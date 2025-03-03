BASF

Соя давно зарекомендовала себя как высокомаржинальная культура, поэтому с появлением новых сортов и технологий географические границы соеводства постоянно расширяются. В России сою выращивают уже не только в традиционных регионах Дальнего Востока, но активно внедряют в севооборот и в Центральном Черноземье, Поволжье и Сибири

К сожалению, климатические изменения в последнее время усиливают прессинг болезней культуры и расширяют их ареал, повышая тем самым риски финансовых потерь сельхозпредприятий, особенно учитывая тот факт, что стоимость оригинальных семян растет. Наибольший вред урожаю наносят ранние болезни сои, потери от которых могут быть значительными. Поэтому сейчас в возделывании этой культуры особенно важным становится такой агроприем, как обработка семян, обеспечивающий защиту растениям даже от неконтролируемых по вегетации заболеваний (например, фузариоза). В 2024 году российские аграрии получили новый инструмент контроля подобных болезней — двухкомпонентный фунгицидный протравитель семян ДЭЛИТ МАКС. Препарат, согласно регистрационному свидетельству, имеет самый широкий спектр контроля семенной и почвенной инфекции среди всех протравителей семян сои на российском рынке*, а также оказывает усиленный AgCelence®-эффект на культуру.



*На момент получения регистрационного свидетельства № 4434 от 27.02.2024.



Широкий спектр действия — лучшая защита

Качественные семена сои — фундамент будущего урожая, а защита семян — первый шаг к его получению. Болезни семян и всходов уже на ранних этапах могут нанести серьезный урон урожаю сои. Такие заболевания, как фузариозные корневые гнили (Fusarium spp.), аскохитоз (Ascochyta sojaecola), церкоспороз (Cercospora sojina) и септориоз (Septoria glycines), могут поражать сою уже начиная с семядолей и примордиальных листьев. В этом случае вместе с урожаем теряются и вложенные средства — стоимость семян, инокуляции, затраты на сев и т. д.



Защита семян от наиболее широкого спектра заболеваний существенно повышает здоровье растений на ранних этапах развития и сохранность урожая в дальнейшем, особенно при неблагоприятной фитопатогенной обстановке. Кроме того, нужно учитывать, что, например, при видимых симптомах фузариозного увядания обработка фунгицидами по вегетации уже не даст нужного результата. Обработка семян протравителем — единственный эффективный прием химического контроля фузариоза! Новый протравитель семян ДЭЛИТ МАКС способен решить эти проблемы и защитить семена сои от фузариозной и питиозной гнилей, плесневения семян, фузариозного увядания, аскохитоза, церкоспороза и раннего септориоза.



Данные европейских исследований подтверждают эффективность ДЭЛИТ МАКС в отношении фузариозной корневой гнили и сохранения урожая (график 1). При оценке эффективности протравителя в дозировке 0,3 л/т, 0,4 и 0,5 л/т его сравнивали с контролем и другими четырьмя зарубежными оригинальными препаратами. При этом производили контроль фузариозной корневой гнили в фазу первого тройчатого листа и в фазу второго тройчатого листа.







При визуальной оценке растений сои было замечено побурение корневых волосков, которое в дальнейшем привело к видоизменению и отмиранию семядольных листьев как на контрольном варианте, так и на вариантах с применением других протравителей. На варианте с применением ДЭЛИТ МАКС листья сохранялись (фото 1).







Опыт BASF, европейские данные, 2023 г.



Эффективность препарата в отношении фузариоза и септориоза подтверждают и опыты АгроЦентра BASF Благовещенск, где препарат показал лучший результат по сравнению с контролем и другими протравителями (графики 2, 3).











Его высокая эффективность в контроле заболеваний выразилась и в более высоких показателях урожайности. Вариант с ДЭЛИТ МАКС продемонстрировал сохранение урожая в 5,9 ц/га по сравнению с контрольным вариантом и от 2,2 ц/га до 4,7 ц/га в зависимости от конкурентного протравителя (график 4).







Бережная обработка семян

В ключевых странах-производителях сои фунгициды для предпосевной обработки семян на основе триазолов не применяются из-за оказываемого ими ретардантного эффекта и возможности задержки развития растений (от 3 до 10 дней). Кроме того, такие протравители, особенно если в их составе д. в. тебуконазола, не подходят для совместного применения с инокулянтами, так как зачастую способствуют гибели бактерий и значительному снижению титра. Поэтому компания BASF в линейке препаратов для защиты сои отказалась от протравителей с действующими веществами из триазольной группы, отдав предпочтение более бережной обработке семян. Эффективность против широкого спектра патогенов протравителю семян ДЭЛИТ МАКС обеспечивает синергетическое действие сразу двух действующих веществ, входящих в его состав, — пираклостробина (250 г/л) и КСЕМИУМ® или флуксапироксада (250 г/л).



Пираклостробин эффективно подавляет инфекцию, находящуюся на поверхности семени, нарушая обмен энергии в клетке гриба, вызывая гибель конидий во время прорастания, и ингибирует развитие мицелия гриба (преимущественно защитное действие и частично лечебное действие).



КСЕМИУМ (флуксапироксад) — инновационный фунгицид с оптимизированной молекулярной структурой, благодаря которой он быстро и эффективно блокирует фермент сукцинатдегидрогеназа, лишая патоген возможности к прорастанию и распространению внутри растения.



Испытания нового протравителя в АгроЦентре BASF Благовещенск подтверждают его эффективность даже в условиях сильного прессинга септориоза, церкоспороза и аскохитоза, что характерно для условий Дальнего Востока. Благодаря длительному периоду защиты ДЭЛИТ МАКС (до 30 дней после всходов против фузариоза и раннего септориоза) на вариантах с этим протравителем нижний ярус бобов был сохранен, в отличие от контроля и препарата сравнения с дозировкой 1,5 л/т (фото 2).







Такая бережная и эффективная защита от нового протравителя выразилась в лучших результатах по сохранению урожая во всех нормах расхода препарата, а на варианте с ДЭЛИТ МАКС в дозировке 0,5 л/т дала дополнительные 3,1 ц/га по сравнению с контролем и 2,3 ц/га по сравнению с конкурентным препаратом (график 5).







Двойной AgCelence-эффект

Пираклостробин и КСЕМИУМ в составе ДЭЛИТ МАКС не только бережно защищают сою от болезней, но и положительно влияют на физиологию растений благодаря AgCelence-эффекту. Действующие вещества протравителя стимулируют комплекс биохимических реакций в растении, повышая всхожесть и развитие корневой системы, позволяя более продуктивно использовать влагу, азот и другие важные элементы питания, повышать результативность фотосинтеза. AgCelence-эффект помогает растениям лучше противостоять негативному воздействию окружающей среды (недостатку или избытку влаги, повышенной инсоляции, резкому чередованию температур и др.).



На опытных делянках АгроЦентра BASF Благовещенск AgCelence-эффект на растениях сои наблюдался особенно выраженно именно на варианте с применением нового протравителя (график 6).







Качество и удобство применения

ДЭЛИТ МАКС, как и все препараты BASF для обработки семян сои, прошел тестирование и обладает специализированной формуляцией именно для семян сои, что гарантирует лучшее закрепление действующего вещества и меньшее пыление. Препарат совместим с инокулянтами и не оказывает негативного действия на бактерии-ризобии. Гибкая норма расхода протравителя от 0,3 до 0,5 л/т позволяет выбрать необходимую в зависимости от прессинга патогенов в почве и на семенах и таким образом регулировать затраты на обработку семян, делая ее экономически выгодной даже в условиях низкого распространения болезней.



В условиях изменения климата и прессинга заболеваний обработка семян становится неотъемлемым элементом в возделывании сои. Этот агроприем может защитить инвестиции в покупку качественных семян и их посев, а эффективный протравитель ДЭЛИТ МАКС — стать основой формирования будущего урожая. Только из здоровых, защищенных семян могут вырасти сильные растения с мощной корневой системой, способные противостоять неблагоприятным факторам окружающей среды и раскрыть свой потенциал.



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