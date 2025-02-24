Защитная культура Profiline® PC 3.02 Golden Line®: микробиологическая стабильность и продление срока годности кисломолочных продуктов и сыров

ГК «СОЮЗСНАБ»

Кисломолочные продукты и сыры — идеальная среда для развития не только полезных, но и нежелательных микроорганизмов, таких как дрожжи, плесень, бактерии группы кишечной палочки, а также других патогенов. Активное их размножение приводит к микробиологической порче, что заставляет производителей искать способы повышения безопасности и увеличения срока годности продукции

Специалисты ГК «СОЮЗСНАБ» предлагают современное и высокотехнологичное решение — концентрированную защитную культуру Profiline® PC 3.02 Golden Line® — специальный бактериальный концентрат, способный предотвратить преждевременную микробиологическую порчу кисломолочных продуктов и сыров, а также значительно увеличить срок их хранения.



Защитная культура Profiline® PC 3.02 Golden Line® — натуральный продукт без консервантов. В ее основе — штамм Lactobacillus* casei, обладающий высокой антагонистической активностью по отношению к дрожжам, плесеням и другим нежелательным микроорганизмам.







Использование дополнительной защитной культуры Profiline® PC 3.02 Golden Line® имеет ряд преимуществ:



эффективное подавление патогенной микрофлоры;



увеличение сроков хранения готовой продукции;



отсутствие влияния на процесс ферментации и органолептические свойства готового изделия;



технологичность в использовании, соле- и холодоустойчивость;



высокая выживаемость в сложных системах, включая творожные продукты, продукты с высокой массовой долей жира, растительный жир и пищевые волокна;



возможность использовать совместно с любыми другими заквасочными культурами.



Производственные выработки доказали высокую эффективность защитных культур Profiline®. Технологи крупного молочного предприятия, выпускающего до 10 тонн творога в сутки, обратились с просьбой увеличить срок годности продукта с 7 до 21 дня. В рамках исследования были использованы защитные культуры Profiline®, а также контрольные образцы творога с массовой долей жира 5%, 9% и обезжиренного продукта. По итогам тестирования было установлено, что даже после 21 дня хранения микробиальной порчи продукта не наблюдалось, что позволило увеличить срок годности творога на 14 суток, сохранив при этом «чистую этикетку».



Таким образом, использование защитных культур становится важным инструментом, позволяющим поддерживать стабильное качество продукции и ее конкурентоспособность на рынке. Это открывает новые возможности для удовлетворения спроса потребителей на качественные и безопасные кисломолочные продукты и сыры, а также способствует развитию отрасли и расширению ассортимента товаров.



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