Сбербанк увеличил кредитный лимит ООО «ФЭС-Агро» до 5,2 млрд рублей

«ФЭС-Агро»

В конце 2024 года ПАО Сбербанк и ООО «ФЭС-Агро» подписали генеральное соглашение об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с лимитом на 1 млрд рублей, в результате кредитный лимит Компании от Сбербанка вырос до 5,2 млрд рублей. Общий объем привлеченных денежных средств ФЭС-Агро, включая размещенный в 2023 году облигационный заем в размере 1 млрд рублей, составляет 6,5 млрд рублей

Финансовый директор ФЭС-Агро Корнева Лилия прокомментировала событие: «Увеличение Сбербанком кредитного лимита ФЭС-Агро говорит о сохраняющемся высоком уровне кредитного качества компании в текущих экономических реалиях и отличительном доверии со стороны кредитора, с которым нас связывает долгосрочный и положительный опыт работы. Привлеченное финансирование позволит предоставить нашим клиентам лучший ассортимент семян и средств защиты растений, а также комфортные условия расчетов по товарному кредиту для успешного развития».



ФЭС-Агро — Компания, предлагающая профессиональные решения в области возделывания сельскохозяйственных культур для более чем 3500 клиентов, федеральный дистрибьютор семян, средств защиты растений и микроудобрений. В настоящее время ООО «ФЭС-Агро» представлено 33 подразделениями на территории Российской Федерации.



Информация о ФЭС-Агро раскрыта на сайте Интерфакс-ЦРКИ по адресу: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37730/?erid=2Vtzqv4GEQM, а также на сайте Компании: https://fes-agro.ru/investoram/?erid=2Vtzqv4GEQM.



Для дополнительной информации:



Пресс-служба ООО «ФЭС-Агро»

Анастасия Сечина



+7 (8652) 30-25-25 доб. 2222

sechina.a@fes-agro.ru

www.fes-agro.ru



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