тыс. га. Высокой скорости и точности обследования способствует автоматизация процесса: для отбора образцов почв с полей используется парк техники с соответствующим оборудованием и производительностью до 2 тыс. га в день. Современное приборное оснащение собственной агрохимической лаборатории AgroG, которая была открыта в октябре в Липецке, позволяет с высокой достоверностью проанализировать до 100 различных показателей, что дает точные данные для грамотного планирования системы минерального питания растений. С учетом сезонности сельхозбизнеса лаборатория может обработать около 5 тыс. почвенных проб в год. В дальнейшем аналогичные лаборатории могут появиться и в других регионах присутствия «ФосАгро-Регион», обеспечивая растущий спрос на агрохимобследование почв и упрощая их логистику, ранее говорил Андрей Вовк.



Напомним, в ноябре «ФосАгро-Регион» объявила о расширении линейки фосфорсодержащих удобрений, представив в ходе выставки «ЮГАГРО-2024» гранулированные азотно-фосфорные и NPK-удобрения, окрашенные в различные цвета. В течение сезона 2024/25 российским аграриям также станут доступны аммофос, сульфоаммофос и широкий спектр комплексных удобрений в индивидуальных колерах.



Реклама. ООО "ФОСАГРО-РЕГИОН". ИНН: 7736218584

