Генеральный директор ООО «Мустанг Технологии Кормления» Денис Дородных: «Рост спроса на экопродукцию подталкивает производителей переходить на экологичные технологии кормления и выращивания продуктивных животных»

Генеральный директор «Мустанг Технологии Кормления» Денис Дородных

Сегодня «Мустанг Технологии Кормления» — один из ведущих российских производителей кормов и кормовых добавок для продуктивных животных. История развития компании уходит своими корнями в далекий 1993 год, во времена общей нестабильности, перемен и зарождения нового российского рынка кормов и кормовых добавок.



Компания сумела не только выстоять и найти свой путь развития в непростые времена для отечественного сельского хозяйства, но и занять уверенную позицию надежного поставщика и производителя в кормовой отрасли. О том, какие запросы и вызовы стоят сегодня перед производителями кормов для сельскохозяйственных животных, мы поговорили с новым генеральным директором «Мустанга» Денисом Дородных.





Денис, добрый день, рады приветствовать вас! В прошлом году отечественное животноводство чувствовало себя неплохо: по данным Росстата, в январе 2025-го по сравнению с январем 2024 года производство скота и птицы на убой (в живом весе) выросло на 1,6% молока — на 4,5%, яиц — на 5,7%. Так ли все позитивно и для рынка кормов?





Все верно, рост рынка животноводства означает и рост рынка кормов. Спрос на качественные корма в России сейчас высокий, но и конкуренция высока. Ведущие производители, в том числе и «Мустанг», не только полностью обеспечивают потребителей на внутреннем рынке, но и активно наращивают экспорт. Так что владельцам отечественных животноводческих предприятий не о чем волноваться: кормов производится в стране достаточно. Вопрос в их качестве: к сожалению, например, «премиксом» сейчас называется все что угодно, продукты с очень разным составом. Качество и результативность применения кормов — важный вопрос, который требует особого внимания и экспертных знаний от производителей мяса, молока и яиц.





Компания «Мустанг Технологии Кормления» на рынке уже более 30 лет. Какие задачи приоритетны для вас и для компании сейчас?





Последние 15 лет я занимаюсь сферой животноводства и переработки, хорошо знаю проблемы и условия, в которых работают отечественные производители мяса, молока и яиц. Новое время и сложная экономическая конъюнктура требуют новых решений, альтернативных подходов, где-то даже смелости и разумно оцененного риска. «Мустанг» развивается по пути «клиентократии», важнейшая наша задача — мыслить и работать так, чтобы клиенты компании благодаря нашим технологиям кормления достигали еще большей эффективности и производительности. Конкуренция у производителей сельхозпродуктов сейчас очень высока, малейшая ошибка может привести к потере полки. Мы мыслим стратегически: долгосрочный, устойчивый рост эффективности клиента — показатель нашего успеха. Какие-то сиюминутные выгоды — это не наш путь развития. Зачастую мы говорим клиенту: «Нет, этот путь хоть и короткий, и с виду успешный, но в перспективе невыгодный для вас, мы хотим и через 3, 5, 20 лет видеть вас процветающим партнером». И предлагаем более взвешенное, стратегически верное решение.





Завод «Мустанг Технологии Кормления» в г. Ступино, Московская область





Скорректируется ли стратегия «Мустанга» в связи с политико-экономическими изменениями на рынке?





Стратегия «Мустанга» всегда неизменна — быть на два шага впереди, предугадывать тенденции рынка и заблаговременно продумывать альтернативные решения для своих клиентов. За годы развития кормовой индустрии в России хозяйства выстроили надежные и эффективные системы кормления, стали использовать международные технологии кормления. Это значит, что и качество кормов, производимых в России, должно соответствовать международным стандартам. Соблюдение российских и наших внутренних (зачастую более жестких) стандартов качества — перманентная задача компании.





Второе направление — экспертность и нацеленность на долгосрочный экономический результат клиента. Мы постоянно работаем над улучшением экспертного сопровождения: проводим полный аудит хозяйства — начиная от кормовой базы, заканчивая ветеринарией и техническим оснащением. Наши специалисты помогают увидеть и исправить недочеты в содержании, кормлении, ветеринарии. «Мустанг» — это не просто корма, это эффективные комплексные решения, которые включают в себя индивидуальную программу кормления поголовья и полное сопровождение проекта специалистами разных направлений, а также гарантия результата, ожидаемого клиентом.





Все это возможно только при наличии слаженной команды. Наша основная ценность — люди. Создание оптимальных условий работы для них — еще одна стратегическая задача. Компания вкладывается в обучение и развитие команды, приглашает иностранных специалистов для обмена опытом, внедряет новые технологичные бизнес-процессы, выстраивает современную систему управления, поддерживает рабочие инициативы сотрудников, связанные с менеджментом, качеством, технологиями.





«Мустанг» работает по всей стране. Есть ли кадровый голод в компании — например, на заводах или в регионах?





Наша компания, как и вся отрасль животноводства, испытывает дефицит квалифицированных кадров. По данным сервисов по поиску работы, в 2024 году число вакансий в сфере сельского хозяйства увеличилось в 1,9 раза по сравнению с прошлым годом. Это связано с непопулярностью сельскохозяйственных профессий у молодежи и слабым взаимодействием между вузами и бизнесом. Именно поэтому ключевой фокус на 2025 год для нас — создание сильной управленческой команды, способной не только собрать, но и удержать лучших специалистов отрасли. Мы работаем с профессионалами, объединенными духом лидерства, разделяющими ценности компании и мотивированными на достижение высокого командного результата. Взамен предлагаем перспективы роста, зарплату выше рыночной, добровольное медицинское страхование, гибкий график и возможность удаленной работы.





Стараемся формировать открытую корпоративную культуру, вовлекаем сотрудников в принятие важных решений, инвестируем в их развитие, проводим внутреннее обучение, внедряем проекты по оптимизации и автоматизации процессов.





Какие задачи поставлены перед «Мустангом» на ближайшие годы?





Ключевая внутренняя задача — развитие эффективной производственной системы и переход на новую систему управления, которая принципиально отличается от классической системы менеджмента, принятой в большинстве компаний. Мы идем по пути «клиентократии», в которой обещания клиенту выполняются сотрудниками, наделенными полномочиями на принятие этих решений. К сожалению, часто в компаниях бывает так, что сотрудник несет ответственность за выполнение задач, не имея полномочий менять регламент их выполнения. Это связывает по рукам, не дает свободы оперативных решений и корректировок регламентов. В итоге страдают и компания, и клиент. Сейчас у нас действует совет управляющих — это такой коллективный CEO компании, экспертный совет из специалистов, что снижает риск ошибочных субъективных решений.





Рынок кормопроизводства сегодня высококонкурентный. Какие сейчас потребности у ваших клиентов?





Рост спроса на экопродукцию подталкивает производителей переходить на экологичные технологии кормления и выращивания. Важная потребность наших клиентов — чистые корма и высокоэффективная система кормления. «Мустанг» много лет продвигает концепцию отказа от кормовых антибиотиков (тех, которые используются в нетерапевтических целях). «Экологически чистый продукт» — эта фраза уже не может быть просто маркетинговым лозунгом, а должна быть реальностью. Ужесточается законодательство в этом направлении, все чаще проходят целевые проверки кормов и мяса.





Поэтому перед производителями сейчас стоит общая задача — поиск баланса. С одной стороны, любой бизнес заинтересован в снижении себестоимости своей продукции и увеличении маржинальности. Но, с другой стороны, высококонкурентный рынок кормов в России обязывает всех участников искать наиболее эффективные решения. Крупнейшие хозяйства хотят найти ту самую «золотую середину» между оптимальной себестоимостью и эффективными кормовыми решениями. Борьба идет не за конкретный корм, а за систему, которая будет хорошо работать в долгосрочной перспективе. Здесь очень важны инновации, анализ международного опыта, постоянное тестирование и поиск наилучших альтернатив.





С ростом производства растет и спрос на премиксы и кормовые добавки. Требования по ним ужесточаются. В некоторых категориях кормовых добавок наблюдается сверхсильная конкуренция. В таких условиях может быть одна стратегия — выдерживать высочайшее качество продукта в каждом мешке, предлагать лучший сервис и экспертизу. Сейчас производители хорошо понимают, что качественные корма и добавки не могут быть дешевыми, чудес здесь не бывает.





Мясо, молоко, яйца — все это социально важные продукты. Мы всегда берем в расчет точку зрения государства по поводу приемлемой стоимости продуктов для конечного потребителя. Также наши специалисты находятся в постоянном диалоге с ключевыми производителями мяса и молока в России, чтобы находить компромисс, при котором и мы, и наши клиенты могут рассчитывать на долгосрочный стабильный результат.





Соответствует ли качество российских кормов для сельскохозяйственных животных европейскому уровню? Какое сырье, которое раньше закупали за границей, сейчас невозможно импортозаместить?





Мы можем отвечать только за свой продукт и, да, мы гарантируем заявленное качество ингредиентов и рецептур. Что касается импортозамещения, с 2022 года пришлось переориентировать закупку сырья с европейских рынков на Китай и страны Ближнего Востока. К сожалению, до сих пор далеко не все сырье для кормов производится в России. Сейчас мы не испытываем никаких проблем с получением необходимого сырья, кроме сроков, но это решается грамотным планированием. Россия, очевидно, продолжит в ближайшее время импортировать аминокислоты и витамины, однако уже сейчас видны первые шаги по пути развития отечественных производств сырья. Смотрим в будущее позитивно!





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