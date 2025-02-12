Тимур Мударисов, «Коудайс МКорма»: «Наши кормовые решения эффективны как с точки зрения физиологии животного, так и с точки зрения экономических показателей предприятия»

«Коудайс МКорма» входит в российско-нидерландский холдинг, образованный нидерландской корпорацией De Heus и российской компанией «МКорма». Последняя начала свою деятельность в России как эксклюзивный поставщик продукции De Heus еще в 1994 году. А сегодня «Коудайс МКорма» является одним из крупнейших игроков на рынке кормов нашей страны. О главных достижениях «Коудайс МКорма», основных вызовах и новом производстве «Агроинвестору» рассказал генеральный директор компании Тимур Мударисов

— В прошлом году «Коудайс МКорма» отметил свое тридцатилетие. Чего удалось добиться за этот период?



— За прошедшие 30 лет «Коудайс МКорма» прошел путь от небольшого импортера кормовых добавок до компании № 1 в России по производству премиксов, а также ведущего производителя престартеров, комбикормов и кормовых комплексов премиум-класса. Нам удалось собрать команду высококлассных специалистов и накопить обширный опыт, что позволяет нам оказывать всестороннюю техническую поддержку предприятиям: будь то кормление, содержание, микроклимат или ветеринария. В последнее время наши партнеры все чаще ставят перед нами задачи экономического характера, что позволяет с уверенностью говорить о том, что мы предоставляем готовые решения для бизнеса.



Наш завод по производству престартеров до сих пор является единственным специализированным предприятием на российском рынке по выпуску престартеров для свиноводства, птицеводства и КРС. При этом мы поддерживаем высочайший уровень биобезопасности наших кормов и не используем белки животного происхождения на этом производстве.



Добавьте сюда современную лабораторию с уникальной технологией моментального контроля входящего сырья и широким спектром проводимых исследований, и вы получите доверие партнеров и, как следствие, 100-процентную загрузку производства.



Думаю, что лучше всего о достижениях компании на рынке могут сказать участники этого рынка. Нашими партнерами являются крупнейшие компании, входящие в топ-20 производителей мяса, птицы, яиц и молока. Причем со многими сотрудничество длится по 10, 15 и более лет.



— 2024 год не был простым для отрасли. С какими вызовами сталкивалась ваша компания и с какими результатами его закончили?



— Не только прошедший год, но и последние несколько лет стали новым испытанием как для нас, так и для всего сельскохозяйственного рынка. Конечно, мы чувствуем последствия санкций: есть проблемы с поставками сырья, сохраняется нестабильность логистических цепочек и курса валюты. Кроме того, продолжается активная консолидация рынка производителей мяса свиньи, птицы и столовых яиц. Несмотря на все эти факторы, мы не сорвали ни одной поставки премикса и выполнили все обязательства перед нашими партнерами.



Кроме того, любой кризис — это возможность роста. Так, мы внедрили систему экономического обоснования всех изменений в кормовых программах, эта функция теперь доступна всем нашим клиентам.



— Прошлый год также ознаменовался для «Коудайс МКорма» запуском нового направления деятельности — компания стала производить целую линейку кормовых комплексов. Что они собой представляют, что входит в их состав?



— Кормовой комплекс — это высокотехнологичная смесь из активных компонентов, которая создается под определенный запрос предприятия. Составы их очень различны и формируются в зависимости от поставленной задачи.



Несмотря на то, что кормовые комплексы, действительно, новое для нас направление, сказать, что мы новички в нем, будет в корне неверно. За 30 лет работы «Коудайс МКорма» мы протестировали если не все, то все самые значимые и передовые кормовые добавки точно. Мы никогда не используем чужие решения вслепую — абсолютно все, что мы добавляем в наши рецепты, подвергается тщательному анализу и всесторонней оценке. По этой причине, на наш взгляд, мы обладаем экспертностью в данном вопросе, а наши сотрудники — компетенциями и опытом для создания авторских кормовых комплексов. Также наши специалисты руководствуются более чем вековым опытом De Heus. Корпорация производит широкий ассортимент кормовых добавок, которые используются во всем мире. Огромным преимуществом является совокупный опыт технологов из 52 стран: большое разнообразие условий содержания, кормовой базы, используемой генетики, параметров климата и ветеринарных схем позволяет найти универсальное решение с абсолютно доказанным эффективным действием.







— Для кормления каких видов/групп сельскохозяйственных животных и птицы подходят ваши кормовые комплексы?



— В нашем штате есть высококлассные специалисты по всем основным направлениям животноводства: свиноводству, яичному и мясному птицеводству, КРС и МРС. Поэтому вполне логично, что рабочая группа по созданию наших кормовых комплексов состоит из представителей разных сегментов. Таким образом, ответ на ваш вопрос — для всех половозрастных групп сельхозживотных и птицы. Мы убеждены, что каждое предприятие порой сталкивается с задачами, которые невозможно решить только менеджментом или стандартным рецептом комбикорма.



— Какие функции выполняют кормовые комплексы в рационах?



— Функции комплексов самые разные: от поддерживающей и профилактической до почти лечебной. Я говорю «почти», потому что антибиотики в производстве данных комплексов мы не применяем. Если приводить конкретные примеры, есть узконаправленные комплексы, которые работают с инкубационным яйцом и оперением несушки, пододерматитами бройлера и клостридиозами поросенка. А есть те, которые знакомы всем и используются повсеместно, я имею в виду подкислители, сорбенты микотоксинов и так далее. Но наши лучше (улыбается).



— Подкислители и сорбенты, действительно, обширно представлены на рынке. Почему решили создавать свои? В чем их преимущество?



— При производстве премиксов и престартеров мы часто сталкивались с тем, что применение наиболее качественной и дорогой добавки не было экономически обосновано, а более дешевая не была в нужной степени эффективной. Это уже не говоря о том, что большинство всех этих кормовых комплексов разрабатывались в отличных от сегодняшних реалий условиях интенсивности промышленного производства и без учета современного развития генетики животных. Поэтому, собственно, и решили сделать свой надежный, качественный и проверенный продукт.



— Насколько доступным он будет для сельхозпроизводителей?



— Мы не продаем «золотые порошки», все наши комплексы создаются в точном соответствии с физиологией животного и имеют доказанный механизм действия. Но мы также не хотим предлагать нашим партнерам продукты, которые имеют низкую цену, а следовательно — низкую либо «околонулевую» эффективность. Ведь основной критерий качества проявляется, когда стоимость внесенного изменения ниже стоимости полученной выгоды. И мы абсолютно уверены, что наши решения в области кормовых комплексов именно такие — эффективные как с точки зрения физиологии животного, так и с точки зрения экономических показателей предприятия.



— В прошлом году компания провела ребрендинг. Почему решили поменять ваш фирменный стиль? И что означают эти нововведения?



— Прошедший ребрендинг приурочен к 30-летнему юбилею «Коудайс МКорма». Это важный шаг в эволюции нашей компании как лидера рынка, который отражает наши амбиции и стремление быть в авангарде технологических и визуальных трендов. Именно поэтому при создании уже полюбившихся многим нашим партнерам животных в разноцветных шарах мы использовали искусственный интеллект.



Красный круг (шар) — неизменный элемент логотипа нашей компании, который символизирует корм в надежном хранилище. Мы вынесли круг за рамки логотипа и размножили, демонстрируя индивидуальный подход к каждому партнеру, разнообразие наших рецептур, а также нашу команду профессионалов с уникальными компетенциями.



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